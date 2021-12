Pražské Smíchov City zná vítěze architektonické soutěže. Navrhnou tři nové bloky s 31 domy

Součástí nové části pražské Smíchova by měla být kilometr dlouhá třída, park velký jako Valdštejnská zahrada, nová škola i obchody. To hlavní, co ale odborníci oceňují, je tradiční bloková zástavba. Projekt Smíchov City developerské společnosti Sekyra Group by měl dohromady stát dvacet miliard korun a hotový má být do dvanácti let.

Zatímco první nájemníci by se do zbrusu nové části Smíchova měli přestěhovat už na přelomu let 2022 a 2023, další část developerského projektu se rýsuje. Na podobě tří bloků se budou podílet známá architektonická studia. Nová zástavba v budoucnu nabídne práci a bydlení dvanácti tisícům lidí a na návrhy toho, jak by mohla vypadat, se můžete podívat v galerii na konci článku.



Na nové bloky vyhlásila developerská společnost Sekyra Group mezinárodní architektonickou soutěž. Měly by poskytnout domov pro patnáct set obyvatel a podle výkonného ředitele Sekyra Group Leoše Andrleho bylo cílem navodit atmosféru tradičně rostlého města. Dohromady by se tak ve druhé etapě mělo postavit 31 domů. Každý by měl mít uzavřenou zahradu, tak jak je to běžné u starší blokové zástavby. Kromě toho mají domy mít i vlastní recepci.

„Cílem projektu je navázat na nově založenou zástavbu a vytvořit obyvatelnou městskou čtvrť, která bude svou atraktivitou odpovídat poloze v širším centru Prahy. Obzvlášť důležité bude samozřejmě modelování parteru a jeho nebytových, komerčních prostor a stejně tak posledních podlaží, která mají vytvářet takzvané penthousy s prostornými terasami a střešními zahradami,“ uvedl předseda poroty soutěže a zároveň předseda České komory architektů Jan Kasl.

Pod třetí etapou Smíchov City tak budou podepsanástudia jako A69 architekti, Siebert + Talaš, MS architekti, Chapman Taylor, Schindler Seko Architekti, L.Z. atelier, Pavel Hnilička Architects + Planners, Šafer Hájek architekti, edit! a majo architekti. Ti všichni nyní připravují souhrnnou architektonickou studii. Každý z nich také zpracuje návrh tří konkrétních domů.

„Chtěli jsme, aby se na projektu podílelo co nejvíce autorů a zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Na základě návrhů budou postaveny ucelené městské bloky, které budou ladit se stávající smíchovskou zástavbou,“ líčí Anderle. Odborníci oceňují především respektování města, které je tradičně tvořeno právě blokovou zástavbou. O potřebě stavět bloky se v posledních letech mluví nejvíce.

„Koncepce blokové struktury města tvořené individuálními domy je v historické Praze samozřejmá věc. Všichni se obdivujeme rozmanitosti a zároveň soudržnosti Vinohrad, Žižkova, Letné a Smíchova, což jsou živoucí historické čtvrti. Pro převážnou současnou architektonickou tvorbu to však vůbec není samozřejmé,“ uvádí architekt Tomáš Prouza z D3A. Jeho studio se podílí na první etapě Smíchova, nyní zasedl v porotě.

Dohromady se zapojí 21 studií

Stavět by se mělo začít v roce 2024. Nyní už se pracuje na prvních dvou částech nazvaných Smíchov City sever a Smíchov City jih. První by měla být hotová na konci roku 2023 a počítá s rezidenčním a kancelářským blokem. Konkrétně jde o výstavbu v okolí ulic Za ženskými domovy, Nádražní, Na Valentince a Stroupežnického. I na tuto část proběhla architektonická soutěž, a tak se na její podobě podílí A69 architekti, Kuba & Pilař architekti Haascookzemmrich Studio 2050, Chalupa architekti, Lábus AA – Architektonický, D3A nebo Projektil.

Pro druhou etapu se nyní pracuje na stavebním povolení. Jeho součástí má být i výstavba kampusu České spořitelny. Ten bude dominantou jižní části. Pod tímto kusem města jsou zase podepsaní Baumschlager Eberle Architekten, Pavel Hnilička architekti nebo Chapman Taylor. Zmíněný kampus České spořitelny bude tvořený čtyřmi budovami se zelenými střechami. Na nich se podílí Baumschlager Eberle Architekten a studio Pavla Hniličky. Dohromady by se do celého projektu nového Smíchova mělo propsat dvacet jedna architektonických studií.

Smíchovský projekt má podle odhadů vyjít na dvacet miliard korun a kompletní by měl být do dvanácti let. Kromě bytů a kanceláří vzniknou nový supermarket, obchody, restaurace a služby. Objevit by se tu měly rovněž park s rozlohou čtrnáct tisíc metrů čtverečních, což je zhruba stejně jako Valdštejnská zahrada. Vzniknout má i kilometr dlouhá pěší zóna. Na Smíchově naleznou místo také nová základní škola, zdravotnická zařízení a lávka, která Smíchov City propojí se smíchovským nádražím.

Na vizualizace od jednotlivých architektonických studií se můžete podívat níže.

A69 architekti

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od A69 architekti Foto: A69

Chapman Taylor

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od Champan Taylor Foto: Champan Taylor

EDIT! architects

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od EDIT! architects Foto: edit!

LZ Atelier

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od LZ Atelier Foto: LZ Atelier

majo architekti

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od majo architekti Foto: majo architekti

MS Architekti

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od MS Architekti Foto: MS Architekti

Pavel Hnilička Architects + Planners

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od Pavel Hnilička Architects + Planners Foto: Pavel Hnilička Architects + Planners

Šafer Hájek Architekti

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od Šafer Hájek Architekti Foto: Šafer Hájek Architekti

Schindler Seko architekti

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od Schindler Seko architekti Foto: Schindler Seko architekti

Siebert+Talaš

Vizualizace poslední etapy Smíchov City od Siebert+Talaš Foto: Siebert+Talaš