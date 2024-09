Pokud vaše firma nemá rozpoznatelný brand, čekají vás těžké časy, říkají majitelé Serious Media

Uložit 0

Dát o své firmě a produktech vědět je v dnešním přehlceném online světě čím dál tím těžší. Reklamy na nás útočí ze všech stran. Která z nich je ale dostatečně efektivní, aby přilákala nejvíce zákazníků? Spolumajitelé mediální agentury Serious Media Dominik Válka a Petr Lyčka mají jasno: ve chvíli, kdy si mohou lidé koupit produkt na několika e-shopech za podobnou cenu, půjdou k tomu, jehož brand jim přijde nejdůvěryhodnější a nejznámější.

„Návrat k budování brandu je určitě jeden ze současných trendů. Vidíme to na konferencích i v praxi. Co odlišuje Coca-Colu nebo Alzu od ostatních? To, že lidé znají jejich brand, na kterém pracují roky, a jdou za nimi,“ vysvětluje Dominik Válka v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem. Podcast si můžete pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše.

Brand přitom podle Petra Lyčky nemusí být jen vizuální. To znamená, že když vidíte zeleného marťana, vybavíte si Alzu, a když fajfku, tak zase víte, že jde o Nike. Síla značky se podle něj ale zakládá také na dalších vlastnostech, které s ní máte spojené, jako je například důvěryhodnost nebo pohodlnost a rychlost dodání.

S tím souvisí i to, proč se v Serious Media zaměřují na tradiční kampaně, které zvyšují povědomí o značce a její viditelnost, a nesoustředí se tolik na takzvané výkonnostní kampaně. U těch je hlavní dosahování konkrétních cílů a měření účinnosti kampaní na základě přímé akce uživatelů. Jedná se většinou o obsahové kampaně a kampaně na sociálních sítích, které se soustředí hlavně na konverze uživatelů.

E-shopů, které začínají lít peníze do tohoto systému, konkrétně do Mety a Googlu, je exponenciálně více než před pěti lety.

„Výkonnostní kampaň má v budování brandu své limity. Firem, které ji používají, je čím dál více. E-shopů, které začínají lít peníze do tohoto systému, konkrétně do Mety a Googlu, je exponenciálně více než před pěti lety. Navíc po skončení takové kampaně má firma vybudovaný minimální brand. A ten, jak jsme zmínili, je při rozhodování, kde nakoupit, velmi důležitý,“ popisuje Lyčka. Dodává, že stačí, aby nečekaně přišel silný hráč, jako tomu bylo s Temu nebo Shein, prostor z velké části rychle vykoupil a zvedl náklady na takovou reklamu ze dne na den.

Zajímá vás, jakou práci s reklamou a klienty upřednostňují v Serious Media a co stojí za jejich růstem? To se dozvíte v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit již nyní na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube. Dozvíte se v něm také:

Jak funguje spolupráce s agenturami?

Proč se v Serious Media rozhodli jít i do televizní reklamy a nepovažují ji za přežitou?

Jakým způsobem pracují s rozšířením reklamy českých firem i do zahraničí?