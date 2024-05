Popovídáte si s ním a je zdarma. Nový model OpenAI v reálném čase konverzuje jako roboti ze sci-fi filmů

Uložit 0

Ve filmu Her z roku 2013 se samotář Joaquin Phoenix postupně zamilovává do umělé inteligence, které propůjčila hlas Scarlett Johansson. V centru celého děje je konverzace mezi mužem a počítačem s ženským hlasem. Když nyní startup OpenAI představil nový model svého systému, musel si leckdo vzpomenout právě na tento film. Model GPT-4o totiž umí přesvědčivě konverzovat v reálném čase, a navíc má být zdarma.

Novinka GPT-4o – písmeno o na konci odkazuje na latinské slovo omni, tedy vše – je podle technické ředitelky OpenAI Miry Murati rychlejší a lépe pracuje s textem, obrazem i zvukem než předchozí generace. Předplatitelé aplikace ChatGPT budou mít i nadále až pětkrát vyšší limit pro zadávané dotazy než neplatící, i pro ně ale bude dostupný.

Co všechno model dokáže, to OpenAI ukázalo při živém demu. Nejpůsobivější byl konverzační mód, který během představení zástupcům amerického startupu pomohl vyřešit jednoduchou lineární rovnici, a ještě jim během toho v reálném čase dával zpětnou vazbu ohledně jejich postupu.

OpenAI has just demonstrated its new GPT-4o model doing real-time translations 🤯 pic.twitter.com/Cl0gp9v3kN

— Tom Warren (@tomwarren) May 13, 2024