Pojištění svým zákazníkům na e-commerce trhu většinou nabízí jen ti největší hráči jako Alza nebo Mall. Pojišťovny totiž na středně velké i menší e-shopy často nemají čas ani vhodné technologie, které by jim umožnily integraci přímo do nákupního procesu. To si během pandemie koronaviru uvědomili Petr Zapletal a Michal Štěrba a rozhodli se situaci napravit ve svém startupu Tuito.

Oba zakladatelé mají bohaté zkušenosti z největších firem v oboru. Petr Zapletal je bývalý generální ředitel Pojišťovny České spořitelny, sedm let byl členem představenstva Kooperativy a roky byl členem prezidia České asociace pojišťoven. Michal Štěrba roky pracoval v poradenské společnosti Deloitte a řadu let působil v zahraničí, například v matce České spořitelny Erste Group či OMV.

„V lockdownu, když jsme nakupovali zboží, jsme si všimli, že střední a malé e-shopy nemají pojištění, na které jsme zvyklí u Alzy,“ popisuje pro CzechCrunch třetí z partnerů Michal Urbánek. Tuito vzniklo počátkem loňského roku s cílem přinést do světa e-commerce služby pojištění, které doteď nabízí právě jen ti největší hráči na trhu, a to v celém regionu, kam chce startup postupně expandovat.

„Naší ambicí je co nejrychleji obsadit trh v regionu střední a východní Evropy, který je zatím oproti západní Evropě v tomto podnikání neobsazený. Je nám jasné, že konkurence přijde, ale chceme si udržet náskok pomocí vytvoření nejlepších produktů, vysoké flexibility, rychlosti a kvality implementace a férového jednání s našimi partnery v Česku i zahraničí,“ popisuje ambice Michal Štěrba.

Pojištění mají pouze největší e-shopy. Naším cílem je tento produkt demokratizovat pro menší hráče.

Tuito funguje na principu takzvaného embedded insurance, což znamená, že samo vyvíjí technologické řešení, které se pak integruje na stránky obchodníka, jenž pojištění dále prodává svým zákazníkům. Na stejném principu, avšak v oblasti financování e-shopů, na trhu působí například Lemonero.

„Odhaduje se, že v současnosti tvoří embedded insurance přibližně 1,5 procenta, asi 1,4 miliardy korun veškerého vybraného neživotního pojistného v Česku. V západní Evropě je to již přes dvě procenta. Do konce roku 2030 by měl tento podíl vzrůst na 24 procent, což ve světě znamená objem pojistného 700 miliard dolarů a v Česku přes 20 miliard korun. Toto pojištění mají nyní pouze největší e-shopy a digitální firmy, naším cílem je tento produkt demokratizovat pro střední a malé hráče v regionu,“ popisuje Urbánek.

Platforma je od září k dispozici e-shopům fungujícím na Shoptetu, kde po dvou měsících pracovala s více než desítkou obchodníků a jako příklady uvádí projekty Počítárna.cz či iPhonárna.cz. Akvizice nových klientů Tuito na konci listopadu přerušilo, protože se soustředilo na vánoční sezonu. Dále pak spolupracuje s portálem pro půjčování jachet Boataround s podporou v desítkách milionů korun od investorů.

Svým klientům chce platforma nabízet pojištění pro všechny relevantní kategorie zboží, jako jsou telefony, domácí černá i bílá elektronika, kola, fotoaparáty a podobně. Cílem je nabízet co nejlepší produkt pro danou kategorii a na druhé straně vybrat správnou pojišťovnu z Česka nebo ze zahraničí.

Tuito drží licenci jako zprostředkovatel u České národní banky s působností na trzích Evropské unie, zatím však působí jen na českém a slovenském trhu. V průběhu letošního roku chce akvírovat dalších padesát až sto e-shopů, k čemuž by měla pomoct také kampaň na pozvednutí povědomí o značce.

„Klientsky relevantní produkt je pro nás absolutní priorita. Pokud takový produkt na trhu nevidíme, tak ho s partnerskou pojišťovnou vytvoříme přesně na míru daného partnera. Takto jsme vytvořili kompletně nové produkty pro pojištění mobilů a elektroniky s německou pojišťovnou HDI a světově unikátní globální produkt storna pro jachtaře s Evropskou pojišťovnou. Pokud bude s pojištěním spokojený koncový klient, bude spokojený náš partner. A to je cesta k dlouhodobému udržitelnému růstu,“ vysvětluje Petr Zapletal.

Rozjezd za dvanáct milionů korun

Technologická platforma dokáže generovat tisíce nabídek pojištění za sekundu a je nezávislá na předmětu podnikání i lokalitě. Samotný zákazník zaplatí za zboží a pojištění v jedné platbě, pojistná smlouva mu následně automaticky dorazí ve formě e-mailu. Součástí služby je plně digitální a rychlá likvidace pojistných událostí, což má zaručit dobrou zákaznickou zkušenost.

„E-commerce firmy dynamicky rostou a hledají příležitosti, jak klientům nabídnout více relevantních služeb a zvýšit si tím průměrnou marži bez dodatečných provozních nákladů. Pojištění nyní v Česku nabízí pouze největší hráči jako Alza nebo Mall, ale na středně velké firmy pojišťovny nemají čas ani technologie, které by jim umožnily integraci přímo do nákupního procesu. Zároveň pojišťovny nabízí řešení pouze pro vybraný trh, což pro mezinárodní e-commerce firmy zvyšuje komplexitu, pokud chtějí pojištění nabízet ve všech zemích. Přesně tyto limity řeší naše mezinárodní produkty a platforma,“ popisuje Zapletal.

Tuito se už nyní pohybuje v řádu středních stovek tisíc korun měsíčně a každý měsíc vybrané pojistné zdvojnásobuje. Rozjezd platformy její zakladatelé financovali z vlastních zdrojů, konkrétně jde o přibližně dvanáct milionů korun. Pro další rozvoj zvažují všechny možnosti včetně venture kapitálové investice.

„Většina byznysů může ke své hlavní službě poskytnout klientovi relevantní doplňkové pojištění – cestování, mobilita, nakupování, gig-economy, finanční služby, realitní služby a tak dále. Našim cílem je, aby každá firma umožnila svým klientům nákup pojištění přesně pro danou situaci, a to jedním klikem. Embedded insurance, případně insurance as a service, je takřka pro každou firmu, která je aktivní na internetu,“ dodává Michal Štěrba.