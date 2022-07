Polka dělá z rodičů na plný úvazek mikropodnikatele. Peníze jí na to posílají i čeští investoři

Svůj projekt označuje jako edukační startup. A aby bylo jasné, že se do něj může zapojit řada lidí, dala mu název The Village Network – síť vesnic. Aleksandra Kozera totiž přišla se systémem, který z rodičů na plný úvazek dělá mikropodnikatele. Poskytuje jim noty k tomu, jak rychle založit dětskou skupinu – od mikrojeslí po větší školky – a k tomu dohazuje vzdělávací obsah nebo pedagogické kurzy. Takový systém už zaujal řadu investorů. Celkem 80 milionů korun mu právě posílá skupina pěti fondů, mezi kterými jsou i tuzemští Credo Ventures a Tilia Impact Ventures.

Platforma, kterou Kozera založila spolu s Agnieszkou Luczak, se řadí do takzvaných edtech startupů, které využívají technologie pro vzdělávání. S Village Network staví platformu, která má podporovat jak rodiče v mikropodnikání, tedy zakládání jednotlivých dětských skupin, tak děti a jejich vzdělávání.

The Village Network začala škálovat před rokem. Tehdy měl projekt zaregistrovaných 15 dětských skupin, dnes už je to 150. Zařízení spadající do sítě už navštěvují tisíce dětí. S investicí se nyní hodlá rozšířit po Evropě.

Hlavně se rozvíjet

Podle dat, se kterými Kozera pracuje, nemá v celosvětovém měřítku 78 procent dětí v předškolním věku dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Kromě toho, že to způsobuje nerovnosti a zatěžuje primárně ženy, které se o ně starají, by odstranění problému vyžadovalo 43 milionů pracovních míst v oblasti péče o děti.

Pokud už jsou ale rodiče se svými dětmi doma, The Village Network jim umožní ze svého času udělat podnikání. Takové majitelky, případně majitelé, vesnic musejí projít strukturovaným vzděláváním, během kterého mají získat znalosti a nástroje potřebné k vedení školek. Firma pomáhá i se vzděláváním samotných pedagogů. Pomůže jim jednotlivé školky rozjet. A majitelé a učitelé pak využívají edukativní obsah, který jim mladá The Village Network dodává.

„The Village řeší jednu z velkých společenských výzev dnešní doby – dostupnost a kvalitu předškolní péče. Klade důraz na klíčové kompetence potřebné pro 21. století, tedy sociální dovednosti a rozvoj emoční inteligence,“ věří Silke Horáková z fondu Tilia Impact Ventures.

Říká, že tím může projekt změnit k lepšímu vzdělávání dětí i pomoct rodičům lépe skloubit pracovní a rodinný život. „Velmi škálovatelný byznysový model tohoto startupu rozvíjí komunity skrz technologickou platformu, cílí na velký tržní potenciál v předškolní péči a má globální ambice. Tato kombinace byla pro nás velmi přesvědčivá,“ dodává.

„Jsem velkým zastáncem zlepšování dostupnosti brzké předškolní péče ve všech ohledech. Těží z toho děti, díky přístupu na trh práce i ženy a následně i celá společnost,“ dodává Guillaume Fournier, který vedl investici v Credu. Chválí nadšení i znalosti Kozery ohledně předškolního vzdělávání.

The Village využívá pro školky aplikaci

Podle něj by se takový projekt mohl stát globální platformou pro to, jak provozovat péči o děti v předškolním věku. „Nemůžu se dočkat, co vybuduje s novými zdroji za hranicemi Polska. A udělám vše pro to, abych ji v dosažení úspěchu podporoval,“ dodává.

Tilia Impact Ventures do startupu posílá nižší jednotky milionů korun, jaký podíl ve firmě získávají, však strany nezveřejňují. Pro fond je to zároveň historicky první zahraniční investice. Credo se na startupy v regionu zaměřuje a v Polsku už poslalo peníze do šesti dalších projektů.

Vedle tuzemských fondů vložili do sítě dětských vesnic peníze i polský Movens Capital, 500 Startups a soukromý investor. V přepočtu 80 milionů korun, respektive 3,4 milionu eur, které tím The Village Network získává, hodlá firma využít ke škálování produktů a rozšíření na další evropské trhy.

Kritický věk

Kozera se soustředila na vzdělávání a vývoj mozku v raných letech během svého studia na Harvardské univerzitě. A coby matka dvou chlapců se rozhodla změnit realitu předškolního vzdělávání a založit svůj už druhý startup. S The Village Network upozorňuje na to, že vzdělávání v raném věku je pro vývoj dítěte kritické. Do pěti let života se totiž v mozku vytvoří až 95 procent nervových spojení.

„Od začátku bylo naší vizí a cílem vytvořit ‚vesnice’ po celém světě, kde by rodiče, chůvy a učitelé společně podporovali děti v tom, aby měly stejnou startovní čáru. Vzdělávání v takzvaných vesnicích to umožňuje. Zároveň už teď vidíme určitý efekt sněhové koule, kdy se někteří rodiče dozvídají o vesnicích od ostatních, přihlašují do nich své děti, otevírají svá vlastní místa. A další se nabalují,“ popisuje.

The Villlage Network kromě zmíněného funguje jako SaaS služba a marketplace, umožňuje přehled o dítěti prostřednictvím aplikace a majitelům jednotlivých školek dává možnost spravovat platby, služby i třeba vlastní vzdělávání uvnitř svého softwarového nástroje.