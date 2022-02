Finanční skupina PPF se zapojila do humanitární pomoci Ukrajině. Její nadace spolu s nadací manželů Kellnerových vyčlenila 100 milionů korun, které mají pomoct financovat program na začlenění a vzdělávání dětí ukrajinských uprchlíků. Jde o největší jednorázovou částku, kterou zatím někdo v Česku daroval v souvislosti s ruskou agresí.

V plánu je, že jednotlivé školy budou moct žádat i příspěvky právě na integraci ukrajinských žáků. To je ostatně model, který Kellnerova nadace používá už v projektu Pomáháme školám k úspěchu, který má za cíl modernizaci vzdělávání v Česku.

„Formální dohodu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podepíší zástupci Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation v příštích dnech. Po zpracování potřebné právní dokumentace bude upřesněno, jakým způsobem mohou jednotlivé základní školy v Česku žádat o finanční pomoc z tohoto programu,“ oznámila skupina PPF s tím, že základní parametry pomoci se dohodly přímo s ministrem školství Petrem Gazdíkem.

„Podporou vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny usiluje skupina PPF o naplnění svého předsevzetí pomáhat cíleně, významným způsobem a dlouhodobě tam, kde je to třeba. Pevně doufáme, že boje na Ukrajině a s nimi spojené ztráty na lidských životech, které jsou důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska, budou co nejdříve ukončeny. Válka nepatří do Evropy 21. století,“ dodal dále mluvčí společnosti Leoš Rousek.

Nemá jít však o poslední pomoc z impéria založeného Petrem Kellnerem – jednotlivé firmy ze skupiny, mezi které patří třeba operátor O2, středoevropská mediální skupina CME s českou televizí Nova nebo plzeňská Škoda Transportation, prý chystají vlastní akce na pomoc Ukrajině. Současně s tím se ovšem PPF dostala pod palbu kritiky na sociálních sítích, protože je hlavním sponzorem Institutu Václava Klause.

Působiště bývalého prezidenta je na finančních darech nejmocnější české byznysové rodiny závislé. Václav Klaus se zároveň dlouhodobě netajil – podobně jako jeho nástupce na Hradě Miloš Zeman – silnou náchylností vůči Rusku. Agresi Kremlu sice odsoudil, v minulosti ale opakovaně prosazoval a popularizoval pohled Moskvy.

PPF a Kellnerova rodina jsou další z vrcholných českých byznysmenů, kteří se postavili proti ruské invazi. V minulých dnech řada českých miliardářů darovala na pomoc Ukrajincům už v součtu stovky milionů korun. Na sociálních sítích se dokonce rozjela aukce, kde se přední technologičtí podnikatelé v čele s majitelem Seznamu Ivem Lukačovičem předhánějí, kdo pošle víc peněz. Druhý nejbohatší Čech Karel Komárek pak zase pomáhal přes svou nadaci s organizací humanitárního transportu na Ukrajinu.