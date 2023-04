Přes deset milionů pro streamování učebnic. Slováci rozběhli digitální knihovnu s měsíčním předplatným

Když Alexander Světlík a Ivan Fratrič studovali vysokou školu, chyběl jim efektivní přístup ke knihám a dalším relevantním zdrojům. Praxe funguje pořád stejně – studenti si knihy půjčují v knihovnách nebo si je kupují online. Když je nepotřebují, nechávají je zapadat prachem na policích, prodají je či případně pošlou dále. Běžně je to přitom vyjde na tisíce korun ročně. Mladá podnikatelská dvojice ale přišla s řešením ve formě digitální knihovny, což zaujalo také investory.

Slovenský startup Ineduco studentům umožňuje prostřednictvím „streamování knih“ ve formě, na níž jsou zvyklí například z Netflixu či Spotify, půjčit učebnice online. Nebo je také přímo vlastnit. Měsíční předplatné služby vyjde na přibližně 285 korun, jedna učebnice podle zakladatelů vyjde vysokoškoláka na šest set až tisíc korun. V průměru přitom čerpá informace během semestru ze šesti zdrojů, dalších dvanáct potřebuje při psaní seminární práce.

„Chceme zlepšovat akademické prostředí. Navázali jsme partnerství s desítkami předních vydavatelství a univerzit, které prostřednictvím Ineduco zveřejnily knihy online. Každý měsíc budeme přidávat nové tituly a funkce i na základě zpětné vazby a poptávky studentů,“ komentuje Alexander Světlík.

Ineduco aktuálně poskytne vysokoškolákům přes 50 tisíc e-knih rozdělených do stovky kategorií, osmdesát procent z knih je přitom v angličtině, devět procent ve slovenštině, zbytek pak v češtině a němčině. Své aktivity digitální knihovna primárně rozšiřuje na domovském slovenském trhu. Pro CzechCrunch ale Světlík doplňuje, že již spustili testovací kampaň a navazování spoluprací také s českými univerzitami a vydavateli.

Foto: Ineduco Spoluzakladatel Ineduco Alexander Světlík

Bezplatnou beta verzi Ineduco spustilo v polovině ledna, nedávno také uživatelům nabídlo možnost předplatného se sedmidenní bezplatnou zkušební dobou. „Během beta verze jsme sbírali zpětnou vazbu od uživatelů, produkt se snažíme vyvíjet společně se zákazníky. Aktuálně naši bázi tvoří tři tisíce aktivních uživatelů,“ říká Světlík.

Zároveň doplňuje, že v Česku a na Slovensku je dohromady kolem 420 tisíc vysokoškolských studentů. Aby Ineduco dosáhlo break-evenu, tedy překlopení do černých čísel, musí podle vyjádření získat kolem 250 tisíc studentů. A aby zakladatelé svých cílů dosáhli, podpořili je také investoři. Téměř 12 milionů korun do startupu posílá slovenský fond Zero Gravity Capital.

„Ineduco je disruptivní startup se zanícenými zakladateli, jejichž misí je demokratizovat a digitalizovat publikační trh. Mají ambici změnit přístup lidí k obsahu odborných publikací a akademické literatury. Využívají přitom datovou agregaci a analytiku pro autory a čtenáře, díky čemuž dokážou zlepšit jejich interakce a konzumovaný obsah. To vše se škálovatelným obchodním modelem a za dostupnou cenu,“ komentuje Adam Ďurica ze Zero Gravity Capital.

Ineduco zároveň poskytuje finanční prostředky i vydavatelům za každé přečtení e-knihy a redukuje poměr pirátsky šířených děl pomocí webové čtečky. „Jsme si vědomi tohoto problému, a proto jsme vytvořili model, který zachová příjmy a zároveň nabídne našim uživatelům spoustu kvalitního obsahu za nízkou cenu,“ uzavírá Fratrič.

Na českém trhu, ovšem ne se zaměřením čistě na vysokoškolské studenty, již podobná služba jako „Netflix s knihami“ funguje. Stojí za ní nakladatelství Grada a od roku 2017 funguje pod názvem Bookport, kde nabízí přístup k téměř devíti tisícům titulů v českém jazyce.