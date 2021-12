Když si je Marty McFly v kultovním snímku Návrat do budoucnosti poprvé nazul, byl v úžasu. Ostatně kdo by nebyl – mít tenisky, které není nutné zavazovat, ale jen do nich vplout a počkat, než se samy okolo nohy obepnou? Zajímavá myšlenka. Natolik zajímavá, že je Nike nakonec přetvořil z pouhé filmové rekvizity na skutečné tenisky a ukázal, jak může vypadat budoucnost módy. A nyní jde ještě dál.

Také Nike, jednička na poli sportovního vybavení všeho druhu s tržní hodnotou přes 260 miliard dolarů, totiž začíná vidět smysl v takzvaném virtuálním vesmíru – jakémsi digitálním prostoru, kde by se lidé střetávali a prakticky v něm dělali vše, co v tom „skutečném“. Alespoň tak si to maluje minimálně Mark Zuckerberg, který do metaverse vkládá velké naděje a změnil kvůli nim i Facebook.

Nike ovšem není v pozici, aby se prezentoval jako tvůrce zcela nového virtuálního prostoru. Naopak bude chtít do nějakého existujícího proniknout, samozřejmě s oblečením a teniskami. Proto koupil americký startup RTFKT, jenž se zabývá virtuální módou a digitálními sběratelskými předměty (NFT), a plánuje s ním vyrábět virtuální kousky, které by si lidé kupovali a následně je využívali například ve hrách.

„Jde o další krok k urychlení digitální transformace Nike a umožnění sloužit sportovcům a tvůrcům na pomezí sportu, kreativity, her a kultury. Získáváme velmi talentovaný tým tvůrců s autentickou a propojenou značkou. Naším plánem je investovat do značky RTFKT a rozvíjet jejich inovativní a kreativní komunitu,“ říká šéf Nike John Donahoe. Výše transakce nebyla zveřejněna.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Ačkoliv se o virtuálním vesmíru mluví v posledních měsících čím dál více, stále je pro mnohé neuchopitelný. Ostatně otázku, proč bychom chtěli „žít“ v digitálním světě a vzdalovat se od toho skutečného, jsme si položili i my v nedávném komentáři. Pro starší generaci, ne tolik políbenou komunitními hrami a sociálními sítěmi, je tedy metaverse zpravidla nepochopitelný, naopak mladí (a rovnou spíše děti) v něm hodnotu vidět mohou.

Velký vliv mají na postupný rozvoj virtuálních vesmírů právě hry, především pak Fortnite, Roblox nebo Minecraft. Všechny tyto tituly mají vlastní světy, ve kterých skuteční lidé (respektive herní avataři) žijí vlastními životy, jež se – s nadsázkou – nemusí až tak lišit od těch reálných. Také v nich komunikují s ostatními, dosahují úspěchů, kupují si různá vybavení (včetně kostýmů) a vytváří si vlastní já, akorát ve smyšleném, animacemi prošpikovaném prostoru.

Firmy pak v této oblasti vidí značný potenciál, protože si mohou klást jednoduchou otázku – když si lidé kupují naše produkty ve skutečném světě, proč by nemohli také v tom virtuálním? Nehledě na to, že virtuální předměty mohou do budoucna nabírat na peněžní hodnotě, takže se s nimi dá obchodovat. K tomu ostatně slouží i technologie ze světa kryptoměn zvaná blockchain, kde transakce spojené s digitálními předměty (NFT) probíhají.

Nike bude chtít v této oblasti nabízet především tenisky. A právě startup RTFKT, který pod jeho křídla nově spadá, může být pro rozjetí něčeho takového ideálním partnerem. Jedním z jeho vlajkových produktů je totiž hybridní sběratelská obuv (napůl skutečná, napůl na bázi NFT), která je inspirovaná kolekcí CryptoPunks, jednou z nejhodnotnějších digitálních sběratelských edicí současnosti.

Pro amerického sportovního giganta navíc kryptosvět není zase tak vzdálený. Již v roce 2019 koketoval s tím, že by některé ze svých tenisek takzvaně tokenizoval, aby se daly prodávat pouze pro virtuální použití a měly jednoho certifikovaného vlastníka. Co konkrétního ale nabídne nyní, se zatím neví. Budoucnost virtuální módy ale Nike může díky svému jménu výrazně ovlivnit.