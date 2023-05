Práce na dálku byl experiment, který nefunguje, říká startupista, jenž světu představil ChatGPT

Ve firmách to byla ta nejzásadnější změna a taky velká sláva, kterou covidové měsíce a roky přinesly. Z práce na dálku se místo benefitu stala nutnost, u některých pak i naprosto jasný požadavek, se kterým téměř automaticky při nástupu do nového zaměstnání počítali. Firmy od ní ale v posledních měsících podobně rychle zase ustupují. Přímo za omyl ji teď označil Sam Altman, CEO mladé firmy OpenAI, která světu přinesla ChatGPT. Podle něj práce na dálku nefunguje především pro startupy a příklon k takovému názoru ukazují i čísla z trhu.

„Rozhodně si myslím, že jeden z největších omylů technologických firem za dlouhou dobu bylo přesvědčení, že všichni můžou natrvalo pracovat na dálku, že lidi ze startupů spolu nemusejí být osobně a že tak nedojde k nižší kreativitě,“ popsal během vystoupení na akci společnosti Stripe. „Řekl bych, že experiment je za námi a technologie ještě není dost daleko, aby lidi mohli pracovat navždycky na dálku, zvlášť startupy,“ dodal.

Ředitel firmy OpenAI není ve svém dojmu jediný. Ve Spojených státech se proti plné práci na dálku postavil nový ředitel Lyftu David Risher, který nařídil zaměstnancům některé dny v týdnu pracovat z kanceláře – i když jim možnost práce z domova částečně ponechal.

A třeba ředitel marketingové firmy Clearlink z Utahu se několikrát proti zaměstnancům pracujícím na dálku vymezil a zpátky do kanceláře je nasměroval. Vedle toho uvedl, že má vůči motivům některých pochybnosti. Během vysvětlujícího videohovoru s pracovníky vypočítal, že třicet lidí v posledním měsíci vůbec neotevřelo notebook a nadhodil, jestli někteří třeba nepracují pro více zaměstnavatelů. Produktivita s home officem podle něj poklesla na polovinu, nebo dokonce na třetinu té normální, popsal.

Že nejde jen o nastavení šéfů za oceánem, ukazuje Hubert Palán, spoluzakladatel nejhodnotnějšího českého startupu Productboard. A zmiňuje přesně stejné důvody jako právě Altman: „Klíč k budování úspěšných inovativních produktů, které řeší skutečné problémy, je jeden – mít lidi pohromadě a umožnit jim pracovat v osobním kontaktu. Protože na dálku týmy tak kreativní, inovativní a produktivní zkrátka nikdy nebudou,“ uvedl v komentáři pro CzechCrunch.

V roce 2021 v Česku umožňovalo podle Českého statistického úřadu pracovat na dálku 60 procent podniků, nejčastěji firmy z IT oboru a častěji ty větší. Kolik to bylo loni, to už úřad nespočítal, podle náznaků ale společnosti od možnosti home officů více či méně viditelně zase ustupují. Co se týče konkrétně pozic ve startupech, čísla projektu StartupJobs za loňský rok ukazují, že ze zhruba 9,6 tisíce pracovních nabídek celkem 4,1 tisíce explicitně nabízelo práci z domova – to je necelých 43 procent.

„Firmy tak reagovaly na masivní poptávku ze strany kandidátů, kdy práce na dálku patřila mezi nejžádanější benefity vůbec. Jinými slovy lidi remote chtěli a firmy ho v situaci, kdy byl nedostatek lidí, musely nabízet,“ říká Filip Mikschik, zakladatel platformy.

Ale i on hned dodává, že se situace mění. „Pozorujeme mírnou nevoli ze strany firem nabízet ‚full remote‘ pozice. Trend je dostat lidi zpátky do kanceláří, do týmů a na meetingy. Nepředpokládám, že se vrátíme do předcovidového stavu pondělí až pátek od devíti do pěti, nicméně tlak na přítomnost v kancelářích je,“ vnímá s tím, že podle něj směřujeme spíš k hybridnímu modelu: třeba dva dny v týdnu v kanceláři.

Proč, to nastínil právě Palán: „Když zmiňovaní vedoucí žasli nad tím, že jejich týmy jsou i při práci na dálku stejně efektivní, zapomněli na jednu věc. Totiž že jejich lidé se už před přechodem na jiný model osobně znali a byli zvyklí spolu fungovat na denní osobní bázi. Už si mezi sebou zkrátka vybudovali dostatečnou důvěru, aby se nemuseli stydět za hloupou otázku, za vyrušení kolegy, za upřímnou a kritickou zpětnou vazbu, za sdílení třeba i bláznivých nápadů během brainstormování. Jenomže jak šel čas – a jak se složení týmů s příchodem nováčků obměňovalo –, tahle pevná kostra se začala drolit. Kvalita i frekvence vzájemné interakce a komunikace začaly pokulhávat a týmy tím dnes trpí,“ popsal.

V posledních měsících nová pravidla pro to, aby alespoň část týdne byli zaměstnanci v práci, zavedl Amazon či Starbucks, na čtyři dny z pěti je v kancelářích chce Disney. Podle listu The New York Times začal z nabídky trvalé práce z domova pro své zaměstnance upouštět i Marc Benioff, výkonný ředitel Salesforce. S tím, že produktivita některých zaměstnanců je v takovém nastavení zkrátka nižší.

Na druhé straně však pracovníci proti těmto tendencím vyjadřují námitky a v některých firmách se aktivně sdružují. V Amazonu se prý do kanálu zaměřeného na podporu práce na dálku na síti Slack přidalo 29 tisíc lidí a ve Starbucksu podepsalo otevřený dopis požadující návrat k dřívějším pořádkům, které s prací na dálku počítaly, na 40 korporátních zaměstnanců. „Jsem silně přesvědčený, že ve startupech je potřeba trávit hodně času společně. Čím křehčí, různorodější a nejasnější jejich nápady jsou, tím víc reálného setkávání je potřeba,“ uvedl ale Altman.