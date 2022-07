Pražský Vinograf pokračuje v expanzi. Oblíbený vinný bar nově zamířil do Ostravy

Už v loňském roce spolumajitel vinných barů Vinograf Jan Horešovský avizoval, že díky vstupu investorů mají po náročném období prostor pro expanzi. K podniku na Senovážném náměstí tak přibyl na mapu Prahy další v Korunní ulici a navrch také kamenná prodejna Vinoshop. Nyní vinná síť oznámila rozšíření pole působnosti do Ostravy.

Investoři, kteří umožnili Vinografu hluboký nádech po době, kdy musely být jeho prostory kvůli pandemii covidu několik měsíců zavřené, jsou právníci a stálí hosté Martin Nedelka a Radovan Kubáč. Do podniku investovali vyšší jednotky milionů, což dle slov šéfa Vinografu Jana Horešovského přineslo zásadní a tolik potřebný zlom.

Investice byla od počátku plánovaná na expanzi. Investoři nechtěli zasahovat do provozu či konceptu vinného baru, ale šlo jim především o to, aby podnik jako takový mohl dále růst. Cílem bylo kromě nových poboček ve čtvrtích širšího centra Prahy expandovat také za hlavní město. A to se nyní podařilo.

„Na přímo nás oslovil majitel ostravského vinného baru, který se rozhodl svůj podnik nadále neprovozovat, ale věnovat se pouze velkoobchodu. Zmapovali jsme trh a brzy zjistili, že nám Ostrava dává velký smysl, proto jsme první mimopražskou pobočku Vinografu otevřeli právě tam,“ říká k volbě lokality Horešovský.

Foto: Vinograf Ostravský bar nabízí bohatou selekcí vín i studené občerstvení

Milovníci kvalitního vína v Ostravě tak nyní mohou zavítat do zbrusu nového svatostánku kvašené hroznové šťávy. Ostravský Vinograf navíc vznikl v přímém sousedství oblíbeného food marketu Černý kůň – kromě kamenné pobočky tak bude přímou součástí tohoto venkovního gastronomického hubu, jelikož zde obsadí jeden z kontejnerů.

„Ostrava nás lákala svou osobitostí. Věříme, že dokážeme Ostravákům nabídnout náš standard a do ostravského gastrosvěta přispět svým dílem. Těšíme se velmi i na vzájemnou podporu a spolupráci s místními podnikateli, s nimiž se již nyní domlouváme na různých eventech a aktivitách mimo jiné ve veřejném prostoru,“ říká Horešovský.

Kromě pestré nabídky vín od českých i zahraničních vinařů si v novém Vinografu mohou Ostravští užít také studené občerstvení v podobě kvalitních uzenin, sýrů a dalších delikates vhodných k vínu. V plánu jsou také vinné degustace a jiné akce.

„Do budoucna máme v hledáčku také Brno, ale nyní máme velkou radost z baru v Ostravě, která kulturně i gastronomicky každým rokem vzkvétá. Nepochybujeme, že Vinograf sem skvěle zapadne,“ uzavírá šéf Vinografu.