Poláci přilákali obří investici od Intelu. U Vratislavi postaví za 100 miliard korun továrnu na čipy

Největší světový výrobce počítačových čipů rozšiřuje svou působnost v Evropě. Americká společnost Intel oznámila, že postaví velkou továrnu na výrobu čipů u polské Vratislavi a investuje do ní až 4,6 miliardy dolarů, což je v přepočtu 100 miliard korun. Intel se v podniku na západě Polska chystá montovat a testovat mikroprocesory. Do roku 2027 by mělo v továrně vzniknout zhruba dva tisíce vysoce kvalifikovaných míst a podnik očekává, že další tisíce jich vzniknou díky možnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů.

Stejně jako u téměř všech nových továren na výrobu čipů po celém světě bylo rozhodnutí umístit továrnu ve Vratislavi spojeno se státní dotací. Intel neuvedl, jak vysoký grant od polské vlády má slíbený. Plánovaná investice v Polsku má Intelu spolu se stávajícím závodem na výrobu waferů v irském Leixlipu a s plánovanou továrnou na výrobu waferů v Magdeburgu pomoci vytvořit jedinečný komplexní hodnotový řetězec pro výrobu polovodičů v Evropě.

„V Polsku již Intel působí a tato země má dobré předpoklady pro spolupráci s pobočkami Intelu v Německu a Irsku. Je také cenově velmi konkurenceschopná s ostatními výrobními lokalitami po celém světě a nabízí skvělou základnu talentů, kterou rádi pomůžeme rozvíjet,“ uvedl generální ředitel Intelu Pat Gelsinger. „Jsme vděční za podporu Polska, které se snaží rozvíjet místní polovodičový ekosystém a přispět k cíli EU vytvořit odolnější a udržitelnější dodavatelský řetězec polovodičů.“

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki k projektu řekl: „Jsme rádi, že největší investici na zelené louce v historii Polska vede společnost Intel, legenda Silicon Valley známá svými inovacemi. Čipy a polovodiče jsou kritickými technologiemi 21. století a my jsme nadšeni, že můžeme rozšířit roli Polska v globálním dodavatelském řetězci polovodičů a pomoci se etablovat jako země, která udává ekonomické trendy.“

Při výrobě čipů se rozlišuje mezi továrnami na destičky a montážními a testovacími zařízeními polovodičů. V továrnách na destičky se vyrábějí velké křemíkové plátky, takzvané wafery, na kterých jsou umístěny integrované obvody. Takováto zařízení Intel provozuje mimo jiné ve Spojených státech, Irsku a Izraeli.

Výstavbu továrny na výrobu waferů za 17 miliard eur (405 miliard korun) má Intel v plánu také v německém Magdeburgu. V montážním a testovacím závodě, jaký má vzniknout ve Vratislavi, se čipy z waferů vyřezávají, pak se balí do jakéhosi pouzdra s potřebnými rozhraními a nakonec se testují před instalací do počítačů, automobilů nebo jiných zařízení.

Rozhodnutí o umístění továren ve Vratislavi a Magdeburgu souvisí se snahou Evropské unie stát se technologicky více nezávislou na Číně. Evropská unie proto dala zelenou miliardovým dotacím na umístění velkých závodů mezinárodních výrobců čipů v Evropě.

S přispěním ČTK