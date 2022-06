Premiér popsal energetickou suverenitu. Plynu bude dost, rozdá se 66 miliard a stát převezme elektrárny

Petr Fiala vystoupil týden před začátkem letních prázdnin s mimořádným projevem. Cílem bylo nastínit, jaká opatření jeho vláda chystá na podzim, kdy dojde k dalšímu dramatickému zdražení energií. A také zakrýt, že kabinet momentálně prochází kvůli korupční kauze hnutí STAN první velkou politickou krizí.

O tom, jak hodlá koaliční kabinet pomoci českým domácnostem a firmám, už prosakovaly zprávy během odpoledne. Jádrem programu, na který půjde ze státního rozpočtu 66 miliard korun, bude úsporný energetický tarif. „Uvidíte ho ve formě nižších záloh, které každý měsíc platíte,“ prohlásil premiér s tím, že na úlevu budou mít nárok všichni, kdo používají plyn a elektřinu k topení nebo svícení. Podpora by měla dosáhnout až 11 tisíc korun a nebude nutné o ni žádat.

Zároveň kabinet zruší povinnost domácností i firem platit poplatky na obnovitelné zdroje, což v případě rodin činí zhruba 500 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Průměrná domácnost ročně spotřebuje zhruba tři megawatthodiny, takže by měla za rok ušetřit kolem 1 500 korun. „Vyčlenili jsme 10 miliard korun pro teplárny,“ dodal ještě Fiala. To znamená, že se úlev dočkají i bytové domy s dálkovými dodávkami tepla.

Podle premiéra se ještě zintenzivní podpora výstavby fotovoltaických elektráren a instalací tepelných čerpadel. To je aktuálně velmi nákladné a pro domácnosti, které topí plynem, u přechodu na čerpadlo zatím ani není možnost dosáhnout na dotaci. Jde přitom o investici za zhruba půl milionu korun. Dotace na soláry může přesáhnout 200 tisíc korun a je o ně mimořádný zájem.

Klíčovou informací ve Fialově projevu byla zmínka o elektrárnách. Předseda vlády poprvé jasně zformuloval, co má jeho kabinet v plánu: „Naším cílem je dostat pod kontrolu celou síť klíčových elektráren.“ Hovořil o tom v souvislosti s energetickou skupinou ČEZ, v níž stát drží dvoutřetinový podíl a o jejímž rozdělení se už nějakou dobu uvažuje. Investor z finanční skupiny J&T Michal Semotan k tomu napsal: „Takže separace hlavních elektráren ČEZu, vyčlenění a odkup – tak to vnímám já.“

Kromě toho, co se vláda chystá dělat, předseda ODS zmínil i to, co už udělala – že dosud zajistila naplnění plynových zásobníků ze dvou třetin, takže nehrozí, že by v zimě nebylo dost plynu pro domácnosti, že se podepsala smlouvu na podíl v LNG terminálu v Holandsku, že dohodla rozšíření ropovodu TAL, jímž proudí do střední Evropy ropa z italského Terstu. „Musíme být energeticky suverénní zemí,“ dodal premiér a připomněl, že než k tomu dojde, potrvá to až pět let.

Petr Fiala během svého typicky klidného vystoupení zdůraznil, že Evropa je ve válce s diktátorem Vladimirem Putinem, který vede dvě války současně. Tou první je vojenská válka proti Ukrajině, tou druhou morálně-ekonomická proti demokratickým zemím. „Chce nás oslabit,“ řekl Fiala, který neopomněl po churchillovsku dodat, že „společně to zvládneme“ a že „vás nenecháme padnout“.

Jelikož ale před Fialovým prohlášením bylo avizováno, že se premiér vyjádří k ekonomické i politické situaci, byli zklamáni ti, kteří čekali, že dojde i na průšvih koaličního partnera hnutí STAN. To čelí korupčnímu skandálu a z vlády už se musel poroučet ministr školství Petr Gazdík. K této otázce, která vrhá stín na celý kabinet, se Petr Fiala nijak nevyjádřil. Naopak připomněl, že na podzim kabinet rozjede marketingovou kampaň, kde zopakuje a zdůrazní, co všechno pro občany s blížící se zimou dělá a dělat bude. Že se tak téměř jistě stane ještě před komunálními volbami, které proběhnou na konci září, je jistě jen shoda náhod…