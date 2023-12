Povinné ručení se má nově vztahovat i na elektrokoloběžky nebo segwaye. Změna má přijít příští rok

Uložit 0

Jsou čím dál populárnější a je jich stále víc. Navíc mnohé vyzývají k riskantní jízdě. Počet nehod, ve kterých figurovala koloběžka, vzrostl jen za posledních pět let rovnou desetkrát. A množství srážek způsobených elektrokoloběžkami je dvakrát větší než ten, za které mohou jejich klasické, lidskou silou poháněné dvojnice. I to je důvod, proč by měli nově majitelé elektrických vozítek platit povinné ručení.

Novelu zákona schválila sněmovna v prosinci, zamířit by měla ještě do Senátu a k podpisu prezidentovi. Pokud vše půjde hladce, měly by změny každopádně platit už během příštího roku. Netýkají se jen koloběžek poháněných elektřinou, stát totiž okruh vozidel, na která se povinnost platit pojištění za škodu bude vztahovat, rozšířil i o další stroje.

Obecná definice říká, že povinné ručení se bude vztahovat na všechna motorová auta, která mají konstrukční rychlost vyšší než 25 kilometrů v hodině, a také na všechna motorová vozidla, která mají konstrukční rychlost vyšší než čtrnáct kilometrů za hodinu a jejich hmotnost přesahuje 25 kilogramů. Definice dále říká, že připlácet se bude za taková vozidla, kde je motor hlavním zdrojem pohybu.

Obecně to znamená, že kromě elektrokoloběžek bude novinka platit například také pro segwaye či sněžné skútry, vztahovat se ale bude i na motorová golfová vozítka. „U elektrických koloběžek se pojištění bude muset sjednávat, pokud jejich nejvyšší konstrukční rychlost je přes 25 km/h nebo pokud jejich provozní hmotnost je vyšší než 25 kilogramů a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h,“ uvedlo Aktuálně.cz.

Velká diskuze se vedla o elektrických kolech. Tam nakonec poslanci rozhodli o tom, že na ně se povinné pojištění vztahovat nebude. Důvodem je především to, že v případě elektrokola zůstává hlavním zdrojem pohybu šlapání, nikoli motor. V zahraničí se přitom za elektrická kola povinné ručení běžně platí.

Výjimku by měly mít i zahradní traktory. Má to ovšem pravidla. Pokud bude traktor sekat zahradu na soukromém ohraničeném pozemku, pak povinné ručení platit nemusí. Pokud s ním ale vyjedete na silnici, pak by už ho mít měl. Stejně tak v případě, že nebude jezdit na jasně ohraničeném pozemku.

Nový zákon o povinném ručení přinese ještě další novinky. Například tu o odpovědnosti za to, že je pojištění zaplaceno. Až doteď za to měli odpovědnost jedině majitelé vozů. Nově to budou jejich provozovatelé, respektive ti, kdo auto dlouhodobě užívají. Pokud tak například dítě dlouhodobě jezdí autem svých rodičů a má ho k užívání, pak se povinnost zaplatit povinné ručení bude vztahovat na něj.

Důležitá je v tomto případě právě ona dlouhodobost. Pokud si někdo auto vypůjčí jen na chvíli, pak to neplatí, v takovém případě je za povinné pojištění odpovědný ten, kdo s ním jezdí pravidelně. Stejně tak ten, kdo si půjčí elektrickou koloběžku, nemá odpovědnost za to, zda je povinné ručení zaplaceno. Na to má dbát právě provozovatel.

Změny se dotknou také zelených karet. Ty s sebou podle současných pravidel musí řidiči povinně nosit. Nově je nahradí online evidence povinného ručení. „Kontrola tak bude na území Česka možná i bez zastavení vozidla,“ uvedlo ministerstvo financí. Zelenou kartu si ale budou lidé muset i nadále s sebou vzít při cestách do zahraničí.

Konečně se také navýší minimální limit pojistného plnění, který je vyplácen v případě, že někdo zaviní zranění, smrt nebo majetkové škody. Ze současných 35 milionů to bude padesát.