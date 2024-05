Policie se zabývá českou whisky Trebitsch. Desítky investorů nedostali zpět peníze, firma je v insolvenci

Trebitsch Holding nabízela investování do sudů s whisky

Krajští kriminalisté na Vysočině se zabývají možným podvodem s investičním alkoholem, ve kterém může jít o škodu v řádu až desítek milionů korun. Policisté kvůli tomu prověřují společnost Česká Whisky, která je součástí skupiny společností Trebitsch Holding a nabízela investování do sudů s whisky.

Třebíčský výrobce začal možnost investovat do sudů naplněných destilátem nabízet v roce 2020. Sliboval, že vložené peníze bude investorům ročně úročit osmi procenty. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové dali jednotliví investoři společnosti statisíce korun. „Jakmile zjistili, že žádná výplata (úroků) nebude, tak se oznámení na policii množí. A my i chceme, aby se do řízení přihlásili,“ řekla Čírtková. Na související problémy již dříve upozornil také portál Seznam Zprávy.

Podle kriminalistů je případ velmi rozsáhlý a neobvyklý, na policii už se obrátily desítky poškozených, kterým nebyly vyplaceny peníze. „Je to skupina investorů, která přichází oznámit, že přišla o obrovské peníze. Pak je ale druhá skupina lidí, která se obrací přímo na firmu a chce si ty sudy vyzvednout,“ doplnila Čírtková. Policie prověřuje, zda byl záměr společnosti od začátku podvodný. Zabývá se také tím, jestli byl veškerý prodaný alkohol skutečně vyrobený.

Se společností Trebitsch Holding bylo 13. května zahájeno insolvenční řízení. Podali ho dva z věřitelů. V roce 2020 si koupili destilát za více než 180 tisíc korun. Očekávali, že ho od nich společnost v roce 2023 zase odkoupí za více než 225 tisíc korun. I když se tak nestalo, dali podle informací uvedených v insolvenčním návrhu dlužníkovi ještě šanci a uzavřeli dodatek smlouvy, podle kterého měli o rok později místo 225 tisíc korun dostat takřka 248 tisíc korun. Ani to se ale nestalo.

Čírtková zároveň upozornila, že samotní investoři se legálním způsobem k alkoholu nemohou dostat, i když jsou reálně jeho majiteli. Neumožňují to pravidla placení spotřební daně, nad kterými dohlížejí celníci – lihoviny musejí být v daňovém skladu a nakládat s nimi může jen provozovatel skladu, nikoli majitel alkoholu. Pouze provozovatel daňového skladu také může dát alkohol na trh, vznikne mu tím ale povinnost přiznat a zaplatit daň.

Lidé si nemohou alkohol v sudech vyzvednout ani kvůli tomu, že na trh může jít destilát jen v lahvích, navíc označený kontrolní páskou. Při investování podle Čírtkové lidé zřejmě podcenili, jaké znalosti o nakládání s alkoholem je nutné mít.

