Preciosa otevřela materiálovou knihovnu. Za českými řemeslníky míří milovníci skla z celého světa

Časně z rána přijíždíme do Kamenického Šenova. Cesta je to takřka magická, jelikož v jejím průběhu projíždíme krásně tvarovanou krajinou Ralské pahorkatiny. Bezděz se vznáší v ranní mlze, která zaplňuje každý dolík i údolí. Sluneční paprsky nás tak vítají až ve chvíli, kdy míjíme Panskou skálu a o pár okamžiků později parkujeme v srdci Křišťálového údolí, které je sídlem společnosti Preciosa Lighting. Jdeme se totiž podívat na nově otevřenou laboratoř designu, kreativní prostor Preciosa DesignLab.

Historie české sklárny Preciosa Lighting sahá až do roku 1724. Tehdy dostal brusič skla Josef Palme z Práchně u Kamenického Šenova královské povolení k výrobě lustrů, čímž započala průmyslová výroba svítidel v Čechách a z českého Křišťálového údolí se lustry dostaly až do Zrcadlové síně ve Versailles nebo na korunovaci Marie Terezie. Místní skláři tak ve své práci nesou historii, na kterou mohou být skutečně hrdí.

Většinu historických dokumentací a výkresů se podařilo dochovat, takže Preciosa Lighting může navazovat na cennou tradici, která začala téměř přes třemi sty lety. Pod jednou střechou nyní sdružují na sto řemesel, díky nimž mají pod kontrolou celý proces výroby každého jednotlivého osvětlení. Právě díky tomu, že se v Kamenickém Šenově daří sdružovat celý tvůrčí proces a znalosti, se zde rozhodli vytvořit unikátní materiálovou knihovnu pro designéry.

„Věděli jsme, že ve zdejším regionu je neuvěřitelné množství znalostí mezi lidmi, kteří tady pracují, ale ty znalosti nebyly nikdy strukturované. Přitom mají ohromnou kulturní, vědeckou i řemeslnou hodnotu. Chtěli jsme tak vytvořit prostor, kde budeme moci vše přehledně zorganizovat,“ vysvětluje Michael Vasku, jeden z kreativních ředitelů Preciosa Lighting.

Foto: Preciosa Lighting Michael Vasku, kreativní ředitel Preciosa Lighting

V době, kdy do sklářské společnosti nastupoval společně s Andreasem Klugem, se zrovna vyprázdnil prostor montážní dílny s rozlohou dva tisíce metrů čtverečních, díky střešním oknům navíc vydatně prosvětlený. Rozhodli se tedy, že jde o ideální prostředí pro vytvoření právě takové knihovny, kde by mohli uspořádat přibližně 2 500 komponentů v různých tvarech, velikostech, barvách a úpravách.

Prezentace možností i zdroj inspirace

„Věděli jsme, že tím také dopřejeme příjemnou změnu pracovního zázemí našim týmům. Je to tak interní zdroj inspirace pro naše zaměstnance, ale zároveň je to prostor určený také pro naše klienty, designéry, architekty či developery. Stále více se totiž soustředíme na zakázkovou výrobu na míru, takže nyní máme místo, kde můžeme klientovi ukázat možnosti, limity a především je inspirovat,“ dodává Vasku.

Se zápalem vypráví o historii výroby svítidel, kterou se sem podařilo dostat prostřednictvím příběhu křišťálu a dekorativního osvětlení a na kterou se mnohdy zapomíná. „Historické výrobky jsou stále zdrojem velké inspirace a také možností, jak udržovat sklářství v regionu s přihlédnutím k původním postupům. Vycházíme z nich například při našich signature designech,“ přibližuje kreativní ředitel.

Vasku nás provádí celým DesignLabem, který má charakter enfilády lemované jednotlivými komponenty ze sklářské dílny i samotnými ukázkami výsledných svítidel. Celý prostor by se dal označit za ráj pro milovníky skla, jelikož se zde tento materiál objevuje ve všech možnostech zpracování, ve všech tvarech a barvách.

