LinkedIn do konce příštího roku opustí čínský trh. Americká společnost Microsoft, které oblíbená služba zaměřená na pracovní spojení patří, tak reaguje na sílící požadavky čínských regulátorů. LinkedIn přitom zůstával vůbec poslední velkou sociální sítí ze Spojených států, která byla v Číně aktivní.

Zástupci profesně založené sociální sítě uvedli, že v zemi s provozováním služby končí kvůli „výrazně náročnějšímu prostředí a vyšším požadavkům na dodržování předpisů“, jak doplňuje CNBC. LinkedIn na tamním trhu působil sedm let. Aby tak dlouhá přítomnost ale byla možná, dělala síť vůči tamnímu režimu řadu ústupků.

Ty spočívaly hlavně v zablokování zobrazení některých tzv. nežádoucích profilů. Internetové firmy v Číně jsou totiž povinny na požádání zpřístupnit úřadům údaje o čínských uživatelích a musejí odstranit obsah, který je v zemi zakázán. Pozornost vyvolal například dva týdny starý krok, kdy LinkedIn zablokoval profily několika amerických novinářů v zemi. S odůvodněním, že znepřístupňuje zakázaný obsah, tedy informace, které tamní vláda neschvaluje.

Kroky úřadů přitom nejsou jen formální. Například v březnu podle listu The New York Times čínský regulátor internetu LinkedIn pokáral za to, že síť nedostatečně blokuje politický obsah. Pár měsíců nato platforma ve velkém blokovala profily uživatelů z celého světa tak, aby nebyly viditelné v Číně.

Konala tak i v případě, pokud profily třeba jen zmínily jedno z témat stanovených jako citlivé. Takovým je vedle dalších například masakr na Náměstí nebeského klidu – podle deníku The Guardian se zmínka o této události ukázala jako neakceptovatelná i v případě, když ji měl jen uvedenou jako téma své univerzitní práce jeden švédský uživatel.

Poté, co LinkedIn ze země odejde, tam má v průběhu roku spustit pouze osekanou verzi aplikace. Ta bude stavět výhradně na hledání zaměstnání nebo personálu a už nenabídne možnost sdílet příspěvky a články. Snaha domluvit se s čínskými regulatorními orgány je obecně u internetových firem velká, pro tyto společnosti je totiž země extrémně zajímavým trhem.

Čína totiž představuje vůbec největší skupinu internetových uživatelů, která zatím zůstává dosažitelná jen pro vyvolené. Například tamní herní průmysl je podle odhadů největší na světě. Agentura Reuters zmiňuje analytickou společnost Newzoo, podle níž se celkové příjmy tohoto segmentu v zemi letos vyšplhají až na 45,6 miliardy dolarů, tedy přes 980 miliard korun.

A snahy o silnou regulaci ukazuje i nedávný příklad právě z herního průmyslu. Největší herní společnost světa Tencent vyšla vstříc požadavkům čínské vlády tak, že sama představila plán, podle kterého hodlá spustit novou technologii pro rozeznávání obličejů. Ta má zajistit, aby nezletilí netrávili příliš mnoho času hraním videoher, protože si to stát nepřeje.

S přispěním ČTK.