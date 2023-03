Pomáhal stvořit Alzáka, má velkou reklamku, patří mu i Bikero. Trh s koly padá, my šlapeme vzhůru, říká

I když prodeje kol padají, tak na trhu někteří hráči dokáží růst. Cyklistický e-shop Bikero loni zvedl tržby o pětinu a v lednu meziročně poskočil o 24 procent. Jeho majitel Jan Coufal by se letos rád dostal na dohled 180 milionů. Nejde přitom o jediný ambiciózní plán, který spřádá. Je také spolumajitelem známé marketingové agentury Czech Promotion, která chce poprvé překonat hranici 600 milionů korun v tržbách. A to i s pomocí umělé inteligence.

Cenový srovnávač Heureka.cz zveřejňuje každoročně statistiku české e-commerce za uplynulý rok. Sekci propadáků za rok 2022 ovládly testy na koronavirus a výčepní zařízení s propadem přes 60 procent. V závěsu za nimi byla jízdní kola, zájem o ně loni pokles o polovinu, během pandemie naopak bicykly patřily ke kategoriím, které dramaticky rostly.

„Je to dané jednak tím, že mnoho lidí si nová kola nakoupilo už dřív, jednak tím, že se prostě šetří. Inflace, drahé energie, ceny potravin, to všechno se řeší celosvětově, takže zájem o kola intenzivně padá globálně,“ říká Jan Coufal, zakladatel a spolumajitel populárního cyklo e-shopu Bikero.

A tomu se povedlo i na prudce padajícím trhu vyrůst – loni jeho tržby poskočily o 20 procent a překonaly 140 milionů korun, aspoň o pětinu plánují Coufal a spol. stoupnout i letos. „Leden nám zatím dává za pravdu, že to půjde, vyrostli jsme o 24 procent oproti loňskému roku.“ A dodává, že výkonům hodně pomohly investice z posledních let, kdy společnost přidala nové kamenné prodejny, kterých má aktuálně pět, vybudovala moderní distribuční sklad a nebála se utrácet za marketing včetně kampaní v televizi.

Co se týče inzerce, má Bikero oproti konkurentům (na trhu nepůsobí žádný opravdu velký, dominantní hráč) jednu zásadní výhodu – jeho majitel ví moc dobře, jak na ni, protože je zároveň spolumajitelem přední marketingové agentury Czech Promotion a byl mimochodem jedním z lidí, kteří v roce 2006 pomáhali Alze stvořit jejího mimozemšťana Alzáka.

Jestliže loni i předloni trápil prodejce i zákazníky nedostatek kol a součástek, už to neplatí. „Situace se otočila o 180 stupňů. Mnoho distributorů má naopak přeplněné sklady. V předchozích letech se stalo zvykem, že dodavatelé kola dodali, jak chtěli. Některé typy vůbec, jiných hodně. Ber, nebo nech být. To se nyní otočilo,“ říká šestačtyřicetiletý byznysmen, který Bikero založil v roce 2015, protože mu coby rekreačním cyklistovi vadilo, že na trhu chybí dobře dělaný e-shop.

Těžkosti cyklistického trhu dobře dokumentuje příběh společnosti BP Lumen z východočeské Úpice, která vyráběla a prodávala kola značky Levit a Apache. Ta na sebe loni vyhlásila insolvenci, protože dlužila přes 800 milionů korun. Úvěry si nabrala v hektických covidových letech 2020 a 2021, kdy se zájem o kola nejprve propadl, pak explodoval, ale do toho celý svět postihly výpadky dodávek v podstatě čehokoliv. Majitelé firmy si proto napůjčovali peníze, aby se mohli předzásobit, což je ovšem poslalo do kolen, když loni začala poptávka po kolech znovu ochlazovat.

Jan Coufal ze společnosti Czech Promotion

Podle Coufala bude i nadále pokračovat zesílený zájem o elektrokola nebo takzvané gravely, tedy kola, která se hodí na silnici i do mírného terénu. Že by ale mělo dojít na nějaké výrazné zlevňování, se prý nedá očekávat, ceny kol podle něj naopak spíš opět poskočí kvůli inflaci vzhůru.

Obchodníků – i těch malých –, kteří podobně jako BP Lumen budou mít obtíže přežít, bude podle Coufala mnohem víc. „Distributoři i někteří prodejci jsou předzásobení až příliš. Čeká nás těžká doba a bude docházet ke konsolidaci, trh je hodně fragmentovaný,“ krčí rameny Coufal a naznačuje, že pokud by se naskytla příležitost koupit zavedený obchod s loajální klientelou a na zajímavém místě, nebránil by se tomu.

Do rozvoje Bikera, které se poslední dva roky pohybuje v černých, byť velmi skromných číslech, poslal Jan Coufal přes 70 milionů. Může si to dovolit, protože agentura Czech Promotion je dlouhodobě zisková. Skupina, která klientům poskytuje komplexní marketingové a reklamní služby, měla loni obrat přes půl miliardy a letos chce překročit 600 milionů korun. Její profit se dlouhodobě pohybuje v desítkách milionů korun.

Coufal, který je kromě kol velkým obdivovatelem automobilových veteránů ze 70. let minulého století, Czech Promotion založil se dvěma partnery Milanem Drozenem a Michalem Růžičkou před více než 17 lety, když odešel z pozice obchodního ředitele rádia Bonton. Od té doby s kolegy pracovali pro klienty, jako je už zmíněná Alza nebo Plzeňský prazdroj, výrobce kuchyní Oresi, energetická skupiny Innogy a PRE či český výrobce oken Vekra.

To, že se Czech Promotion vždycky celkem dařilo, vedlo mimo jiné k založení právě e-shopu Bikero. Když do agentury přišli schopnější manažeři, než byli zakladatelé, Coufal se začal trochu nudit a hledal pro sebe uplatnění. Začal víc sportovat a to přitáhlo jeho pozornost k trhu s cyklistickým vybavením.

Obě jeho byznysové nohy se ale hodně prolínají, mimo jiné i tím, že sdílí prostory v pražském Paláci Karlín, kde si firmy nově pronajaly dalších dva tisíce metrů kanceláří. „Počítáme, že budeme růst. Teď je nás celkem kolem dvou set.“

Nové kanceláří společností Czech Promotion a Bikero v pražském Karlíně

Jestliže pro Bikero (lze číst jak česky, tak anglicky bajkero) je momentálně hlavní výzvou dále posílit na trhu, který prochází dost turbulentním obdobím, Czech Promotion už je etablovaný hráč. Ne že by nechtěl růst, musí ale sázet na další byznysové vertikály a naplňovat tak vizi 360stupňové agentury, která svým zákazníkům nabídne všechno od PR a analýzy dat přes výzkum a nastavení strategie až po výrobu reklamy a nákup mediálního prostoru.

Klíčové pak je nezapomínat na moderní technologie, zvláště umělou inteligenci. „To je něco, čím náš obor hodně žije,“ říká Jan Coufal a zmiňuje například populární textový nástroj ChatGPT, o kterém se poslední dobou hodně hovoří.

„Například slogany do internetové reklamy už běžně tvoříme s pomocí umělé inteligence. Je to vítaný účastník brainstormingů, který přináší novou inspiraci. A postupně proniká i do dalších oblastí kreativní tvorby jako například do generování storyboardů nebo prezentačních obrázků. Není to ale tak, že by lidi připravovala o práci, spíš se s nimi doplňuje. Je to pro nás takový nový typ zaměstnance,“ směje se Coufal.