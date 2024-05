Poptávka po městských bytech je vysoká. Tak se ji Olomouc rozhodla ukojit v barokním paláci

Uložit 0

Byl to privilegovaný dům, takzvaný právovarečný, to znamená, že tu mohl být vinný šenk. Pochází se šestnáctého století, byť jádro domu spadá do gotiky. Nachází se na jednom z nejdůležitějších náměstí v Olomouci a kdysi se tu ubytoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Město teď Hauenschildův palác přestaví na městské byty.

Historický dům se nachází na Dolním náměstí a je v něm dnes restaurace. Už letos na podzim by ale stavební úpravy mohly začít postupně měnit barokní palác na byty. „Záměrem je navýšení kapacity bydlení, protože poptávka po městských bytech je vysoká,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí Olomouce Radka Štědrá. Celkem by v historickém domě měla vzniknout dvacítka bytů.

Dům je památkově chráněný, to znamená, že město bude muset veškeré úpravy konzultovat s Národním památkovým ústavem. Úpravy by měly do paláce přinést výtah, který bude umístěný u fasády ve dvoře. Směrem do dvora by měly být také obnoveny původní pavlače, které výtah rozdělí tak, že z nich vzniknou v podstatě balkony. „V jednotlivých podlažích jsou řešeny dispoziční úpravy s ohledem na nový provoz objektu,“ dodává Štědrá.

Součástí prací ale bude také očištění takzvaného mázhausu, což je rozměrná místnost v přízemí, kde nyní sídlí restaurace. Ta má směrem do dvora přístavbu, která v rámci rekonstrukce ustoupí bočním traktům historického domu, a vše, co bude možné, se přemístí do podzemního podlaží. Rekonstrukce by měla mimo jiné změnit také energetickou spotřebu historické budovy, až zde vzniknou byty, mělo by to znamenat úsporu třicet procent oproti současnému stavu.

Se stavebními pracemi by se mohlo na olomouckém Dolním náměstí začít už letos na podzim. Celkové náklady by se měly vyšplhat na sto milionů korun. Radnice, která projekt schválila letos na jaře, bude přestavbu financovat bez použití dotací. „Dotační titul nebyl ani dosud vypsán a termín byl už třikrát odložen, získání dotace by bylo navíc nejisté,“ komentoval rozhodnutí primátor Miroslav Žubánek. Olomouc chce s rekonstrukcí začít co nejdříve právě kvůli vysokému zájmu o městské byty.

V historickém domě působilo v první polovině osmnáctého století také divadlo, které bylo později provozované u Masných krámů. Každopádně právě na umístění vinného šenku navazuje také dnešní restaurace, která tu má svoje historické opodstatnění. Dům je v osmnáctém století spojován mimo jiné s návštěvou Mozarta, kterému tehdy bylo jedenáct let. Budoucí hudební skladatel se tu ubytoval se svou rodinou při cestě na Moravu v říjnu 1767. Ještě dříve tu měl bydlet i pruský král Fridrich II., a to po dobytí města v roce 1642, dům navštívil také hrabě Nostic. Ubytovací služby jsou tedy taktéž součástí historie místa. Před revolucí se v paláci nacházely kanceláře a také archiv.