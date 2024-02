Chtěl se dobře vyspat, tak začal s kamarády vyrábět povlečení. Teď Lejaan míří k obratu 100 milionů

Uložit 0

Usnout můžete kdekoliv, ale dobře se prospat není jen tak. Podle bývalého fotbalisty Marcela Gecova hodně záleží i na tom, v jakém spíte povlečení. A jelikož prý nenarazil na takové, které by splňovalo jeho představy, a měl kolem sebe přátele, kteří se v tomhle byznysu pohybovali, přemluvil je, aby začali společně dělat vlastní. Pojmenovali ho Lejaan a rozjeli e-shop, po kterém teď otvírají i kamenný obchod v Praze, začínají prodávat v Německu, chystají se do dalších zemí a pro letošek by rádi překročili v obratu 100 milionů korun.

V Jaromírově ulici v Nuslích nedávno vyměnili tramvajové zastávky, předělává se tu ale spousta věcí. V další probouzející se pražské čtvrti se nedávno rozzářil i nově zrekonstruovaný dům ze začátku 20. století, v jehož přízemí vznikla z jedné strany kavárna a z druhé showroom firmy Lejaan, která prodává zdánlivě obyčejné věci jako povlečení nebo ručníky.

Až na to, že v pojetí Lejaanu nejsou obyčejné, naopak často minimalistické nebo vkusně jednobarevné. Z obchodu už architekt například odstranil všechny hrany a ostré rohy, protože ty se k jemnému povlečení nehodí, a až dorazí nábytek, vznikne tu prostor, který bude mít za úkol jediné – ukázat, „že i povlečení může být sexy“, jak hlásá web firmy. „Chceme tu lidem předat pocit krásna. Přenést je někam, kde jim bude příjemně a kde to bude soft, rozehrát show, která je okamžitě pohltí,“ říká šéf Lejaanu Petr Novák, který má plánovaný rozmach značky na starosti.

Až se tedy prostor v Nuslích na začátku března otevře, příchozím představí zejména novou, temně zelenou kolekci a doprovázet ji bude i na míru vytvořená vůně nebo složená hudba. S další kolekcí se zase vše vymění. Prostě zážitek se vším všudy. Kromě zmíněného Marcela Gecova za značkou stojí ještě dva Janové: Kmoch a Bartoš. Ani pro jednoho z nich nejde o hlavní byznys, na kterém by byli existenčně závislí. Můžou si s ním proto hrát a hrají si rádi.

Gecov je bývalý fotbalista s citem pro design, hrál v Česku i zahraničí a dokázal ze světa sportu úspěšně vykročit, nyní se angažuje v několika byznysech – vede například developerskou společnost Delicode, jež má v nemovitostech na různých místech Česka zainvestováno téměř miliardu korun a která stojí i za rekonstrukcí domu, v němž showroom Lejaanu vzniká. Podíl má ale třeba i v čistírně We Hate Ironing, která ho spojuje s Janem Kmochem, jenž ji vymyslel a Gecova přibral jako jednoho z partnerů. A Jan Bartoš dlouhodobě vyrábí povlečení pro hotely.

Jejich společná firma vznikla v roce 2020, rodila se ale mnohem déle. Za vším byl právě Gecov, který rád vypráví historku, jak neměl v čem spát a nejlepší mu přišlo hotelové povlečení. Proto svého kamaráda Bartoše přesvědčoval, ať pro něj nechá nějaké ušít. „Pořád mi říkal: Neotravuj mě s jednou cejchou, já nevím, co dřív. A jelikož měl druhý Honza čistírnu, měl jsem pocit, že by se měli spolu potkat,“ vzpomíná Gecov pro CzechCrunch, jak oba Jany seznámil.

Později založil společnou whatsappovou skupinu, kde se začala myšlenka na byznys tříbit. Když se konečně dohodli, tak si právě tady napsali, že svůj byznys budou dělat „super“. „Za tím ‚udělejme to super‘ se ale skrývalo tolik nástrah, že nám trvalo tři roky, než jsme ho rozjeli,“ dodává podnikatel, který o sobě a svých partnerech říká, že jsou perfekcionisté.

Že je celá trojice zaměřena na detail, se projevuje třeba i tím, že látky na povlečení si nenechávají stříhat, ale trhat. Tím se vlákna od sebe oddělí přirozeně a lůžkoviny se pak při praní na vyšší teploty nekrabatí. Od začátku také kladou velký důraz na marketing a vkusnou vizuální prezentaci svých výrobků.

Podle toho nakonec vypadalo i plánování Lejaanu, který se od začátku stal jejich srdcovkou. „Jen vyrobit web, který by fungoval podle našich představ, trvalo rok a půl,“ vzpomíná Gecov na proces, ve kterém kromě jiného taky na poslední chvíli změnili název celé firmy. Ten měl původně být Just Pure, protože nejdříve chtěli zakladatelé vyrábět jen bílé povlečení. „Pak jsme si ale řekli, že to je dost vyhraněné. A proč by nemohla být i tmavě modrá nebo zelená pěkná? I když jsme už měli natištěné nášivky, tak to všechno šlo do koše,“ líčí Gecov.