Kreativní ředitel se nadšeně zastavuje u každé expozice a vysvětluje nám, jak se proměňuje povaha osvětlení, když se využije opálové sklo, nebo jaký je rozdíl mezi stříkanou barvou a tavenou barvou. Ale sám říká, že osobně preferuje co do osvětlení naprostý minimalismus. „Doma si při večeři svítíme svíčkami. Není totiž nic hezčího než světlo z ohně,“ usmívá se.

Někteří klienti již mohli DesignLab vyzkoušet na vlastní kůži, jelikož se komponenty postupně zaplňoval v průběhu posledních několika měsíců. A i když měli možnost do Kamenického Šenova přijet i dříve, když si chtěli prohlédnout, jak vzniká jejich projekt, nemohli se do hloubky ponořit do samotného procesu výroby a do možností, které skýtá.

Foto: Preciosa Lighting Preciosa DesignLab je určený především pro designéry, ale také pro klienty

„Od klientů máme skvělou vazbu. A myslím, že skvělou ukázkou toho, o jak velkou změnu pro naši společnost jde, je fakt, že sem za posledních deset let přiletěly dvě helikoptéry – a v obou případech to bylo v uplynulém měsíci. Velmi bohatá klientela má zájem se přijet podívat přímo do srdce české sklářské tradice, a to je vážně pozitivní,“ říká Vasku.

Sklářská tradice dosahující jedné miliardy

Celkové náklady na vytvoření Preciosa DesignLab se vyšplhaly na 45 milionů korun a samotný projekt začal vznikat již v roce 2016. Generální ředitelka Preciosa Lighting Lucie Karlová v tomto kontextu doplňuje, jak moc je pro společnost důležité investovat do podobných strategických projektů – v případě DesignLabu o to více, jelikož zakázková výroba v současnosti tvoří 96 procent ročního obratu.

„Ročně očekáváme obrat zhruba 900 milionů a plně se soustředíme na zakázkovou výrobu. Velmi důležité jsou pro nás investice – z posledních let jde o 130 milionů a investiční úroveň držíme i přes krizové období. Jsme totiž přesvědčení, že teď je správný čas pro investování do budoucnosti. Až překonáme operativní komplikace, kterým nyní čelíme, pomohou nám současné investice v dalším růstu,“ říká Karlová.

Foto: Preciosa Lighting V prostoru se nachází na 2 500 komponentů

Zmíněné komplikace začaly s pandemií covidu, pokračovaly ukončením veškerých obchodních aktivit v Rusku, kde měla Preciosa Lighting rozběhnutou spoustu projektů, a nyní se projevují v podobě energetické krize. „Náš provoz je velmi náročný na plyn a na začátku jsme čelili riziku, že plyn nebude vůbec. Věříme, že tento model nenastane, byť jsme se na něj připravili. Nyní řešíme především zvýšené náklady,“ vysvětluje Karlová.

I přes úsporná opatření se celkové náklady na energie vyšplhaly z původních 30 milionů korun za rok na 100 milionů. Ceny měla Preciosa Lighting zafixované do konce letošního kalendářního roku, pro příští rok zatím nemá dodavatele a probíhají četná jednání. Dle slov ředitelky společnosti se tak stále snaží balancovat mezi provozní potřebou a strategickým rozvojem společnosti.

Součástí rozvoje je také digitalizace DesignLabu, díky které je přístupný z kanceláře či studia z jakéhokoliv kontinentu. Nicméně Kamenický Šenov za návštěvu skutečně stojí – ať už kvůli okolní přírodě, nebo kvůli atmosféře, kterou mu propůjčují zdejší řemeslníci neboli Strážci světla, jak jim tady hrdě říkají. A nezáleží, jestli sem člověk přijede autobusem, autem nebo přiletí helikoptérou. Zážitek je to pokaždé stejně inspirativní.