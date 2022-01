Mezi Karlínem a Holešovicemi dnes jezdí přívoz, ten ale nestačí. Provoz mezi oběma částmi Prahy bude navíc přibývat i kvůli dalším projektům, které se tu chystají. Mezi nimi je výstavba na Rohanském ostrově nebo Vltavské filharmonie. Pomůže tak lávka, která usnadní cestu pěším i cyklistům.

Až do roku 1816 se tady pořádaly opravdové štvanice. A přestože se sem lidé musí leckdy štvát, protože ostrov není tak přístupný, jak by si zasloužil, jméno má právě na počest honů. Už v úterý se začne budovat nová cesta, která povede právě na Štvanici. Už tedy žádné štvaní.

Na jeden z pražských ostrovů povede lávka, která propojí Holešovice s Karlínem. Jen už neponese neoficiální poetický název HolKa, který mu vtiskly obě propojené čtvrti. Pražská rada lávku v pondělí oficiální pojmenovala podle štvanického ostrova. Právě pro jeho zpřístupnění má přitom lávka velký význam.

Auta se na Štvanici dostanou přes Hlávkův most, pro pěší je to ale vcelku nekomfortní cesta. „Štvanická lávka zásadně posílí propojení dvou rozvíjejících se čtvrtí, Holešovic a Karlína. Dnes toto propojení zajišťuje přívoz, což je ale nákladná záležitost, která má navíc své kapacitní limity,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Vácha.

Zajistit funkční propojení pro chodce a cyklisty má podle něj smysl i vzhledem k plánovaným projektům v okolí lávky. Konkrétně jde o výstavbu na Rohanském ostrově nebo na brownfieldu Bubny-Zátory, kde má vzniknout nová železniční stanice Praha-Bubny nebo Vltavská filharmonie.

Mezi Karlínem a Štvanicí bude lávka dlouhá 38 metrů, mezi ostrovem a Holešovicemi pak 149 metrů. Dohromady bude mít 285 metrů. Přístup na karlínské straně bude z Rohanského ostrova, na té holešovické pak vyústí na Bubenském nábřeží před branami Holešovické tržnice. Sloužit bude i cyklistům, protože propojí cyklostezky, které vedou na obou stranách řeky.

Usnadnit by ale měla cestu i pro pěší ze Žižkova, protože v podstatě naváže na tunel pod Vítkovem, který spojuje právě Žižkov s Karlínem. „Díky lávce se smaže nynější pocitová bariéra mezi oběma lokalitami a Pražané se v budoucnu dostanou z Holešovic do Karlína během pouhých pár minut,“ dodává Vácha.

Stavba by podle plánu měla trvat čtrnáct měsíců, hotovo by tak mělo být v prvním čtvrtletí příštího roku. Původně se počítalo s dokončením na konci letošního roku, zahájení stavby se ale odložilo. Výstavbu má na starosti společnost Skanska. Ta bude stavět podle návrhů architektů Petra Teje, Marka Blanka a Jana Mourka. Nová spojnice přes Vltavu vyjde na 298 milionů korun, částka zahrnuje i protipovodňové prvky nebo bezbariérový vstup na obou stranách. Původně se cena odhadovala na 197 milionů.

Na stavbu lávky navazují i další projekty. Je to například rekonstrukce Bubenského nábřeží, se kterým souvisí i obnova tramvajové trati. S tou se začalo už loni na podzim. Z nábřeží by se měla stát promenáda s přístupem na tramvaj. Celkovou obnovou by ale měla časem projít také samotná Štvanice, kterou dnes lidé spíš než pro zmíněné hony znají kvůli zimnímu stadionu.

Ostatně právě tady se odehrálo první hokejové utkání na umělém ledu v Československu. Stadion se však kvůli nevyhovujícímu stavu zboural v roce 2011 a od té doby je na místě prázdno. Revitalizaci chystá město společně s architektonickou kanceláří RKAW. Podle Váchy by měla být Štvanice do budoucna stále vyhledávanějším rekreačním zázemím.

Pohled na Štvanickou lávku od řeky Foto: IPR

Významnou proměnou projde také Holešovická tržnice. Stavební povolení má už rekonstrukce novorenesanční hlavní haly, která dříve sloužila pro jatka. Mění se i hala číslo 24. Další změny vzejdou z návrhu v architektonické soutěži.

Tu hlavní město vyhlásilo loni v červnu. Kromě podoby veřejných prostranství mezi jednotlivými budovami by měla říct také to, jak bude vypadat zeleň v areálu. Město také chce, aby se v Pražské tržnici využívala dešťová voda.

Během příštích patnácti let by Praha měla do tržnice investovat dvě až tři miliardy korun. Za ty zde mají vzniknout další prostory pro kulturu nebo gastronomii.