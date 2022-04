Pražský Karlín má novou kapalnou kancelář. Jakmile vstoupíte, ocitnete se v barové laboratoři

Na koktejl do Karlína? Před nedávnem utopie, dnes díky barovým veteránům, kteří stojí za legendárním barem Hemingway, příjemná realita. V jedné z karlínských kancelářských budov totiž otevřel bar Liquid Office, který díky oknům od podlahy ke stropu na první pohled prozrazuje, že jen pod pojem „bar“ se tenhle podnik zaškatulkovat nedá.

O tom jsme se jeden raně jarní večer přesvědčily na vlastní kůži, když jsme do nového přírůstku pražské barové scény zavítaly. Urodil se na nečekaném místě, v přízemní části kancelářské budovy AFI Karlín Butterfly. Už po příchodu je však zřejmé, že i přes atypické barové vzezření nejde o přírůstek jen tak ledajaký. Barmani nás s úsměvem vítají a hbitě usazují u baru, ptají se, jak se máme a o pár okamžiků a mistrných pohybů později se před námi skvějí koktejly, na které je radost pohledět.

Při prozkoumání koktejlového menu si navíc člověk nemůže nevzpomenout na bar, který byl pro Liquid Office vzorem. Tenhle karlínský podnik je totiž pokračovatelem baru Cash Only, jehož zavření oplakali nejen jeho majitelé, ale také mnozí baroví nadšenci. Nejprodávanějším koktejlem zde byl Bergamot London Buck a právě ten se objevil i na zimním menu Liquid Office. A kdo si vzpomíná na zmíněný Cash Only, ví, že šlo o sesterský podnik legendárního baru Hemingway, který patří manželům Alešovi a Kateřině Půtovým a Davidovi Andrlemu.

Když si tedy spojíte tyhle indicie, je vám hned jasné, že Karlín obohatil výjimečný prostor, kde neberou na lehkou váhu jak drinky, tak celkově přístup k hostům a k jejich zážitku z času zde stráveného. „Právě to má Liquid Office společného s barem Hemingway,“ říká šéfbarman Hemingway baru a spolumajitel nové „kapalné kanceláře“ Ondřej Hnilička.

Foto: Liquid Office Interiér karlínského baru Liquid Office

A kde se vlastně vzal název Liquid Office? „V Holešovicích máme sklepní prostor, kde provozujeme, interně řečeno, laboratoř, ve které připravujeme různé premixy, infuze, klarifikace. Zároveň je to místo, kde můžeme zkoušet nová menu, nové drinky, různě experimentovat,“ vypráví Hnilička. Tenhle interní projekt nazvali právě Liquid Office, protože šlo technicky vzato o kancelář, akorát s alkoholem.

Když v Karlíně seděli s architektem v nově pronajatém prostoru a přemýšleli nad tím, jaký název by byl nejpříznačnější, přišlo na přetřes právě spojení Liquid Office. „Došli jsme k tomu, že tenhle název dává největší smysl. My, tedy barmani, zaštiťujeme tekutou stránku konceptu, ale zároveň se nacházíme v kancelářské budově, takže to dohromady krásně funguje,“ usmívá se šéfbarman.

Při letmém průletu historií Ondřeje Hniličky rychle zjišťujeme, že tento barovým světem ostřílený sympaťák je člověk na správném místě. Do světa baru Hemingway vplul už před více než dekádou. Předtím sbíral zkušenosti ve známém kubánském baru La Casa de La Havana vieja a rok a půl působil v Black Angels, když přišla nabídka od Aleše Půty, který tehdy již rozjetý Hemingway rozšiřoval o druhé patro. V podniku, který významně proměnil pražskou barovou scénu, nyní Hnilička působí již přes deset let.

A po letech intenzivní spolupráce a přátelství přišla nabídka, která se neodmítá. „Liquid Office je podnik, do kterého jsem byl Alešem přizvaný jako investor. Základní stavební kameny pro koncept jsme měli nastavené z barů Cash Only a Hemingway – tedy komunikace s hostem, minimalistické, ale efektivní koktejly a vypilovaný přístup k pohostinnosti,“ vyjmenovává Hnilička.

Podle zkušeného barmana totiž příjemně strávený večer tvoří spousta drobných detailů, a když do sebe všechny zapadnou, výsledkem je spokojený host. „Přístup v baru Hemingway by se dal definovat jako přátelská elegance, ale ne v rukavičkách. V Liquidu je atmosféra ještě o něco uvolněnější,“ dodává.

Z laboratoře až do karlínských ulic

Umístění baru Liquid Office v ryze kancelářském prostředí předurčilo jeho charakter. Jinak než v klasickém baru se zde cítíme jak my, tedy hosté, tak samotní barmani. „Mít bar s tak velkými okny, a ještě ke všemu rohový je pro člověka, který je zvyklý celý život pracovat v uzavřeném prostoru, kde vidí maximálně dveře, vážně nezvyk. Zároveň jde ale o příjemnou změnu, jelikož barmani si většinou denního světla příliš neužijí,“ vysvětluje Hnilička a jeho kolegové za barem souhlasně přikyvují.

