Pravý MacBook Pro je po letech zpět. Nové počítače od Applu mají nový design a masivní výkon

Před chvílí skončila nejspíš poslední letošní prezentace produktů Applu, která byla nevídaná hned v několika ohledech. Jednak se konala v mnohem pozdějším datu, než na co jsme z Cupertina zvyklí, měla ovšem atmosféru „toho nejlepšího nakonec“. Přinesla totiž dvojici nových MacBooků Pro s bezprecedentními vlastnostmi – od výkonu atakujícího Mac Pro přes displeje s HDR a ProMotion až po návrat konektorů a zrušení Touch Baru.

Při představení nových laptopů Applu je třeba začít trochu netradičně, a to jejich konektivitou. Po několika letech, co firma zkusila razit radikální filozofii výhradně USB-C s Thunderboltem, dospěla k závěru, že přestřelila. A teď se vrací zpět. Nové MacBooky Pro, dostupné ve 14palcové a 16palcové verzi, tak vedle nejmodernějších portů nabídnou také navrátivší se MagSafe, HDMI a čtečku pro SD karty. „Nebudete tak potřebovat žádné redukce,“ zaznělo v prezentaci.

Podobný proces radikálního experimentu a následně rozumnější nápravy provází vývoj všech počítačů Applu v posledních letech. Mac Pro se vrátil k funkční modulární bedně, motýlkovou klávesnici u MacBooků pak nahradil starý dobrý nůžkový mechanismus. Zdá se, že nové MacBooky Pro našly rovnováhu a zaměřily se na posun tam, kde to uživatelé chtějí.

Design se proměnil nejzásadnějším způsobem snad od roku 2008, mnohým ale přesto připomene plastový MacBook z této éry. Nové laptopy totiž přecházejí na výrazně zaoblené hrany po celém obvodu základny. Poprvé za velice dlouhou dobu mají také nesymetrický profil, víko je totiž naopak dokonale ploché s relativně ostrými hranami. Díky tomu vytvářejí počítače dojem mezi odkazem k zaoblenější minulosti a dokonale utilitárnímu minimalismu z budoucnosti.

Nové MacBooky Pro mají v displeji výřez jako iPhone, ale žádné Face ID Foto: Apple

Podobné poznámky platí při otevření počítače. Většina je dobře známá, ale velkých změn doznala klávesnice. Její modul je nově výrazně odlišen kompletním ponořením do černé barvy, dávajíc zařízení svěží vzhled. Mnohem více však uživatelé přivítají opuštění Touch Baru ve prospěch velkých mechanických funkčních kláves. Necelých pět let po uvedení se tak Apple rozhodl opustit další experiment, který více lidí frustroval, než nadchnul.

Prakticky žádná kombinace kroků vpřed a zpátky pak neplatí pro displeje. Črtnáctipalcový i šestnáctipalcový MacBook Pro dostal zcela nové zobrazovače Liquid Retina XDR. Jednak to znamená, že rámečky se ztenčily na naprosté minimum, a jednak do laptopů Applu dorazila technologie MiniLED s tisíci individuálně stmívatelnými zónami a HDR s maximálním jasem až 1 600 nitů oproti 500 v ostatních modelech.

Přibližně o třetinu se navýšilo se také rozlišení. Čtrnáctipalcový MacBook Pro nabídne 3024 x 1964 pixelů, tedy více než předchozí šestnáctipalcový. Větší model pak dostal obrazovku s rozlišením 3456 x 2234 pixelů. A aby toho nebylo málo, displeje dostaly také funkci ProMotion, tedy regulovanou obnovovací frekvenci až do 120 Hz. Vylepšení se dočkaly i všechny ostatní aspekty laptopů, počínaje kamerou a konče výdrží baterie.

Webkamera FaceTime po dlouhém volání uživatelů dostala rozlišení 1080p a větší obrazový snímač pro lepší zachycování světla. Reproduktorů, z nichž byli všichni nadšení už ve starších MacBoocích Pro, je nyní rovnou šest a mají nabídnout silné basy, čistotu i prostorový zvuk. Baterie pak prý zvládne jedenáct hodin bezdrátového prohlížení webu u čtrnáctipalcové verze a čtrnáct hodin u šestnáctipalcového modelu.

Výkon jako z jiného světa

Nejvíce času však v prezentaci zabralo popisování výkonu. A není divu proč. Nové stroje dostanou rozšířené verze čipu M1 ve dvou konfiguracích, pojmenovaných M1 Pro a M1 Max. Oba si ponechávají architekturu původního M1, ale navyšují ji o další jádra procesoru, grafiky, více sdílené paměti a podobně. Ve výsledku to znamená, že lidé z Applu na prezentaci mávali jedním číslem za druhým, ukazujícím obrovský nárůst výkonu oproti strojům s M1 i veškeré konkurenci jiných značek.

Čip M1 Pro nabídne až desetijádrové CPU, až šestnáctijádrové GPU a 32 GB jednotné paměti (tedy sdílené RAM) s propustností až 200 GB/s. Tyto charakteristiky například umožní přehrávání dvaceti streamů videa v rozlišení 4K ProRes současně. V případě srovnání s posledními MacBooky s procesory Intelu to znamená v některých aplikacích téměř desetinásobně vyšší výkon. To vše při násobně menší spotřebě.

Klávesnice je nově kompletně černá a Touch Bar nahradily mechanické klávesy Foto: Apple

Druhý čip, M1 Max, jde ještě mnohem dále. Nabídne stejný počet jader procesoru, ale GPU až s 32 jádry a 64 GB jednotné paměti s propustností do 400 GB/s. Díky tomu může nabídnout potenciálně přes 60 GB paměti pro video, což je mezi laptopy nevídaná hodnota. Do reálného výkonu se promítá například schopností přehrávat až sedm streamů videa s rozlišením 8K ProRes. To je více než zvládne Mac Pro s procesorem o 28 jádrech od Intelu. Apple nabízí mnoho dalších statistik a srovnání na webu.

Firma si za svůj radikální posun MacBooků Pro do budoucnosti jednoznačně nechá bohatě zaplatit. Nejlevnější z nich, čtrnáctipalcový laptop s 8jádrovým CPU, 14jádrovým GPU, 16 GB jednotné paměti a 512GB úložištěm vyjde na 58 990 korun. Základní šestnáctipalcový model s 10jádrovým CPU a 16jádrovým GPU bude stát 72 990 korun. Ti, kteří chtějí výkon čipu M1 Max, budou muset překročit hranici 100 tisíc korun.

Odsud pak můžeme pokračovat až k astronomickým částkám. Pokud si nakonfigurujeme šestnáctipalcový MacBook Pro s 10jádrovým CPU, 32jádrovým GPU, 64 GB jednotné paměti a 8TB SSD úložištěm, vyšplháme se k maximální ceně 180 990 korun. Všechny nové laptopy lze objednávat okamžitě, dostupnost se v době publikace článku odhaduje mezi 8. a 21. prosincem.