Má za sebou několik projektů, které úspěšně prodal. S několika dalšími firmami naopak neuspěl. Teď mu pod rukama roste potenciálně mnohamiliardový startup, kde odhání investory. U Rastislava Turka, jemuž se neřekne jinak než Rasty, si každopádně můžete být jistí, že půjde vždy tak trochu proti proudu, i když si třeba všichni ostatní v místnosti klepou na čelo a jeho nápadu nevěří. „Někdy to vystřelí a je to velká věc, někdy ne,“ říká v CzechCrunch Podcastu.

Poslední a dosud nejúspěšnější projekt původem slovenského podnikatele, který už dlouhé roky žije ve Spojených státech, se jmenuje Pex. Jak sám jeho šestatřicetiletý autor přiznává, není jednoduché ho popsat, ale ve své podstatě zajišťuje pojištění pro obsahové platformy proti porušování autorských práv. Zjistí, kde je jejich hudba či video, a umožní jim ji buď smazat, nebo za ni alespoň získat náležitou odměnu.

V podcastu se s Rastym vracíme k začátkům, kdy jeho nápadu nikdo nevěřil, a když už to vypadalo, že na to kápl, rozhodl se vše změnit a začít zase od začátku. Opět mu to vyšlo a nakonec získal i velké investice, byť Pex několikrát balancoval na hraně a vypadalo to, že zkrachuje. „Kdybych věděl, jak komplikovaná bude naše cesta, znovu bych do toho nešel. Dnes všichni vidí jen úspěch, ale byli jsme tři týdny před zavřením,“ říká.

V novém díle CzechCrunch Podcastu dojde řeč i na jeho začátky s pirátským webem, který byl svého času jedním z největších na světě, na setkání s Elonem Muskem a desítky malých angel investic, kterými se Rasty baví a tak trochu i živí.

O čem dalším byla v podcastu s Rastym Turkem řeč?

Dnes už je z Rastislava Turka de facto Američan. Do České republiky letos zavítal po deseti letech – a při té příležitosti jsme natočili náš podcast –, rodné Slovensko navštívil po osmi letech. Právě tam, na jedné malé dědině, jak vypráví, si ale začal poprvé hrát s internetem, ve kterém nakonec našel zlatý důl. V mládí se věnoval sbírání CD, které si vyměňovali s přáteli, a když zjistil, že je možné to celé dělat přes internet, pustil se do svého prvního online projektu.

Jeho stránka s pirátským obsahem – protože tehdy kolikrát ani nebyla možnost, jak si opatřit nějaké filmy či hudbu legálně, nebo to bylo velmi drahé – se rychle rozjela a v jednu chvíli dokonce patřila mezi nejnavštěvovanější weby na světě. „Nakonec jsem ho prodal do Ruska, kde dělali něco podobného. Pamatuji si, že mi přišlo na účet tisíc dolarů, já přitom tehdy vydělával tak 50 dolarů měsíčně. Bylo to tolik peněz, že jsem myslel, že víc ani neexistuje,“ usmívá se dnes Turek.

Jelikož si ve volném čase s kamarády pořád hráli na internetu a snažili se bourat do různých systémů, všimli si jeho aktivit v jedné americké firmě. Poprvé se tak vydal do Spojených států, načež zmíněnou firmu o pár měsíců později koupil Google. A tak Rasty Turek nastoupil do Googlu, přestože ho původně ještě s jedním kolegou nechtěli vzít, jelikož neměl vysokou školu. „Můj zaměstnavatel ale tehdy řekl, že buď půjdeme všichni, nebo nikdo,“ vzpomíná.

Po štaci v Googlu experimentoval s různými projekty. Prodejem některých si vydělal peníze, aby mohl rozjíždět další. Mezi ty nejznámější patřila Synopsi.tv, v rámci které chtěli uživatelům doporučovat, na jaké filmy koukat. Jenže předběhli dobu a nakonec museli zavřít. Dnes se podobný nápad mohl ve světě streamovacích služeb všeho druhu uchytit lépe, ale Rasty Turek jen pokrčí rameny, protože to při zpětném ohlédnutí za jeho dosavadní kariérou není nic výjimečného.

