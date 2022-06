Italská loděnice Rossinavi a architektonické studio Zaha Hadid Architects spojily své síly a navrhly futuristický katamarán, který ke svému pohonu využívá sluneční sílu. Ta by mu měla postačit na jednodenní zelený a naprosto tichý výlet, během kterého za sebou plavidlo nezanechá žádnou uhlíkovou stopu.

Zaha Hadid byla vždy oceňována pro svůj neotřelý styl, s nímž dokázala dostat do pohybu masu skla železa a betonu. Slavná architektka sice v roce 2016 zemřela, její nezaměnitelný rukopis však stále žije díky práci architektů studia, které založila. Ti nyní spustili její odkaz na vodu a poslali jej vstříc vlnám i slunečním paprskům.

Zaha Hadid Architects totiž nepřijímají výhradně architektonické zakázky, ale občas si odskočí i k designu. Stalo se tak i v případě spolupráce s italskou loděnicí Rossinavi, se kterou navrhli 42 metrů dlouhý katamarán, tedy jachtu se dvěma trupy, kterému nechybí klikaté tvary tolik typické právě pro práci Zahy Hadid.

Plavidlo dostalo jméno Oneiric a mělo by se stát vlajkovým plavidlem italské společnosti. Hned na třech úrovních má nainstalované solární panely, které by měly generovat dostatek energie na jednodenní plavbu. Pokud je loď zakotvena, lze ji navíc zapojit do sítě a napájet s její pomocí například rodinnou vilu majitelů.

Foto: Rossinavi Katamarán ma dva trupy nahoře spojené palubou

V případě transatlantických plaveb by měla být loď schopna plout v čistě elektrickém režimu až 70 procent času, což podle architektonického studia ušetří až 40 tun oxidu uhličitého ve srovnání s konvenčními plavidly.

Oneiric je vybavená umělou inteligencí, která reguluje spotřebu elektrické energie a taktéž sleduje dopad provozu lodi na životní prostředí. Na základě dat přináší doporučení týkající se navigace, aby byl provoz co nejšetrnější.

Přestože jde plavidlo vstříc udržitelnosti, tento fakt nic neubírá na komfortu cestujících. Těm je na hlavní palubě k dispozici salonek s barem a pohovkami. Na ně navazuje vířivka, od které se loď postupně svažuje směrem k vodní hladině. Za salonkem se nachází apartmá pro majitele lodi, které je obloženo zakřiveným prosklením nabízejícím výhledy do moře.

Nad hlavní palubou se nachází solární panely, zastřešená paluba určená ke stolování a ovládání lodi. Naopak kajuty pro posádku a hosty jsou umístěny pod hlavní palubou.

Podle studia, které stojí taktéž za podobou interiérů, je celý design jachty ovlivněn plynulostí a dynamikou oceánských vln. Díky reflexnímu povrchu a vlnitým liniím prolínajícím se až do interiéru by měl stírat rozdíly mezi plavidlem a samotnou vodní hladinou, po které pluje.

Foto: Rossinavi Hlavní kajuta majitelů lodi

K tomu má pomáhat také absolutně neslyšný chod lodi v momentě, kdy využívá solární energii. Tento efekt ještě více umocňuje technologie Rossinavi Zero Noise, která se stará o odizolování hluku motorů od zbytku plavidla.

Loď se snovým designem by se měla poprvé představit během příštího týdne na Milano Design Week, svátku všech milovníků vytříbeného designu. Mezi nimi by plavidlo mohlo nalézt i své první šťastné majitele. Na kolik je ale vyjde, loděnice Rossinavi neuvedla.