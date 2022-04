Přes 760 milionů za několik minut v ringu. Boxer Tyson Fury shrábl o víkendu masivní odměnu

Než dorazil mezi provazy, usedl na pozlacený trůn a užíval si ovace od více než devadesáti tisíc lidí okolo. Chtěl totiž celému světu ukázat, že je „králem Anglie“. Pak už za doprovodu hudby pomalu nakráčel do ringu, kde na něj čekal silný vyzyvatel. Nezalekl se a – jak by řekl Karlos Vémola – doručil protivníkovi to, co slíbil. A poté se legendární boxer Tyson Fury rozloučil s kariérou. Stihl však přitom ještě získat ohromný balík peněz a znovu potvrdit, jak lukrativním sportem může box být.

V sobotu večer proběhl na slavném britském stadionu Wembley dost možná jeden z nejočekávanějších boxerských zápasů za posledních několik let. Nepřemožený „romský král“ Tyson Fury měl políčeno na to protáhnout si šňůru neporazitelnosti na číslovku 32, v cestě mu stál ale tvrdohlavý Brit Dillian Whyte. Šlo o obří sportovní událost, o které se mluvilo dlouho dopředu.

O velikosti tohoto boxerského klání vypovídal v první řadě počet diváků, kterých bylo v ochozech stadionu zhruba 94 tisíc. Ti všichni (a stovky tisíc, ne-li milionů dalších u televizních obrazovek) viděli Furyho pravý zvedák na bradu, který Whytea skolil na zem. A byť se bijec nakonec zvedl, podle rozhodčího už nebyl schopen pokračovat. Fury to dokázal. A pak mohl shrábnout pořádný balík peněz.

Už jen základní odměna byla pro Furyho velmi štědrá. Když britský promotér Frank Warren získal na zápas letos v lednu práva a nabídl prizepool ve výši 41 milionů dolarů (tedy sumu, o kterou se hraje), stanovily se poměry. Deset procent z částky bylo uschováno coby prémie pro vítěze, zbylá část by se rozdělila v poměru 80/20 pro Furyho. To znamenalo, že i kdyby Fury prohrál, obdrží 29,5 milionu dolarů, tedy zhruba 670 milionů korun.

Fury nicméně velkolepé klání vyhrál, a proto mu ještě byla přisouzena zmíněná prémie ve výši 4,1 milionu dolarů, respektive 93 milionů korun. Dohromady si tak Fury přišel na 33,6 milionu dolarů, v přepočtu více než 760 milionů korun. A to mu stačilo být v ringu pouze šest kol. Pak přišel zlověstný knock-out, kterým si svou neporazitelnost pojistil. Mistrovský pás boxerské organizace WBC v těžké váze tak uhájil.

Hned poté Fury oznámil konec své úspěšné kariéry, během které si připsal dvaatřicet vítězství a pouze jednu remízu, a to v rámci prvního ze tří duelů s Američanem Deontayem Wilderem v prosinci roku 2018. Zda se ovšem někdy příště ještě nevrátí, je otázkou. I když pro něj prý box není o penězích, ještě tučnější nabídka by se nejspíš obtížně odmítala. Aktuální Furyho jmění má dle odhadů činit zhruba 165 milionů dolarů.