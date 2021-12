Nahrazuje plastová brčka za papírová, koketuje s ekologičtějšími hračkami, odstraňuje plasty z kelímku na zmrzlinu a také experimentuje s rostlinnými variantami svých masových pokrmů. Stejně jako jiné firmy se i McDonald’s v posledních letech snaží o to, aby měl co nejmenší dopad na životní prostředí. S tímto plánem se pojí i design jeho restaurací, respektive jejich celkový provoz. A další pokrok nyní ukázal ve Velké Británii.

V anglickém městě Market Drayton v hrabství Shropshire otevřel McDonald’s restauraci, která má být takzvaně uhlíkově neutrální. To znamená, že pobočka nijak nezatěžuje svým provozem životní prostředí, respektive do něj nepřidává žádné skleníkové plyny a zároveň žádné ani neubírá. Známý řetězec s rychlým občerstvením navíc zmínil, že se uhlíkové neutrality držel i během samotné stavby restaurace.

„V McDonald’s věříme, že naše jídlo musí být podáváno v restauracích, které jsou udržitelné i do budoucna. Market Drayton je velkým krokem k tomu, aby se to stalo skutečností. Umožňuje nám vyzkoušet a uvést do praxe, jak skutečně vypadá budova s nulovými čistými emisemi, a to jak při stavbě, tak při užívání,“ říká pro magazín Dezeen Beth Hartová, viceprezidentka dodavatelských řetězců v McDonald’s.

Stěny z vlny britských ovcí

Nová prodejna má být navíc vůbec první budovou na britských ostrovech, která splňuje přísná kritéria organizace UK Green Building Council, jež firmy s udržitelnými zájmy propojuje. Jak nicméně McDonald’s dodává, nebral v potaz emise, které jsou do ovzduší vypouštěny v souvislosti s produkcí hovězích masových placek, tedy klíčovou surovinou pro sortiment firmy. V nejpřísnějším slova smyslu tak zcela neutrální není.

Uhlíkově neutrální restaurace McDonald’s v Anglii Foto: McDonald’s

Samotná restaurace je pak svým zpracováním poměrně výjimečná. Například její stěny jsou izolovány vlnou z britských ovcí, která nahrazuje běžné umělé materiály, přičemž obklady jsou vyrobeny z recyklovaného IT vybavení a bílých spotřebičů. Tvůrci nového designu, studia Scurr Architects a AEW Architects, zohledňovaly ekologičtější přístup i na takových detailech, jako jsou nápisy z použitých kávových zrn.

Vedle restaurace jsou pochopitelně i parkovací místa, která jsou lemována více než tisícovkou obrubníků vyrobených ze 182 plastových lahví, což má podle McDonald’s snižovat emise oxidu uhličitého o pětadvacet kilogramů na obrubník. Alespoň ve srovnání s běžnými betonovými verzemi. Nezapomnělo se ani na jízdní pruh vedoucí k drive-thru, který je zhotoven z recyklovaných pneumatik.

S tím, aby byla jakákoliv budova uhlíkově neutrální, je potřeba zajistit i šetrně vygenerovanou energii. O ni se na nové pobočce McDonald’s starají dvě větrné turbíny, kterým sekunduje dvaadevadesát metrů čtverečních solárních panelů, které dohromady vyrobí až šedesát tisíc kilowatthodin energie ročně. Pro McDonald’s je nicméně pobočka ve městě Market Drayton teprve začátek.

Firma si totiž stanovila ambiciózní cíl, že do roku 2030 přetvoří všech zhruba 1,4 tisíce restaurací a kanceláří ve Velké Británii tak, aby splňovaly standardy nulových emisí. Dalším závazkem je, aby veškerý nábytek v nových a rekonstruovaných restauracích byl do roku 2023 vyroben z recyklovaných nebo certifikovaných materiálů a navržen tak, aby se dal recyklovat nebo znovu použít.

Spolu s tím se McDonald’s bude ještě více soustředit na nabídku veganských jídel a nápojů na rostlinné bázi. Něco takového ostatně rozjel také v Česku, když uvedl vegetariánské placky, které dává do svých burgerů i wrapů.