Představujeme nový CzechCrunch, který nabídne vše, co zajímá moderního člověka

Po půl roce příprav, mnoha probdělých nocích a odkladech vám konečně a s radostí představujeme nový CzechCrunch. S ním máme jeden velký cíl – udělat z CC.cz hlavní zdroj kvalitních informací na českém internetu.

CzechCrunch je na světě už osm let a za tu dobu si prošel pomalou, avšak v konečném důsledku velkou evolucí. Projekt, který původně začal jako nadšenecký technologický blog o startupech, začal časem rozšiřovat svůj záběr a pokrývat i další aktuální témata, která každý den ovlivňují naše životy.

Najdete u nás to nejzásadnější od byznysu a vzdělávání přes technologie, sport a cestování až po architekturu, udržitelnost a vědu. Naší ambicí je vám, čtenářům, nabídnout vše, co moderního člověka zajímá. Protože věříme, že přesně takoví jste. Chcete vědět, co přelomového kde vzniká, co se komu povedlo a jaká bude naše společná budoucnost.

Foto: CzechCrunch Představujeme nový CzechCrunch

Abychom mohli celou naši misi co nejlépe naplňovat, rozhodli jsme se proměnit domovskou stránku na adrese CC.cz, která se nově stává jedním velkým rozcestníkem. Ten je přehledně rozdělen do jednotlivých tematických sekcí, abyste se jednoduše dostali k obsahu, který vás nejvíce zajímá. A zároveň při tom mohli objevovat novinky z dalších oblastí.

Zatímco v úvodní části najdete chronologicky řazený výběr aktuálních zpráv a příběhů, dál už se na domovské stránce nacházejí jednotlivé tematické sekce zahrnující zprávy ze světa startupů, byznysu, dopravy, zábavy, veřejného prostoru i vzdělávání. Pokud vás například zajímá pouze byznysové zpravodajství nebo si chcete číst jen o tom, co zrovna vyšlo na Netflixu a kdy do Česka dorazí Disney+, není nic jednoduššího než navštěvovat právě danou kategorii.

A protože naší vizí je doručovat bez výjimky ten opravdu nejlepší a nejrelevantnější obsah, šli jsme ještě trochu dále. Jsem proto rád, že vám mohu představit novou sekci nazvanou Vybíráme z českého internetu. Do ní každý den kolegové z redakce zařadí minimálně tři nejzajímavější články, které jsou na českém internetu k přečtení.

Foto: CzechCrunch Součástí nového CzechCrunche jsou i tematické kategorie

Za spolupráci děkujeme titulům jako Hospodářské noviny, E15, Respekt, Živě nebo Reflex a další budeme postupně přidávat. Věříme, že čtenářům díky tomu na jednom místě nabídneme další zajímavý obsah, který by je mohl minout. Navíc jim konkrétní články, které jsou u vybraných médií standardně placené, v našem výběru naservírujeme zdarma.

Za čtenáři se vydáváme i v dalších vlastních formátech. Odebírat můžete řadu newsletterů, které nově mají místo jak na domovské stránce, tak i ve speciální sekci. Přímo ve vaší e-mailové schránce může pravidelně přistávat týdenní či denní přehled těch nejzásadnějších zpráv, novinky ze světa filmů a seriálů, tipy na zajímavé restaurace či bary, zpravodajství ze světa startupů a pravidelně se díváme i na svět kolem Elona Muska.

V rámci podcastů se věnujeme nejen byznysovým rozhovorům a také vám v krátkém nedělním formátu do uší shrnujeme nejzásadnější dění v uplynulém týdnu. Nepřestáváme ani budovat naši startupovou komunitu nově zvanou CC Startupy a připravili jsme pro vás rovněž uživatelské profily, díky kterým si budete moci v budoucnu stále více a lépe přizpůsobovat obsah, který vás zajímá.

Děkuje za pozornost i přízeň. Věříme, že se vám bude nový CzechCrunch líbit, a budeme rádi za jakékoliv komentáře i zpětnou vazbu, kterou můžete posílat na e-mail michal@cc.cz.

Michal Ptáček

zakladatel