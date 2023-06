Pokračování sci-fi Applu Nadace se točí opět v Česku. Druhá řada sleduje rozpad galaktické Říše

Nadace z pera Isaaca Asimova se široce považuje za jednu z nejlepších sci-fi knižních sérií všech dob, kvůli způsobu vyprávění ale zároveň za dílo, které není vůbec snadné adaptovat do audiovizuální formy. I proto trvalo asi sedmdesát let, než legendární romány dostaly podobu velkolepého seriálu na Apple TV+. Příští měsíc se na obrazovky chystá druhá série, před pár dny se ale už začala natáčet i třetí. Hlavním místem produkce je Česko.

Je otázka, zda v seriálu poznáme skutečné české lokace. Nadace se totiž odehrává ve velmi daleké budoucnosti, kde se lidstvo rozšířilo do celé galaxie pod nadvládou přísně kontrolované genetické linie jednoho císaře. Geniální matematik Hari Seldon ovšem pomocí „psychohistorie“ předpoví, že celé galaktické Říši hrozí násilné konflikty a rozpad, následovaný třiceti tisíci let doby temna. Nejde tomu zabránit, Seldon ale založil Nadaci, jejímž úkolem je uchovat znalosti Říše a zkrátit období temna na tisíc let.

Podle informací serveru The Prague Reporter zde produkce třetí řady sci-fi seriálu začala 26. května a má pokračovat až do podzimu. Natáčí se samozřejmě ve studiích, ale také v reálných lokacích – v galaktickém měřítku, kde se děj odehrává na mnoha bohatších i chudých planetách, je pro využití různých typů prostorů více než dost.

Aktuálně natáčení probíhá v Mostě, kde se filmaři mají zdržet až do 20. června. Hlavní část produkce se přitom soustředí kolem Kulturního domu Repre, vyznačujícího se brutalistní architekturou s velkými betonovými pilíři, ostrými hranami a složitou geometrií. V průběhu následujících dvou týdnů je z důvodu natáčení také omezená dostupnost do městského centra. Odehrávat se zde mají sekvence s velkými praktickými efekty, které zahrnují i pyrotechniku.

V Česku se už loni natáčela druhá řada Nadace, kdy hollywoodští filmaři využili letňanské ateliéry Prague Studios a několik dalších míst v hlavním městě i jinde. Produkce se sem přesunula z Troy Studios v Irsku, kde vznikala první řada, spolu s lokacemi ve Španělsku, na Maltě, Islandu či Kanárských ostrovech.

Nadace patří mezi vlajkové tituly streamovací služby Apple TV+. První řada seriálu, vydaná předloni na podzim, se dočkala převážně pozitivního přijetí kritiky s výhradami ke složitému příběhu, jenž zahrnuje několik planet, mnoho postav a časové skoky do budoucnosti i minulosti. Část diváků kritizovala poměrně výrazné odklonění se od děje knižních předloh.

Vyzdvihováno bylo zejména audiovizuální zpracování, které ukazuje honosné paláce galaktického císaře, obří vesmírné lodě cestující mezi slunečními soustavami, ale také malé osady Nadace na periferii galaxie. Ve svém příběhu televizní zpracování představilo střet mezi vládcem neochotným přiznat trhliny ve stabilitě Říše a skupinou kolem Hariho Seldona.

Druhá řada, která před měsícem dostala první upoutávku, začne 14. července s klasickým vydáváním nových epizod jednou týdně. Děj poskočí o celých sto let dále a bude sledovat rozpad vlády Říše, sestávající z geneticky dokonalých klonů císaře Kleona. Nadace mezitím vstoupila do svojí náboženské fáze a prostřednictvím Seldonovy církve šíří svůj vliv ve vzdálených koutech galaxie. Blíží se další velká krize – válka.

Původní knižní série Isaaca Asimova je trilogií, spisovatel ji ale později rozšířil ještě o čtyři další svazky, odehrávající se před i po ní. Navíc se ve stejném univerzu odehrává řada dalších příběhů z Asimovy biografie. Hlavní tvůrce televizní adaptace David S. Goyer, který v minulosti pracoval třeba na batmanovské trilogii Christophera Nolana, má od začátku rámcově naplánovaný kompletní děj seriálu. V ideálním případě počítá s osmi řadami po deseti epizodách.