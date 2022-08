Porsche a Pixar spojily síly. Jediný člověk na světě bude jezdit v modelu podle animáku Auta

V Disney Worldu v americkém Orlandu stojí bok po boku. Blesk McQueen a jeho věrný kamarád Burák. Jsou v životní velikosti, ovšem sednout si za volant hrdinů z filmu Auta nejde. Jedno takové vozidlo by tu ale přeci jen bylo. Porsche nyní přináší skutečné auto ve speciální edici, která je na součástku stejná jako Sally.

Celým jménem Sally Carrera se objevila ve třech pokračováních animovaného filmu od studia Pixar. A teď je v reálném životě novým sportovním modelem 911, který se vyrábí od roku 1964. A stejně jako Sally, i tohle auto bude existovat jen jedno. Pixar podobnou akci podpořil vůbec poprvé.

„Vozy potřebují obličej a příběh. V animovaném filmu od Pixaru je obojí. Přivedl auta k životu na velkých plátnech. A to v příběhu o hodnotách jako je přátelství, láska a vzájemná podpora. Uprostřed toho všeho je Porsche – Sally Carrera,“ říká tiskový mluvčí Porsche Sebastian Rudolph.

Foto: Porsche.com Když Sally potkala Sally. Pixar a Porsche vytvořily model z filmu Auta

Na podobě nového auta se podíleli tvůrci filmu, konkrétně kreativní ředitel studia Pixar Jay Ward a produkční designér, který Sally pro film jako první nakreslil. Spolu s nimi vytvářeli nový model členové týmu z továrny Porsche ve Stuttgartu a designéři automobilky v německém Weissachu. Výroba Sally trvala deset měsíců.

Nové Porsche je přitom dílem opravdového detailu. Auto má stejné „tetování“ jako filmová Sally. A má dokonce i stejnou barvu. Jmenuje se Sally Blue Metalic. Tedy Metalicky modrá jako Sally. Jedná se o lak vytvořený na zakázku jen pro tento projekt. Tvůrci barvu využili i v interiéru vozu.

Nová 911 vychází z nejrychlejší varianty modelu, konkrétně 911 Carrery a 911 Carrery GTS. Auto má manuální převodovku, která člověku navyklému na běžnou řadící páku bude připadat zvláštně. Má totiž sedm stupňů.

„Sally Carrera miluje jízdu – a to byla naše inspirace. Sami sebe jsme se ptali, jak by Sally jako model schválený k silničnímu provozu vypadala dnes,“ vylíčil Ward.

Nového majitele si Porsche najde v aukci. Dražit se bude v síni RM Sotheby’s, která má v nabídce automobily. Akce proběhne 20. srpna v rámci Monterey Car Week v Kalifornii.

Foto: Porsche.com Sally je modelem 911

Výtěžek půjde na charitu. Konkrétně na dva projekty. První je Girls Inc., což je organizace zaměřená na mladé dívky. Podporuje je, aby byly „silné, chytré a odvážné“. „Postava Sally a to, co představuje, je pro mladé dívky vzorem. Je příhodné, že by měla mladé generaci pomáhat dosáhnout jejích snů,“ uvedla generální ředitelka organizace Stephanie Hullová.

Druhá část výtěžku zamíří do Agentury pro uprchlíky při Organizaci spojených národů, konkrétně na podporu běženců z Ukrajiny. Ta podporuje víc než 6,2 milionu uprchlíků. Většinu z nich podle OSN tvoří ženy a děti. Mezi utečenci jsou však i děti odloučené od svých rodičů.