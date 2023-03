PPF zvyšuje podíl v německé televizní skupině ProSieben, která investovala i do About You či Zalanda

Finanční skupina PPF je opět aktivní v Německu. Dva týdny po vstupu do společnosti ProSiebenSat.1 Media SE, které patří mimo jiné soukromá televizní stanice ProSieben (zkráceně Pro 7), oznámila, že svůj podíl o něco navýšila. Nově PPF patří celkem 10,1 procenta. Největším akcionářem je společnost MFE italského mediálního magnáta a bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Česká finanční skupina zároveň zahájila jednání ohledně zastoupení akcionářů v dozorčí radě ProSiebenSat.1 Media SE.

Dosud v mediálním a televizním světě působila PPF zejména ve střední a východní Evropě, teď chce uspět také na Západě. „Skupina PPF oznamuje, že zvýšila svůj podíl – v podobě akcií a dalších instrumentů – ve společnosti ProSiebenSat.1 Media SE na celkem 10,1 procenta. PPF rovněž zahájila komunikaci s ProSieben ohledně zastoupení akcionářů v dozorčí radě společnosti. PPF věří, že ProSieben zajistí spravedlivé zastoupení všech významných akcionářů v dozorčí radě,“ uvedla PPF v tiskové zprávě.

Už nyní je PPF prostřednictvím společnosti Acolendo Ltd. druhým největším akcionářem německé televizní skupiny, která působí v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vysílá na celkem třiadvaceti volně dostupných a třech placených kanálech, přičemž v Německu a Rakousku má více než čtvrtinový podíl na vysílacím trhu. Ve Švýcarsku je to čtrnáct procent.

Rodině Kellnerových, která PPF většinově vlastní, patří také společnost CME, která provozuje celkem 43 televizních kanálů v České republice, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. „Co se týká televizí, podařilo se tak spolu se CME na mapě propojit jihovýchodní Evropu se západní,“ uvedl na Twitteru Leoš Rousek, tiskový mluvčí PPF, když vysvětloval důvody poslední německé investice skupiny. Připomněl, že v případě ProSieben nejde o žádnou lokální televizi, ale o důležitého hráče na všech zmíněných trzích.

Před dvěma týdny při oznámení vstupu do ProSiebenSat.1 Media skupina PPF uváděla, že věří, že proces digitální transformace ProSieben zvýší hodnotu společnosti pro všechny její akcionáře a je připravena v tomto procesu k součinnosti s managementem a dozorčí radou. Nyní by ráda přímo v dozorčí radě získala své křeslo.

V ní aktuálně zasedá devět členů a předsedou je od loňského února Andreas Wiele. Skupinovým CEO ProSiebenSat.1 Media je od loňského listopadu Bert Habets, který v mediální branži působí přes pětadvacet let a nejvíce je spjatý s evropskou skupinou soukromých televizí RTL.

Více své plány nad rámec již zmíněného oznámení zatím PPF oficiálně nerozvádí. Tiskový mluvčí Leoš Rousek nicméně na Twitteru uvedl: „Jde o obor, který známe, na nových trzích. Ve společnostech, které mají potenciál dál růst. Vidíme v současnosti příležitosti v Evropě, tak si pro ně jdeme. A to ProSieben přesně splňuje.“ Zároveň připomněl, že se vedle mediálních aktivit německá skupina zaměřuje také na investice do jiných firem, kdy ale místo standardního venture kapitálu startupům nabízí výměnou za podíl ve firmě či na příjmech svůj reklamní prostor a velký dosah.

Nejdřív televize. 23 volně dostupných kanálů, 3 placené. Ve Švýcarsku share 14 %, Německo 26 % a Rakousko dokonce 27 %. Co se týká televizí, podařilo se tak spolu se CME ze skupiny PPF na mapě propojit jihovýchodní Evropu se západní. Kdyby to byl AZ-kvíz, tak jsme právě vyhráli. pic.twitter.com/HsrtxJDSc8 — Leoš Rousek (@LeoRousek) March 6, 2023

Jen v roce 2020 mělo získat přes 80 firem přes tisíc reklamních hodin na kanálech ProSiebenSat.1. Německá skupina investuje prostřednictvím divize SevenVentures a pomohla vyrůst například módním e-shopům About You, kde byla prvním externím investorem a dodnes je akcionářem, nebo konkurenčnímu Zalandu. Celkově provedla několik desítek investic se specializací výhradně na projekty, které prodávají produkty koncovým zákazníkům. Velikost investic se má pohybovat od 2,5 milionu eur do 30 milionů eur, tedy od zhruba 60 do 700 milionů korun.

„Mnoho začínajících firem se na nás obrací, protože chtějí podpořit svůj růst a zviditelnit se. Ve většině případů však zašly s čistě výkonnostním marketingem nejdál, jak mohly. V tomto případě vstupujeme do hry my a podporujeme růstové společnosti svým dosahem a odbornými znalostmi v oblasti budování značky. Televizní reklama jim pomáhá oslovit nové cílové skupiny a buduje důvěru ve značky, které jsou dosud z velké části neznámé,” vysvětluje strategii Florian Hirschberger, výkonný ředitel SevenVentures.

Od roku 2020 pak do skupiny ProSiebenSat.1 patří také The Meet Group, která vyvíjí několik seznamovacích sociálních sítí a aplikací jako MeetMe, Growlr, Skout či Tagged. Specializuje se v nich například na video či živá vysílání, které spustila už v roce 2017. V předchozích letech držela až desetiprocentní podíl v ProSiebenSat.1 Media také společnost Czech Media Invest (CMI) českého miliardáře Daniela Křetínského. Člen představenstva CMI Daniel Častvaj nicméně ČTK loni v prosinci sdělil, že CMI má v ProSiebenSat.1 už jen marginální podíl.