Pravidelně dodávají na stůl ty největší dobroty. Tak jsme si se Ze Mě projektem vyzkoušeli upéct koláče

Je sice už po Vánocích, ale co. Když se vám jednou dostane do úst vánočka ze Ze Mě projektu, je jedno, co je zrovna za měsíc. Chcete ji jednoduše jíst znova a znova. Vzhledem k tomu, že Ze Mě nemá nic jako restauraci nebo pekárnu, kde by bylo možné chutě pravidelně uspokojovat, nezbývá, než se ji naučit péct. A kde jinde by to mělo být než u party, která mění zažité představy o jídle.

Ze Mě projekt většinou podává něco velmi obyčejného, co si můžete dát kdekoli jinde – ať už je to tortilla, chleba s máslem, burger, pizza nebo zabijačkové hody. To, co ale člověk většinou ochutná, se vymyká jakýmkoli předchozím zkušenostem. Nejinak je tomu i v případě sladkého pečiva. A tak když Ze Mě pořádá kurz pečení, jsme tu.

Učit se budeme právě vánočku (vhod přijde i před Velikonocemi coby mazanec, jen odpadne leckdy složité pletení), dvojctihodné koláče a také babku. Potřeba je vědět, že všechno to, co se na kurzu upeče, si taky člověk může odnést s sebou domů. Dobré je to vědět dopředu zejména proto, aby si člověk domluvil na den po kurzu nějaké strávníky, v jednom to totiž nespořádá.

Foto: Nikol Štrosová Na vánočku je nejdříve potřeba udělat šest stejných kuliček

„Kurz děláme už přes dva roky. Vypisujeme ho každý měsíc, minimálně jednou, někdy i dvakrát. Kromě sladkého pečiva děláme i skvělý kváskový chleba. Hosté si pak z kurzu odnesou nejen spoustu informací, ale také brožuru s recepty nebo zástěru,“ líčí pro CzechCrunch zakladatel Ze Mě Vojtěch Nemrava.

My jsme zvolili sladké pečivo, a tak začínáme vánočkou. Vzhledem k tomu, že těsto kyne dlouho a že do něj pekař Tomáš Urban přidává i kousek těsta z pečení z předchozího dne, správně nakynutou hmotu už máme připravenou. Náhodě se na kurzu nic nenechává, a tak než se pustíme do práce se skutečným těstem, vyzkoušíme si nejdřív práci na umělém. Krájíme z něj padesátigramové kusy, které následně na stole měníme dlaní do kuličky. Cílem je mít šest stejných kusů, z nichž se pak válí válečky, ze kterých se plete proslulé vánoční pečivo.

Na pletení je potřeba se soustředit, a když to vyjde i na podruhé, válí se skutečné těsto. Vzhledem k tomu, že každý dělá kuličky i do foroty, na konci kurzu se z trouby vyndá asi čtrnáct malých vánoček. Rada šéfkuchaře a zakladatele projektu Vojtěcha Nemravy zní: pocukrovat na závěr teplou vánočku třtinovým cukrem. Krásně to pak totiž křupne.

Vánočky by tedy byly, vrhnout se můžeme na dvojctihodné koláče. Jde o klasický kynutý a kulatý koláč, odlišuje se ovšem tím, že je plněný (nejčastěji tvarohem), přičemž nahoře má ještě druhou vrstvu náplně, může být z máku, povidel i ovoce (kluci nejčastěji používají jahody či višně).

Tentokrát z těsta vykrajujeme čtverce, do nichž plníme tvaroh, ten pak ukryjeme dovnitř tak, že spojíme všechny rohy čtverce. Vznikne kulička, do jejíhož středu uděláme malou prohlubeň a sem už ládujeme ovoce. Nakonec se vše posype drobenkou.

Posledním pečivem, které se v rámci pekařského kurzu naučíme, je babka. Netradiční pečivo je kynutým pletencem, který plníme čokoládovou pastou. Když máme hotovo, babku točíme a dáváme do pekáčku. Díky tomu má pak na řezu speciální kresbu.

Foto: Nikol Štrosová Na babku potřebujeme tenký plát těsta

Celkem strávíte v kuchyni Ze Mě projektu kolem šesti hodin, které utečou jako voda. Během nich si člověk vyzkouší udělat i vlastní těsto, dozví se, jak všechno vlastně funguje a jestli je lepší nechat kynout těsto v teple nebo při normální teplotě. Odpověď na tuto otázku vás přitom patrně překvapí. Výhodou pak je, že po celou dobu kurzu jsme zásobení také jiným jídlem, které parta pravidelně připravuje. V samotném závěru přijde ochutnávání všech tří výtvorů. Co zbyde, neseme domů.

Kdo by si raději odnášel kus masa ( i pro to máme pochopení), může zvolit jiný kurz. Ze Mě pořádá například i ty zaměřené na zvěřinu nebo pizzu. Zárukou je, že jídlo, které se tady připraví, bude známé, přesto něčím výjimečné. Kurzy jsou určené nejen pro veřejnost, ale například také v rámci teambuildingů. Loni si je objednala například technologická společnost Sony nebo startup Better Stack. Posloužily už ale i pro dětskou oslavu narozenin.

Foto: Nikol Štrosová Finále a upečené vánočky podle receptu Ze Mě projektu

Nápad pořádat kurzy přitom přišel od zákazníků. „Na každé akci se hodně ptali na naše postupy a recepty a nás bavilo jim vše vysvětlovat. To jim ale nestačilo, a tak jsme připravili hodně intenzivní pekařský kurz, kde se dozvíte skoro vše. Zastáváme názor, že si pro sebe žádná tajemství nenecháváme a rádi informace předáváme dál,“ říká Nemrava.

Kurz je ideální příležitost, jak si pochutnat na jídle jednoho z nejpřekvapivějších gastronomických projektů. Ze Mě se totiž zaměřuje především na catering, byť čas od času pořádá i různé workshopy a pop-up akce. Tady je to každopádně bez front. Kdo by ale přeci jen nechtěl nic tvořit a jen dopřát svým chuťovým buňkám, na programu je v nejbližší době například večeře spojená s párty v gastronomickém hubu Alma u Národní třídy. Vzhledem k tomu, že v místě kdysi býval biograf, půjde o akci spojenou s filmem.