„Dokážu dobře předpovídat, jak bude vypadat budoucnost na daném trhu, ale mám katastrofální timing. Obvykle přijdu příliš brzy a většinu firem jsem nedokázal udržet finančně dostatečně dlouho, aby se trh stihl otočit, jak jsem predikoval,“ přiznává. A pak přišel nápad na startup Pex, zpočátku zvaný Pexeso. Mediálním firmám chtěl Turek poskytnout něco jako hledání stejných obrázků na Googlu, jen pro audio a video, aby vydavatelé a další věděli, kde se třeba nelegálně či bez příslušných poplatků využívá jejich obsah.

Vlastnická práva a jejich vymáhání bylo v té době, před necelými deseti lety, opět téma, které ještě nebylo zdaleka tak žhavé jako dnes. Od té doby však masivně vyrostl YouTube, Netflix a další podobné služby. Turek měl tehdy za sebou tři neúspěšné projekty a byl přesvědčen, že na to zase kápl. „Sám sebe jsem přesvědčil, že mám problém a technologii, se kterou ho vyřeším, a vidím budoucnost, že se trh musí tímto směrem otočit,“ popisuje. Všichni, kterým tehdy nápad ukázal, si klepali na čelo. Nikdo mu nerozuměl.

Dnes ale v Pexu skutečně vyvinuli takový nástroj, který Turek už před lety nakreslil na tabuli. Nebylo to žádné testování, dokud se netrefí. Od začátku přesně věděl, co vyvíjí, a vývoj na trhu mu nakonec dal za pravdu. Dnes je díky tomu jeho startup předním hráčem na rychle se vyvíjejícím trhu, ale jelikož i Pex přišel dříve, než by možná bylo záhodno, prošel si Turek se svým týmem i kritickými momenty. V roce 2017 byla firma doslova pár týdnů před bankrotem a už to vypadalo, že se nezvedne.

„Měli jsme tři týdny před zavřením. Osobně jsem dlužil půl milionu dolarů, neměli jsme peníze na nic. Měli jsme ale ještě pár kreditů na cloud od Amazonu, a tak jsem potenciálnímu největšímu zákazníkovi Universal Music napsal, že máme tři týdny, než zavřeme, a tak jestli chtějí, mohou náš nástroj zdarma otestovat. Po dvou týdnech nám řekli, že buď máme milion lidí v Indii, kteří ty soubory hledají ručně, nebo je to neuvěřitelně dobrá technologie. Do 24 hodin nám poslali peníze na účet, aniž bychom měli podepsané nějaké papíry, a zachránili nás,“ vzpomíná na krušné chvíle Turek.

Rastislav Turek, zakladatel a šéf startupu Pex Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Když nějakou novou technologii začne využívat jednička na trhu, hned zbystří i další hráči. Nástroje od Pexu tak prakticky okamžitě nasadily i další společnosti, se kterými přitom Turek do té doby nedokázal získat ani krátkou schůzku. Z naprosté nuly se najednou startup vyhoupl de facto přes noc na pětimilionový obrat v dolarech a všechno se začalo rozbíhat. V první seedové investici Pex získal sedm milionů dolarů, ale to hlavní mělo teprve přijít. Firma rostla a chtělo se připojit stále více investorů.

Když na začátku letošního roku Rasty Turek oznamoval, že v dalším investičním kole získal Pex 57 milionů dolarů, byla to jedna z největších částek, kterou kdy český či slovenský podnikatel získal. Kdyby ale chtěl, mohl se do investiční kroniky zapsat ještě mnohem silnějším písmem. „Průměrná nabídka činila čtvrt miliardy dolarů, ale já všem vysvětloval, že nevím, co bych s tolika penězi dělal. Navíc by taková částka přinesla i vysokou valuaci firmy, což by nám mohlo do budoucna leccos zkomplikovat,“ popisuje vyjednávání s investory Turek.

Na poslední chvíli se navíc do hry vložila obří čínská společnost Tencent, která je sama jedním z největších vlastníků autorských práv na filmy, hudbu i počítačové hry, a tak měla o investici do Pexu velký zájem. „Řekli mi, že nám dají cokoliv mezi 50 miliony a jednou miliardou dolarů, ať si vybereme. Nám ale stačil jediný milion. Vyjednávali jsme sedm měsíců, nakonec jsem je umluvil k jejich historicky nejnižší investici,“ směje se Turek. Investoři mu prý klepou na dveře pořád, ale zakladatel Pexu stále neví, co by si s nimi počal.

V podcastu se bavíme o další budoucnosti jeho nadějného startupu, o tom, jak se potkal s Elonem Muskem či Peterem Thielem, proč se ze Silicon Valley přestěhoval do světa Hollywoodu a také o tom, jak se daří jeho investicím do startupů.