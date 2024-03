Přemek Forejt má nové burgery v McDonald’s. Vymýšlel jsem je v Entrée a hladový, to vařím nejlíp, říká

Uložit 0

Do nabídky McDonald’s přibude nový burger. Vlastně hned dva. Jsou to kousky z limitované edice Maestro, které stejně jako loni pro fastfoodový řetězec stvořil šéfkuchař Přemek Forejt. K mání bude za ještě neurčenou cenu hovězí i kuřecí burger, zaujmout mají o něco tradičnější, „mekáčovskou“ chutí než loňské maestrovské hamburgery. „Vybral jsem si do nich věci, co mi v McDonald’s samotnému chutnají,“ říká Forejt.

Speciální sezona v restauracích McDonald’s odstartuje v pondělí 11. března a potrvá šest týdnů. Během nich budou burgeroví gurmáni moci ochutnat dvojici Deluxe Beef a Deluxe Chicken. Lákají na větší porci kvalitního hovězího masa nebo plátek kuřecího naložený v podmáslí. „Ale úplně nejvíc mě baví dvě omáčky, sušená rajčata a jemná pikantnost,“ popisuje Přemek Forejt, šéfkuchař vyhlášené olomoucké restaurace Entrée pro CzechCrunch.

„Chtěl jsem vymyslet burger, který je postavený na mekáčovských klasikách, jež mám sám rád. Takže jsem vybral třeba slaninu. Anebo dva plátky čedaru, já si totiž vždycky přidávám sýr navíc,“ říká Forejt. K těmto ingrediencím přidal lehce zauzenou omáčku Tomato Chargrill na rajčatovém základu s paprikami, druhou je omáčka McBacon na majonézovém základu. Okurky samozřejmě nechybí, a to dokonce čtyři: „Nikdy bych si nedal burger bez okurek!“

Jak to chutná? Vše je o něco tradičnější, slanější a lehce pálivější oproti kyselosti loňských omáček, jejich nálož je ale stejně solidní. „Když jíš burger, měl bys bejt zalískanej od omáčky,“ přidává se smíchem šéfkuchař. Možná i proto je v burgeru o něco zajímavější křupavé a zároveň šťavnaté kuře – a to i podle Forejta – než hovězí. Bez ohledu na druh masa je každopádně letošní Maestro oproti předchozím Forejtovým burgerům mnohem… mcdonaldovitější.

„Ale není to tak, že bych si řekl, že ten loňský byl příliš divoký. Loni jsem věděl, že chci zaujmout a udělat něco, co v mekáči není. Letos jsem si říkal, jestli znovu udělat takovou šílenost, zvolit si jiné téma, anebo vybrat věci, co mám na McDonald’s rád, a složit je podle sebe,“ říká Forejt. Zvítězila poslední varianta. „Chtěl jsem, aby to bylo jiné než loni, a zároveň se přiblížit mekáčovským chutím,“ dodává.

Podle svých slov si tak objednal omáčky a další ingredience z McDonald’s a zavřel se s nimi v kuchyni svého olomouckého podniku Entrée. „Ve svém volnu jsem je vzal, vyskládal a zkoušel několik variant. Okurky, sušená rajčata, chorizo…“ vyjmenovává. Právě španělská klobása byla podle Forejta blízko zařazení do finálního burgeru, jemné pikantnosti ale prý měla novinka už dost. Zaprvé v omáčkách, zadruhé v chilli bulce.

Nové burgery před zařazením do nabídky prošly důkladným ochutnáváním. „Vesměs všechna jídla, která dělám, testuju na svém personálu z Entrée. Je to tak. Inspirováno přírodou, testováno na lidech,“ vtipkuje kuchař, jenž s McDonald’s spolupracuje i mimo vymýšlení receptů dlouhodobě. Objíždí například dodavatele surovin a příznivcům (či odpůrcům) fast foodu ukazuje, jak jídlo vzniká.

Vznik nových Maestro burgerů byl každopádně tradiční nejen příklonem ke klasičtější mcdonaldovské chuti, ale i Forejtovým tvůrčím procesem. „Když jsem ten burger vymýšlel, byl jsem hladový. Mám to odzkoušené. I když si chci uvařit doma anebo jdu nakupovat, tak to dělám hladový. To se vám ty věci do košíku dostanou samy a vaříte potom stokrát líp,“ uzavírá s úsměvem šéfkuchař.