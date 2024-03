Pomáhá Pentagonu i Ukrajině. Slovák spoluzaložil startup, jenž propojuje armádní systémy

Uložit 0

Armády stále více spoléhají na pokročilé technologie. Senzory, letadla, drony, vozidla i zbraně ale běžně fungují jako samostatné systémy a jejich vzájemná komunikace pokulhává. Technologie amerického Picogridu, který spoluzakládal Slovák Martin Slosarik, právě tyto systémy propojuje a umožňuje je ovládat dálkově z jednoho místa. Startup teď oznámil zásadní investici ve stovkách milionů korun, do které se připojilo i české Credo Ventures. Přinášíme všechny potřebné informace.

Zainvestovaný startup: Picogrid

Kdo investuje: Kolo vedl americký Initialized Capital s přispěním českých Credo Ventures a Starburst Ventures, Giant Step Capital, Domino Ventures a Alumni Ventures.

Kolik a v jakém kole: 12 milionů dolarů (280 milionů korun) v seedovém kole

Co startup dělá: „Každý senzor, letadlo, vozidlo a velitelské centrum fungují jako nezávislý systém bez možnosti vzájemné spolupráce,“ popisuje spoluzakladatel Zane Mountcastle. Technologie Picogridu je vytvořená pro řešení těchto problémů a pomáhá integrovat zařízení, na nichž je armáda stále více závislá. Jde i o drony, bezpilotní vozidla a nástroje pro zjišťování informací a vytváření přehledu pomocí umělé inteligence.

Potrebujeme viacej startupov v so Slovakmi, ktori sa venuju defense tech https://t.co/2S4VZgMCG8 — Andrej Kiska (@kiskandrej) March 26, 2024

Kdo Picogrid využívá: Podle vlastního vyjádření získal startup v USA přes deset federálních kontraktů, jedním z nich je i projekt za miliardu dolarů (23,3 miliardy korun) pro americký Pentagon. Používá ho ale také ukrajinské ministerstvo obrany na válečných frontových líních.

Sídlo startupu: Kalifornie

Zakladatelé: Američan Zane Mountcastle a Slovák Martin Slosarik začali budovat obranné technologie před více než deseti lety. Autonomní systémy vyvíjeli nejprve na kolejích a poté jako dodavatelé pro americkou armádu.

Proč je to zajímavé: Picogrid využívá moderní hardware a software pro spolupráci dat systémů rozmístěných po celém světě. „Nejde jen o to mít nejsofistikovanější obranné systémy, ale o to, jak tyto systémy spolupracují jako jednotná síla. Integrace našich nejvyspělejších obranných systémů představuje rozdíl mezi odstrašením a zranitelností,“ komentuje Mountcastle.