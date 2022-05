Pražské planetárium a hvězdárny pošlou do vesmíru vlastní družici. Na palubě bude i miniaturní Hurvínek

Raketa Falcon 9 od SpaceX do vesmíru vynese i Hurvínka

Česká stopa ve vesmíru bude od tohoto týdne zase o něco silnější. Planetum, platforma sdružující pražské hvězdárny a planetárium, totiž vypustí na oběžnou dráhu svou první družici nazvanou Planetum1. Už ve středu ji má společně s dalšími náklady vynést raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Sloužit bude především pro vzdělávací účely dětí, které si s její pomocí budou moci udělat vlastní fotografii Země nebo s družicí komunikovat prostřednictvím vlastnoručně vyrobené antény.

Start jedenácté české družice byl oznámen na loňském festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Řídicí centrum v pražském planetáriu bude určeno pro školní exkurze a workshopy, během kterých se středoškolští studenti, ale i žáci posledních ročníků základních škol, seznámí s jednotlivými odvětvími kosmického průmyslu.

„Je to první družice svého druhu, ke které budou mít přístup školní děti všech věkových kategorií,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel Planeta Jakub Rozehnal. Oním druhem má na mysli takzvaný cubesat, tedy standardizovanou velikost družice 10 x 10 x 10 centimetrů.

S družicí budou moci žáci přímo komunikovat a získávat data o průběhu letu či pořizovat snímky z oběžné dráhy. Pro vysokoškoláky bude k dispozici prostor pro spolupráci v rámci bakalářských či diplomových prací.

„Bude se na ní nacházet navigační systém, který se na tak malé družici nikdy nevyskytoval,“ zmiňuje Jan Spratek, odborný pracovník Planetum. Družice bude mít aktivním systém orientace, který umožní její natáčení i nastavení kamery s přesností větší než 1,5 stupně. K docílení takové úrovně přesnosti bylo zapotřebí spolupráce s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, který má již sám na kontě sérii družic VZLUSat.

Na palubu se také vejde celá řada kamer, zájemci si tak budou moci odnést domů vlastní fotografii Země z této družice. „V rámci workshopů si u nás děti budou moci vyrobit anténu, díky které budou schopné s družicí komunikovat i z domova,“ láká dál Spratek.

Hurvínek na palubě

Do malé krychle plné senzorů a vědeckých přístrojů se vejde také jedna česká kulturní postava – Hurvínek. Z tradiční pohádkové loutky se tak stane „astronaut“, podobně jako už se to povedlo například Krtečkovi. Kvůli velikosti satelitu do vesmíru pochopitelně nemůže letět loutka jako taková. Tvůrci družice proto museli zpracovat miniaturu Hurvínka ze skla. Planetum tuto akci realizuje ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka, které taktéž naváže vlastním kulturním programem.

Družice Planetum1 se bude pohybovat přibližně 550 kilometrů nad povrchem Země a oběhne ji za 95 minut. Hurvínek tak bude cestovat rychlostí asi 28 tisíc kilometrů za hodinu. Při této rychlosti by urazil vzdálenost mezi Prahou a Brnem přibližně za 20 sekund.

Start mise Transporter 5, jejíž součástí bude i družice Planetum1, je v plánu na středu 25. května na 20:27 SELČ a jako vždy ji bude možné sledovat na livestreamu. Družice bude po přibližně osmiminutovém letu na raketovém nosiči vypuštěna spolu s dalším nákladem ve speciálním kontejneru, takzvaném deployeru. Poté, co budou ověřeny parametry dráhy, se z deployeru postupně družice uvolní do kosmického prostoru.