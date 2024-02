Poslanci schválili více práv pro gaye a lesby, v něčem se přiblíží manželům. Adopce ale neprošly

Uložit 0

Páry stejného pohlaví budou moci vstupovat do partnerství s většinou práv, která mají v manželství muž a žena. Nepůjde ale o manželství, nýbrž o partnerství. Omezení by se mělo týkat také práv k dětem. V novele občanského zákoníku to schválila Poslanecká sněmovna. Upravenou novelu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Sněmovna předlohu přijala podle pozměňovacího návrhu Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO). Předpokládá, že osvojení dítěte by bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.

Zákonodárci naopak neumožnili klasickou adopci dětí z ústavů, proces bude pro stejnopohlavní páry složitější. Nejdřív si dítě bude muset osvojit jeden z partnerů a pak si ho přisvojí i druhý. Což ale znamená pro dítě zdvojenou účast před soudním řízením. Partneři či partnerky budou ale moci mít společné jmění či společný nájem, v případě úmrtí protějšku budou moci získat vdovecký či vdovský důchod.

Zástupce předkladatelů původní novely občanského zákoníku o takzvaném manželství pro všechny Josef Bernard (STAN) označil schválenou podobu za ohromný posun. Vyhraná je podle něho ovšem pouze bitva, nikoli válka, když poukázal na to, že je třeba ještě přesvědčit senátory, aby zákon podpořili. „Já bych tu taktiku nechal otevřenou,“ řekl Bernard na tiskové konferenci po hlasování.

„Není to řešení, které by bylo pro nás řešením ideálním,“ komentovala schválené znění pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která také patří k zastáncům plnohodnotného manželství i pro stejnopohlavní páry. „Stále ještě budou lidi děleni na dvě kategorie. To nám vadí,“ řekla.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláray Šimáčkové Laurenčíkové přiosvojení i další změny určitou vyšší stabilitu a jistotu duhovým rodinám a stejnopohlavním dvojicím přinesou, úprava osvojení dětí z ústavů ale představuje „krkolomný a složitý proces“ dvojí adopce.

„Z hlediska rovnoprávnosti by optimální variantou byla varianta manželství pro všechny. Věřím, že v budoucnu ČR manželství pro všechny uzákoní. Je škoda, že se to nepovedlo už nyní. Myslím si, že je potřeba to zkoušet zas a znovu a dívat se i do zemí, které už manželství pro všechny uzákonily. Deklarují jednoznačně pozitivní zkušenosti,“ uvedla. Zmínila zlepšení situace dvojic, duhových rodin či pokles počtu sebevražd mezi mladými LGBT+. Podotkla také, že uzákonění manželství pro všechny podporoval studentský parlament, studentské spolky, vysoké školy, byznys a v průzkumech i většina české společnosti.

S využitím ČTK.