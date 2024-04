Pražská Fashion Arena klasické soláry neunese. Na střeše buduje ultralehkou fotovoltaiku bez skla

Uložit 0

Když se v roce 2007 stavělo v Praze první velké outletové centrum, na fotovoltaiku na střeše neměl nikdo ani pomyšlení. Kde kdo ale mezitím začal na budovách instalovat soláry, aby ušetřil na provozu. A teď je mezi nimi i sama pražská Fashion Arena. Nejprve ale narazila na problém, že střecha domu by klasické panely neunesla. Na střechu outletového centra se tak začala osazovat speciální fotovoltaika – odlehčená.

Na rozdíl od těch klasických nejsou tyto fotovoltaické panely vyrobeny ze skla, díky tomu jsou až o sedmdesát procent lehčí. Jejich instalace navíc nevyžaduje standardní rám, což ve finále znamená další úsporu. Soláry se tak dají použít na objektech, u kterých by velké zatížení nebylo možné, nebo případně u tvarovaných střech.

„Hlavním aspektem je statika, ze které možné zatížení střechy vyplývá. Klasický zátěžový systém se pohybuje mezi 20 až 25 kilogramy na metr čtvereční, u systému s odlehčenými panely je to pět až sedm kilo na metr. Ultralehká technologie je tak ideálním řešením pro budovy, které jsou staršího data a při jejichž projektování a výstavbě se s vysokým zatížením vůbec nepočítalo,“ říká pro CzechCrunch technický ředitel Fashion Arena Prague Outlet Michal Hnilica.

Speciální panely se na outletové centrum začaly instalovat letos v dubnu, hotovo by mělo být na konci května, pokud to dovolí povětrnostní podmínky. Následovat bude administrativní proces připojení, za dalších šest až osm týdnů by fotovoltaika měla začít vyrábět elektřinu.

To znamená, že zhruba od poloviny července si bude Fashion Arena vyrábět energii o objemu více než 400 megawatthodin ročně. To je zhruba tolik, co za stejné období spotřebuje 160 českých domácností. Pro outletové centrum to bude znamenat pokrytí až 25 procent roční spotřeby ve společných prostorách centra či pro technický provoz. Přepočítáno na peníze bude fotovoltaika znamenat roční úsporu přes dva miliony korun. Ultralehké řešení je ale dražší, vyšlo na 14,5 milionu korun.

Foto: Fashion Arena Takto vypadá střecha ještě bez solárů

Fashion Arena nemá k fotovoltaice žádné bateriové úložiště. To znamená, že všechno využije právě pro svoji spotřebu. „Přebytky v letních měsících budeme dodávat do distribuční sítě,“ dodává technický ředitel centra. To objednalo soláry od české společnosti Greenbuddies, výrobcem je firma Sunman Energy, která má hlavní sídlo v čínské Šanghaji.

Není to první inovativní technologie, se kterou Fashion Arena pracuje. Celé centrum je i šetrněji osvícené, parkoviště se rozšířilo o stání pro elektromobily. V pražských Štěrboholích, kde aréna na ploše 25 tisíc metrů čtverečních sídlí, je také retenční nádrž a úly pro včely.