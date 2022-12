Pokračování jednoho z nejlepších Spider-Manů má nový trailer. Opět vás lapí do sítě úchvatnou animací

Tobey Maguire byl ve své době skvělý, Andrew Garfield trochu nezaslouženě pozapomenutý, Tom Holland milovaného hrdinu dostal do obrovitánského filmového vesmíru od Marvelu. Vedle živých Spider-Manů však některé komiksové fanoušky pavoučího muže zdaleka nejvíc nadchla animovaná adaptace Spider-Man: Paralelní světy, která se těm hraným vyrovná a některé i předčí. Oceňovaný film už za půl roku dostane pokračování, které se teď představuje v novém traileru.

Animovaný snímek Spider-Man: Paralelní světy z roku 2018 byl veselým výbuchem kreativity, který za své hrátky s animací, humor i akci zaslouženě získal Oscara. Nesmírně svěží film kombinoval západní animaci, estetiku noirových filmů, východního anime i klasických komiksů – a spoustu dalších inspirací navíc. Červeno-modrý kostým tentokrát nenavlékl jen z několika hraných filmů známý Peter Parker, ale v hlavní roli se ukázala komiksově novější postava Milese Moralese.

Spider-Man: Napříč paralelními světy (v originále Across the Spider-Verse, v češtině dříve uváděný též jako Návrat do paralelních světů) v novém traileru připomíná, že bude ještě velkolepější vizuální bonanzou, která se mnohem více ponoří do v prvním filmu naťuknutých paralelních světů multiverza. V nich se mladý Miles setká s dalšími Spider-Many, respektive velice rozmanitými Spider-bytostmi. Jenže ne všechny nové maskované tváře skrývají přátelský úsměv, a tak se hrdina dostane do křížku nejen s očekávatelnými padouchy.

Kdo viděl potitulkovou scénu prvního dílu, vzpomene si na Miguela O’Haru alias Spider-Mana 2099 s hlasem známého herce Oscara Isaaca, který se v novince stane Moralesovým protivníkem. „Je to zrovna ten jediný Spider-Man, co nemá smysl pro humor,“ okomentoval už dříve Isaac svého futuristického padouchohrdinu. Tím se v pavoučí tvorbě celkem vymyká, většina variant oblíbeného superhrdiny v komiksech ani filmové a seriálové tvorbě nejde pro vtip daleko.

S kým Miles Morales spojí síly a jak se vyrovná s překážkami superhrdinského i osobního života, se diváci dozví už v červnu příštího roku. V mezičase může být ukázka alespoň pro největší znalce Spider-Mana příležitostí k zachycení postav známých nejen ze stránek komiksových sešitů. V traileru se mihne například hrdina úspěšné videoherní adaptace na PlayStation anebo pavoučí muž s papírovým pytlem na hlavě – neboli Bombastic Bag-Man, Spider-Manovo okolnostmi vynucené a nepříliš sofistikované „alter ego“ z komiksů s Fantastickou čtyřkou.

Kromě stále ještě neokoukaného zpracování a pomrkávání na historii milovaného superhrdiny, který nedávno oslavil šedesátku, se může film v lapení diváků do své sítě spolehnout i na prověřené tvůrce, spolu s několika novými jmény na něm pracuje původní producentské a scénaristické duo Phil Lord a Christopher Miller. Ti už před prvním Into the Spider-Verse napsali a režírovali například překvapivě povedenou komedii Jump Street 21 i skvělý animovaný LEGO příběh.

Po premiéře Across the Spider-Verse se navíc fanoušci velmi brzy dočkají další komiksové nálože. Ve výrobě už je třetí snímek plánované série a také genderová odbočka. Pokračování s podtitulem Beyond the Spider-Verse by se mělo divákům v plné parádě ukázat už příští rok v březnu, dosud nepojmenovaný spin-off se zaměří na ženské hrdinky. Však už i v původních Paralelních světech táhla film vedle samotného Milese i jedna z mnoha verzí Gwen Stacy alias Spider-Gwen.

Pokud byste si před červnovým výletem do kina pavoučí dobrodružství rádi připomněli, Spider-Man: Paralelní světy je k vidění na streamovací službě Disney+. Tam jsou také k nalezení první dva marvelovské filmy s Tomem Hollandem i oba filmy The Amazing Spider-Man s Andrewem Garfieldem. Na HBO Max zase nenajdete Paralelní světy, ale pustíte si tam vedle obou snímků s Garfieldem i ten třetí marvelovský a především původní trojici filmů s Tobeym Maguirem v hlavní roli. Je to spletité jako pavoučí síť!