Prostor je díky všudypřítomnému velkoformátovému prosklení výrazně atypický – takřka splývá s okolím, z interiéru tak můžeme neustále sledovat dění v ulici i nedaleko projíždějící vlaky, které s postupujícím večerem působí stále přízračnějším dojmem. Liquid Office je navíc fluidní i co do typu provozu. Od konce dubna se zdejší dveře otevírají od pondělí do pátku už v deset hodin dopoledne, kdy podnik funguje jako kavárna. Do barového hávu se převléká v podvečerních pět hodin, a to od úterý do soboty.

Foto: Liquid Office Porn Star Sgroppino, drink z nového letního menu

Liquid Office tak skutečně není bar standardního ražení, ale spíš podnik, do kterého si lidé přes den skočí na kávu a v pozdních hodinách sem zavítají na koktejl po dobré večeři. „Chceme lidi naučit jezdit do Karlína za koktejlovým barem. V okolí je spousta skvělých restaurací, za kterými sem lidé rádi dojedou. Podnik, jež by se večer soustředil primárně na koktejly, tady ale dlouho chyběl,“ říká Hnilička.

Přitom Karlín zdaleka není jen administrativní čtvrť, rezidentů zde naopak s každým rokem stále přibývá. A člověk přece nemůže pořád dokola chodit jenom na pivo. Je tak s podivem, že ryze koktejlový bar zdejší ulice obohatil až nyní. A právě na to hosté, kteří sem zavítají z okolních domů, reagují s největším nadšením.

„Když se hostů ptám, proč přišli právě sem, říkají, že je skvělé, že nemusí za koktejlem jet až do centra. Moje kamarádka bydlí nedaleko a nedávno mi nadšeně psala, že patnáct minut po zaplacení může být v pyžamu,“ směje se Hnilička.

Sousedský bar, který v Karlíně chyběl

V Liquidu se tak po poměrně krátké době daří budovat přívětivou sousedskou atmosféru, což je další aspekt, který ho odlišuje od baru Hemingway. Ten je přímo v centru a dle Hniličkových slov ho navštěvuje ze sedmdesáti procent zahraniční klientela, na budování atmosféry „domácího“ rázu tak není prostor.

Naopak Liquid Office má nakročeno k tomu, že zde po čase vznikne plejáda štamgastů, které budou barmani oslovovat jménem a budou vědět, jaký koktejl jim umíchat. Takový podnik by chtěl mít ve své čtvrti každý. Už během naší návštěvy si Ondřej Hnilička mává s některými příchozími a prohazuje s nimi pár slov, takže je patrné, že nejde o hosty, kteří by sem zavítali prvně.

Hnilička a spol. zároveň budují místo, kde je barová mixologie dotažená do nejjemnějších detailů. Barmani tady kouzlí s lokálními surovinami a spirity. „Lokálnost pro nás byla při tvorbě menu stěžejní. Je tak tvořené českými pálenkami, na kterých bylo z velké části postavené už koktejlové menu v Cash Only, ale také ginem. Máme tady také vlastní absint, který si děláme přímo u pana Žufánka,“ popisuje Hnilička nadšeně.

Foto: Liquid Office Negroni, nedílná součást nabídky baru Liquid Office

Koktejly zároveň odrážejí sezónnost. V zimě tak hrály prim hřejivé, těžší tóny jako například skořice, tonka či máslo. S tím, jak počasí začalo postupně nabírat letní obrátky, zdejší repertoár drinků naskočil na odlehčenou, spíše ovocnou vlnu. Po Velikonocích lze tak do baru zavítat na svěží novinky.

Například koktejl Butterfly, v němž se potká bergamot, citrus yuzu a bazalka, hravý drink Porn Star Sgrippino z domácího sorbetu z mučenky a vanilky dolitý šumivým vínem cava nebo Olive Sour, který bude postavený na tequile a olivovém sirupu s bílkem se snítkou rozmarýnu – záležitost, která hosta přemístí do Středomoří. Bar navíc v teplých měsících rozšíří venkovní posezení, takže karlínská idyla získá úplně nový rozměr.

Šéfbarman společně se svými kolegy při skládání koktejlového menu také reflektuje změnu, ke které došlo během pandemie covidu. Zdá se, že lidé totiž začali pít alkohol jinak: „Už po měsíci provozu jsme zjistili, že hosté rádi experimentují. Jsou mnohem otevřenější tomu zkoušet něco nového. Nemám pocit, že by pili méně, spíše se naučili degustovat, užít si večer trochu jiným způsobem, než tomu bývalo před pandemií.“

Podle Hniličkových slov pijí hosté stejně, ale lépe. Lidé si také s větší pečlivostí vybírají místa, kam zavítají. Z návštěvy podniku, ať už jde o restauraci, nebo právě bar, se totiž po opětovném otevření gastronomických podniků stal zážitek. A díky množství hostů, kteří se v době naší návštěvy v Liquid Office vyskytovali, bylo znát, že lidé se za tímhle zážitkem do Karlína moc rádi vydají.