Pak si prý pod sebe sepsal jména svých oblíbených značek a vymýšlel název, který by jim odpovídal. A který si také dokázal představit na ceduli nad obchodem, který by jednou otevřeli třeba v New Yorku. Tak vznikl Lejaan, složenina z písmen jmen tří zakladatelů, tedy MarcEL, JAn a jAN.

Foto: Lejaan Petr Novák vede Lejaan poslední rok

Poznámku s New Yorkem myslí Gecov vážně, s Lejaanem mají všichni tři velké cíle. „Když to bude dávat smysl, tak proč ne. Nekladu si limity v tom, co si člověk může představit nebo přát, a když si interně řekneme, že něco má smysl, tak překážky neexistují. V tom je podle mě naše velká síla,“ říká mladý podnikatel.

Ovšem i kdyby si partneři skutečně přáli Lejaan do deseti let v Americe, momentálně jsou přece jen jinde. Po letech, kdy firma fungovala jen jako e-shop s občasnými, opět do puntíku promyšlenými pop-upy (například ten předvánoční pražský se odehrával v ukázkovém bytě firmy Bomma) nebo s možností zajít si prohlédnout nabídku přímo do výrobny v Liberci, nyní se rozhodla otevřít stabilní showroom v Praze. A v onlinu se naplno vrhnout do zahraničí.

„Dlouho jsme si mysleli, že kamenný showroom nepotřebujeme, ale zjistili jsme, že lidem chybí možnost si naše věci osahat. Sice jsme jim posílali vzorníky nebo se zákazníci mohli objednat na private shopping k nám do Liberce, ale ani jedno není ono. Tak jsme se rozhodli jít do kamenného obchodu,“ vysvětluje Petr Novák, který do Lejaanu naskočil zhruba před rokem poté, co skončil na pozici marketingového stratéga v agentuře Czech Promotion.

Od tří zakladatelů, kteří do té doby vtipkovali, že jeden je C, druhý E a třetí O, převzal roli výkonného šéfa. A pro změnu teď sám žertuje, že je i ředitelem provozním, finančním a marketingovým. Jeho úkolem je pomoct Lejaanu, aby se definitivně překlopil z byznysu, který vznikl tak trochu pro radost, do hráče, jenž se ideálně jednou stane symbolem českého povlečení.

Z vymazleného e-shopu už teď vzniká podnik, pro který jde o realistické cíle. Majitelé hlásí, že od svého založení Lejaan pravidelně poměrně výrazně roste – loni to mělo být meziročně o padesát procent na tržby v desítkách milionů korun a v roce 2024 se chce firma podle Nováka obratem přehoupnout minimálně přes 100 milionů.

Momentálně má v nabídce dohromady na 1 300 produktů schovaných ve zhruba dvacítce jednoduchých kolekcí, které jsou k dispozici v několika velikostních provedeních. Přes 90 procent obratu Lejaanu jde podle firmy za koncovými zákazníky, na něž od počátku cílí, a zhruba osm procent obstarávají hotely, které si prý značku samy našly a oslovily. Drtivá většina obchodů se odehrává v Česku, zhruba 15 procent obratu má přicházet ze Slovenska.

Tak nějak jsme si v hlavě aktivovali, že expanze v e-commerce není problém.

A i to by Lejaan nyní rád změnil, proto míří se svým e-shopem do Německa, kde si chce otestovat, jak se jeho výrobky prosadí na západním trhu. Pokud se osvědčí, mohly by se „spouštět další země co tři měsíce“, expanze má být totiž hlavním tématem letošního roku i těch nadcházejících. Jako další by mělo přijít na řadu Polsko a pak se, i podle německých zkušeností, uvidí. Zda se firma poohlédne nejdřív na východě, či na západě.

Vnitřně – tedy z pohledu šicích či skladových kapacit a schopnosti rychle nasadit patřičnou jazykovou mutaci webu – je prý firma připravená. „Tak nějak jsme si v hlavě aktivovali, že expanze v e-commerce není problém. V uvozovkách, samozřejmě, ale překlopit web a zajistit zákaznický servis jde opravdu snáz než postavit další Tesco,“ dodává Novák s tím, že plány jsou ale jedna věc a realita druhá.

Skoro hotovo je každopádně i v pražské ulici, nad kterou se pne Nuselský most. „Je to část města, která se podle mě dost podceňuje,“ říká Gecov. „Přitom je vidět, že i tady to jde nahoru. K nám Nusle sedí. Nejdeme s proudem, a když jsme se rozhodli, že budeme mít kamenný obchod, chtěli jsme ho mít v ulicích, kde se lidi běžně pohybují,“ dodává. A mimochodem, i tady se projevuje, jak všechno kolem sebe rád spojuje. Budoucími obyvateli opraveného domu mají být z velké části jeho přátelé – což je ostatně koncept, který stál na začátku jeho developerského byznysu. A kavárnu, která vznikla vedle showroomu, vede jeho bratranec.