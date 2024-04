Politiky přesvědčím, hůř se jedná se státní správou. Horší než HHC je nelegální tabák, říká Vobořil

Uložit 0

Jindřich Vobořil je v posledních týdnech vidět. V médiích se totiž hojně probíral vládní zákaz látky HHC, který přitom národní protidrogový koordinátor považuje za neefektivní. A v dubnu se bude ve sněmovně projednávat novela zákona o psychomodulačních látkách, která by prodej HHC a podobných konopných derivátů nezakazovala, ale za přísných podmínek regulovala. Zejména tak, aby nemířil na děti a mládež. To považuje odborník za lepší řešení. Celý rozhovor s ním si můžete pustit na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

„Zákon pracuje s různými seznamy látek. Na ten první, dočasný, přijde vše, co nově dorazí na trh – na něm budou látky zhruba rok, než se provedou toxikologická vyšetření a vyhodnocení rizik. Poté se látka může dostat na druhý seznam látek, kde se bude její prodej přísně kontrolovat, nebo na seznam zakázaných látek,“ vysvětluje Vobořil v podcastu Crunch.

Pro část prodejců to podle něj bude motivační a budou chtít přicházet s takovými látkami, které budou uchopitelné do kontrolovaného prodeje. „Část industrie to ale bude chtít smést ze stolu, protože pro ni je výhodné držet si na trhu s návykovými látkami monopolní pozici,“ je přesvědčený.

Na novele zákona podle něj panuje shoda v koalici a podporují ji i někteří poslanci z řad ANO a SPD. Horší je podle něj silná pozice státní správy. „Často přesvědčím politiky a nepřesvědčím státní správu. Státní správa je v České republice extrémně mocná a neumí dělat věci s myšlenkou, že je něco potřeba zásadně změnit, když je jejím hlavním principem snaha přežít,“ říká.

Foto: CzechCrunch Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil byl hostem podcastu Crunch

Podle Vobořila je ještě urgentnější problém než HHC stoupající objem nelegálního trhu s tabákem. „Jde i o bezpečnostní problém. Ten objem netvoří pár lidí, kteří si tabák kupují pro sebe, ale někde jede organizovaná skupina, stát kouká, jak mu to běží před očima, a není schopen s tím nic dělat. Od bezpečnostních služeb víme, že část z nelegálního prodeje drog teče do totalitních států,“ tvrdí národní protidrogový koordinátor.

Kromě toho, že zastává tuto pozici, je Jindřich Vobořil také členem ODS a aktivním politikem v Brně. Ke svému angažmá říká: „Možná, že když nebudu protidrogovým koordirátorem, tak budu mít větší možnost kopat do ODSky, aby se zase stala ODS.“

Naráží tím na svůj plánovaný odchod z funkce. Národním protidrogovým koordinátorem je totiž se čtyřletou přestávkou od roku 2010 a v minulých týdnech několikrát uvedl, že jeden z hlavních důvodů, proč ještě ve funkci zůstává, je snaha podpořit premiéra Petra Fialu. V podcastu kromě únavy ze střetů se státní správou popisuje také útoky politiků i zástupců byznysu.

„Nemůžu na ně nenarážet, protože řeším témata, která ve finančním oběhu dohromady dělají bilion korun. Ať udělám cokoliv, tak to nějakou část lidí vyděsí, naštve nebo se cítí ohrožení. Některé lidi zákulisní hry hrát baví, ale pro někoho jako já, kdo 35 let pracuje s lidmi, je to spíše frustrující,“ vysvětluje.

Letos také expertům představil vládní návrh zákona o regulaci konopí – zatímco na samopěstování panuje ve vládní koalici shoda, zavedení regulovaného prodeje nebo konopných klubů naopak naráží na lidovce. „Jen samopěstování ale nebude dostatečné. Obava je tu zatím pořád příliš velká na to, abychom dokázali vést debaty na základě čísel. Stát má vždy pocit, že musí udělat ramena,“ dodává Vobořil.

