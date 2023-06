Posouvají digitální výuku do 21. století. Slováci inovují počítačové učebny i v desítkách českých škol

Nedostatečná integrace digitálních technologií na školách vede ke snížené motivaci a důvěře žáků ve formální vzdělávání. Jde o celoevropský problém – podle dat OECD připadá na prvním stupni základních škol v průměru až osmnáct žáků na jeden počítač. U starších a na středních školách se tento poměr díky hodinám informatiky zlepšuje. Pořád to ale není dostatečné. A na pomoc přichází slovenská společnost Nexineo, která již své řešení dodává na více než stovku českých škol. Aby jich bylo o to více, získala peníze od investorů.

K optimální metě tří žáků na jeden počítač – což chce evropské vzdělávání dosáhnout do roku 2030 – má současný stav daleko. Do škol tak bude i nadále přibývat množství nového hardwaru, výzvou není jen jeho dodání, ale také správa a údržba. Nexineo problém řeší pomocí vlastního hardwaru, díky němuž by mohl každý žák mít k dispozici vlastní PC schované přímo ve své školní lavici.

Konkrétně jde o malou jednotku ve tvaru připomínajícím reproduktory nebo hlasové asistenty. Jde o zobrazovací jednotku s operačním systémem Windows a softwarem Nexineo, který je upraven pro kolaborativní práci. Správa několika desítek těchto „krabiček“ probíhá z jednoho centrálního místa.

Učitelé tak mají v každé učebně k dispozici výkonný centrální server, ze kterého mohou žákům sdílet svoji plochu nebo si naopak zobrazit plochy žáků a kontrolovat, na čem právě dělají. Podle zakladatele firmy Stanislava Chlepka tak jde o alternativu k systému s desítkami běžných počítačových skříní, jež dělají zbytečný hluk a jejich vzdálenou správu či nastavení většina učitelů sama nezvládne.

Foto: Nexineo Stanislav Chlepko s „krabičkou“ Nexineo

„Pandemie urychlila digitalizaci ve školství, nároky na využívání digitálních technologií se neustále zvyšují. Na trhu však chybí řešení, která by byla jednoduše použitelná učiteli a žáky, ale zároveň levná a dostupná,“ popisuje Chlepko. Dle jeho slov dokáže Nexineo snížit náklady na provoz celého systému o sedmdesát procent a snížit také elektronický odpad.

Firma vznikla v roce 2013, během posledních šesti let řešení nasadila do více než 530 škol ve čtyřech zemích. Drtivá většina z nich je na Slovensku a v Česku, další realizace udělala v Polsku a Maďarsku. Podle oficiální závěrky Nexineo loni utržilo v přepočtu 26 milionů korun se ztrátou sedm milionů. Nyní ale podepsalo svoji historicky největší zakázku a jen v prvním kvartále prý dosáhlo na tržby přes čtrnáct milionů korun.

Výsledky a vize společnosti zaujaly také investory, kteří jí nyní posílají 1,3 milionu eur (31 milionů korun). Konkrétně jde o fond Venture to Future Fund a soukromé osoby z investiční platformy Crowdberry. Přes ní mohou zájemci přidat dohromady ještě dalších dvanáct milionů korun. Předtím externí kapitál získalo Nexineo během pandemie, Slovak Investment Holding jej podpořil sumou milion eur (aktuálně 24 milionů korun). Prostředky teď chce využít hlavně na další zahraniční expanzi.

„Výuka po celé Evropě zaostává za technologiemi a my jsme rádi, že právě na Slovensku vzniká software a hardware, který je přátelský nejen ke studentům, ale i učitelům. Zároveň posouvá digitální výuku do dvacátého prvního století. V projektu vidíme velký potenciál na mezinárodní uplatnění a možné zvýšení kvality vzdělávání nejen v Evropě,“ komentuje partner Crowdberry Michal Ondrišek.