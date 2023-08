Před sto padesáti lety dal Levi’s světu legendární džíny 510. Dnes je nosí víc než polovina světa

Nejsou ani příliš úzké, ani příliš široké, mají vysoký pas a slaví stopadesáté narozeniny. Právě před tolika lety si společnost Levi Strauss & Co. nechala patentovat džíny. Dnes je svět zná jako Levi’s 501 a jsou módní ikonou.

Jejich začátek přitom s módou neměl nic společného. Vznikly proto, že horníci, kteří na americkém Západě hledali zlato, potřebovali pro svoji práci pevnější oblečení. Vyhověli jim dva židovštví přistěhovalci ze San Franciska – Levi Strauss a Jacob Davis. V roce 1873 navrhli pevné kalhoty z džínoviny a s kapsami, které měly speciální měděné nýty. Od té doby se příliš nezměnily. Jsou to zkrátka pětsetjedničky.

„Každá generace pětsetjedničky objevuje, právě proto, že se nikdy nemění. Když se podívám na fotografie mého otce v džínách 501 v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých nebo devadesátých letech, co je za rok, to odhadnu jen díky jeho košili nebo účesu, na džínách to nepoznám. Když se na ty fotky dívá můj táta, říká – bože, co jsem to měl za účes, nebo co jsem to, proboha, nosil za košili! Nikdy jsem ale nikoho neslyšel říct: Nechápu, že jsem někdy nosil pět set jedničky,“ říká v rozhovoru pro Vogue globální ředitel designu značky Levi’s Paul O’Neill.

Foto: Levis Džíny si po hornících oblíbili farmáři a farmářky

Číslo 501 dodnes zůstává nejprodávanějším modelem značky všech dob. Pro Levi’s znamenají jen tyto džíny výraznou položku do rozpočtu. Loni dosáhly kalhoty s číslem 501 čistých tržeb šest miliard dolarů, tedy přes 133,5 miliardy korun.

Původně se džíny nazývaly XX Waist Overalls, pětsetjedničkami se staly až v roce 1890. Proč, není jasné. Tehdy ale měly jen jednu zadní kapsu a knoflíky. Druhá kapsa přibyla až v roce 1901, o jedenadvacet let později pak také poutka na pásek. Tehdy byly ještě pořád džíny pracovním oděvem, který se nejčastěji nosil na farmách.

„Když se podíváte na starou džínovinu, uvidíte jedinečný charakter materiálu, který vychází z nedokonalosti. Malé záhyby v látce vznikly na tkalcovských stavech, které nebyly dobře sestavené. V moderních strojích je velmi těžké něco takového vytvořit,“ líčí pro Vogue O’Neill. Historickou nedokonalost se teď bude snažit společnost znovu objevit a ikonickým džínám ji vrátit.

Do běžného šatníku se dostaly až po druhé světové válce. O’Neill to popisuje tak, že se tehdy vraceli domů vojáci. Na sobě měli bílá trička a džíny 501. „To bylo něco šokujícího. A pak přišla celá ta záležitost s Hollywoodem a Marlonem Brandem,“ citoval O’Neilla server Gear Patrol. Brando si oblékl džíny 501 v roce 1953 ve filmu Divoch a ty se tak staly hitem, který prošel různými kulturami. Nosily se i ve Woodstocku, ovšem opravdovou díru do světa udělaly až v sedmdesátých a osmdesátých letech. Tehdy se staly mainstreamem.

Dnes nosí džíny odhadem nejméně polovina světové populace. Samotné pět set jedničky někteří dokonce sbírají. Značka přichází s různými styly, nedávno to byl například strečový model. Největší žně fanoušků nejstarších džín ale přichází právě letos. Na oslavu narozenin čísla 501 vyrobil Levi’s hned několik modelů. Některé jsou reprodukcí historického kusu, některé jsou zase inovativní.

A došlo samozřejmě také na udržitelnost. Jedny jsou například vyrobeny z konopí, takže jsou recyklovatelné. Další model je vyrobený na rostlinné bázi a je barvený pomocí přírodního indiga. Ty nakonec zůstanou ve stálé nabídce. Některé postupy, které se používají u plant based džínů, se pak začnou používat i při klasické výrobě.

Foto: Levis 501 jako symbol pádu berlínské zdi

Šetrnější k životnímu prostředí jsou ale i běžné pět set jedničky. Během posledních pár let společnost podnikla několik kroků ke snížení energie, chemikálií i odpadů spojených s výrobou, řeší se spotřeba vody. Levi’s se také připojil k organizaci Organic Cotton Accelerator, která se snaží o vyšší podíl bavlny pěstované bez užití pesticidů.

Mimochodem, vlastnit takové staré džíny 501 není vůbec špatné. Na konci loňského roku se v aukci prodaly nejstarší objevené džíny. Pocházejí z roku 1857 a jsou jedním z prvních modelů 501. Vydražily se za 114 tisíc dolarů, což je přes dva a půl milionu korun.

A kdo všechno nejznámější model Levi’s nosil a nosí? Ve výčtu je Barack Obama, Bruce Springsteen, James Dean nebo Kurt Cobain. Oblékala je Marilyn Monroe, NSYNC nebo Rihanna. Ale například také teenageři, kteří slavili v roce 1989 pád berlínské zdi. Mezi oblečením těžko hledat podobnou legendu.