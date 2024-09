Povlečení Lejaan má nové kreativní vedení. Dvě mladé designérky z něj chtějí dělat osobní artefakty

Uložit 0

Svůj oblíbený hrnek, ze kterého kafe nebo čaj chutná tak nějak nejlíp, má většina z nás. Výrobci ložního prádla značky Lejaan chtějí, abychom podobně vřelý vztah měli i k povlečení, ideálně samozřejmě k tomu od nich. Na pomoc si proto povolali nové kreativní ředitelky, kterými se staly Aneta Honzová a Natálie Costantino.

Dvojice produktových designérek, která nemá společný Instagram a donedávna ani e-mail, ale lidi z branže je i tak automaticky berou za nerozlučné duo, na výrobky Lejaanu umělecky dohlíží od začátku července. Na starosti má nejen stávající produktové portfolio a tvorbu strategií, jak s ním nakládat, ale i vymýšlení vlastních produktů. Těch je momentálně ve vývoji asi osm. První kolekce, do které promlouvaly, nedávno zamířila do prodeje.

„Dospěli jsme do fáze, kdy už nám nestačí přinášet produkty jen na jistotu. Srovnáváme se hlavně s evropskými značkami, proto jsme potřebovali zapojit někoho, kdo vidí přes hranice. Aneta s Natálií umí myslet out of the box a jasně pojmenovávají problémy, což se nám hodně líbí,“ říká k novým posilám šéf Lejaanu Petr Novák. Ten sám firmu, kterou před čtyřmi lety založila trojice podnikatelů Marcel Gecov, Jan Bartoš a Jan Kmoch, vede od loňského roku.

„Když nás z Lejaanu oslovili, byl to trochu šok a Anetina první reakce byla, že určitě ne, protože o textilu toho víme málo. Nakonec se ale ukázalo, že to žádný handicap není,“ říká Natálie Costantino, která v neoficiální tvůrčí dvojici platí za tu éteričtější polovinu, zatímco Aneta Honzová je techničtější – podle toho si také dělí práci na svých nápadech. Ty jsou ale vždycky společné a je jedno, zda jde o instalace výstav projektu Krásná práce, produkty a stage design pro značky jako Loro Oro, Oraculum či šperkařskou Du Coeur, nebo vlastní kolekci váz Mood Indigo, vytvořenou za použití metody sametování, kterou dobře znají autotuneři z devadesátých let.

Mladé designérky, které se kamarádí už od svých patnácti let a společně tvoří od studií na UMPRUM v Ateliéru produktového designu, by Lejaan rády posunuly směrem, kam se zatím nevydal. Kdo jeho výrobky zná, ví, že se vyznačují důrazem na minimalismus a jednobarevnost. „Jenže barev, které se dají použít, není nekonečné množství,“ říká Aneta Honzová. „A tak bychom rády postupně zavedly i vzory. Ale pomalu a s pokorou, abychom stávající zákazníky nevystrašily,“ směje se.

V jejich nové práci jim prý pomáhá i to, že obě mají bohaté zkušenosti s interiérovým designem. „Díky tomu víme, jaké trendy jsou aktuálně v kurzu, a můžeme tvořit v rámci nich. Interiér je totiž i o povlečení,“ je přesvědčená Natálie Costantino. „A taky jsme si díky tomu uvědomili, že s textilem je to s jako každým jiným produktem. Je jedno, jestli vytváříte stůl a židli, nebo cíchu, proces, kterým musíte projít, je úplně stejný. Od technických výkresů až po to, že musíme ostatní o svém produktu přesvědčit,“ doplňuje ještě k tomu, proč se pro ně nakonec malá zkušenost s prací s textilem neukázala jako nevýhoda.

Foto: Kuba Zeman Nové kreativní šéfky Lejaanu Aneta Honzová a Natálie Costantino

Nové kreativní vedení je součástí větších změn, jimiž Lejaan v poslední době prochází. Ty odstartovaly loni příchodem Petra Nováka, který převzal vedení firmy od jejích zakladatelů – podnikatelů s dalšími vlastními byznysy – coby její první oficiální CEO. Letos na jaře pak společnost otevřela první kamenný obchod a showroom Praze a pustila se taky do zahraniční expanze. Vedle českého a slovenského e-shopu testuje už i německý a mezinárodní s doménou .com, vizí zakladatelů je totiž značka klidně i s globálním rozmachem.

Na jaře Petr Novák v rozhovoru pro CzechCrunch mluvil o tom, že letos by rád překonal obrat 100 milionů korun, a tato meta podle jeho aktuálního vyjádření stále platí. Firma ale stomilionovou hranici prý buď jen těsně překoná, nebo se zastaví hned pod ní.

Vizi, s níž k tomu chtějí Honzová s Costantino přispívat, mají obě jasně zformulovanou: „Lejaan se snaží dělat věci, co vydrží a nejsou zbytečné a beze smyslu. To nás oslovilo, protože tak chceme tvořit i my. A taky chceme dělat věci, které si člověk zamiluje a bude je brát jako jakýsi osobní artefakt, který máte rádi a nedáte na něj dopustit. Každý z nás něco takového má, oblíbený hrnek nebo parfém. A peřina by mohla být další,“ dodávají.