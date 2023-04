Pražané migrují do Středočeského kraje. Zájem o koupi začínají probouzet nižší ceny nemovitostí

Cenová křivka v případě nemovitostí v posledních měsících stagnovala, nyní se pravděpodobně dostala do bodu, ve kterém se odrazí k růstu. Pokles cen na realitním trhu totiž probudil velmi silnou poptávku – podle dat české realitní služby European Housing Services (EHS) je nyní transakcí stejné množství jako před rokem, v porovnání s jarem roku 2021 dokonce došlo k nárůstu o dvě třetiny. Pražané navíc ve velké míře přesídlují do Středočeského kraje, kde prodeje trhají historické rekordy.

Nutno podotknout, že realitní situace v Česku se mění region od regionu. V Praze se aktuálně prodává nejméně bytů od roku 2019, s příchodem jara se ale ceny zastavily ve svém propadu a vzrostly o jedno procento na 113 tisíc korun za metr, ve Středočeském kraji ceny vzrostly o osm procent. Lidé se totiž začali hromadně vystěhovávat z Prahy a jejího prstence do okolních spádových měst, jako je Kladno, Beroun, Kolín, Roztoky, Brandýs, Neratovice nebo Benešov.

Ve zmíněných městech se tak v prvním čtvrtletí roku prodalo více bytů než za celý rok 2021 a prodeje jsou nyní na trojnásobku oproti dlouhodobému průměru. „Zatímco pražskou situaci bych nazval patovou – majitelé raději neprodávají, než aby tratili na ceně, a počet transakcí je skutečně nízký – Středočeský kraj je v prodejích na svých dlouholetých a mnohde i historických maximech,“ říká Hendrik Meyer, šéf EHS a Bezrealitky.

Foto: EHS Vývoj cen bytů napříč Českem

„A pravděpodobně to je pouze začátek. Rodí se tak obrovská výzva, která bude znamenat přehodnocení řady dosavadních věcí – od dopravního spojení Prahy a jejího metropolitního prstence po urychlenou výstavbu občanské vybavenosti v okresních městech i menších obcích, kam nyní ‚Novostředočeši‘ ve velkém za dostupným bydlením míří,“ dodává.

Zcela jiná je situace v Brně, kde ceny aktuálně klesly o dalších sedm procent a průměrný starší byt se nyní prodává za zhruba 81,5 tisíce korun za metr čtvereční. V takové hladině se prodával v létě 2021. Nabídka je zde totiž extrémně nízká a majitelé kvalitních nemovitostí nyní spíše čekají na konec cenové bouře – pokud je k prodeji nic netlačí, mají prostor na to nějakou dobu čekat. Poptávka však také není příliš valná, jelikož i kupující čekají, že ceny ještě trochu poklesnou.

Slabá je i poptávka po rodinných domech. Tím by se dal odůvodnit také odliv zájemců do Středočeského kraje. Pořídit si rodinný dům je v této oblasti totiž nyní v porovnání s minulými roky výhodné. Podle Meyera nyní mohou zájemci z 95 procent nakupovat za ceny, které tu už mnoho let nebyly. Platí to i o kvalitních nemovitostech v zajímavých lokalitách, ale také o rekreačních nemovitostech.

Co se nájmů týče, ty se dostávají do nových výšin. V Praze bez ustání rostou od léta roku 2021 a aktuálně dosáhly nového historického maxima: průměrný metr čtvereční nájemní plochy se zde nabízel za 338 korun za měsíc. Stěhování do Středočeského kraje vyhnalo ceny nájmů do nebývalých výšin i v něm – poprvé v historii dosáhly 240 korun za metr čtvereční. Naopak v Brně cena nájmu klesla na 272 korun.

Foto: EHS Vývoj cen domů napříč Českem

„Zatím se naplňuje spíše optimistický scénář. Přestože nájmy zdražují, v naprosté většině případů se tento růst pohybuje v úrovni kolem 10 procent. Tedy výrazně méně, než kolik činí aktuální inflace. Jedinou výjimkou je Praha, kde nájemní bydlení od loňského roku zdražilo zhruba o pětinu, což je však logické s ohledem na dlouhodobě podprůměrné nájmy, které byly v hlavním městě běžné ještě před rokem,“ říká Meyer.

Podle něj se ale další růst cen nájmů bude držet v dosavadních mezích a bude nadále kopírovat inflaci. V mnoha městech může navíc k lepší situaci výhledově přispět zvyšující se počet nemovitostí k pronájmu, který rozmělňuje nabídku a tím i cenové hladiny.