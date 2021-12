Přejmenování jedné z nejmocnějších firem světa je velký krok, se kterým se pojí mnoho papírování. Zabýval se tím i Mark Zuckerberg, když koncem října změnil název společnosti Facebook na Meta, respektive Meta Platforms, pod kterou nyní schraňuje jak Facebook coby sociální síť, tak Instagram, WhatsApp nebo Oculus. A pro jejího šéfa je toto rozhodnutí natolik zásadní, že je za něj ochoten platit desítky milionů dolarů.

Společnost pod vedením Marka Zuckerberga podle informací agentury Reuters vyjednala nákup práv na název Meta za 60 milionů dolarů, tedy více než 1,3 miliardy korun. Dosavadním držitelem těchto práv byl americký finanční holding Meta Financial Group z Jižní Dakoty, který má nyní rok na to, aby označení Meta odstranil ze všech svých veřejných materiálů.

Meta nicméně nebude přímý vlastník těchto práv – držitelem je americká společnost Beige Key ze státu Delaware, která byla do transakce zapojena a která se Zuckerbergovou firmou spolupracuje. „Beige Key je s námi spojen. Můžeme potvrdit, že jsme tyto ochranné známky získali,“ zmiňuje pro Reuters mluvčí Mety.

Spolu s přejmenováním se před pár dny řešila i situace ohledně získání účtu @meta na sociální síti Instagram, která Zuckerbergovu impériu také patří. Jak píše magazín Engadget, dříve toto uživatelské jméno držel malý lifestylový časopis. Den poté, co tvůrce Facebooku oznámil rebranding, účet zmizel, aby se poté objevil již s novým obsahem, který se týká právě Zuckerbergovy firmy.

Zatím není veřejně známé, jak k přenesení názvu na jinou osobu došlo. Objevují se názory, že Meta jednoduše obešla svá pravidla založená na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, nicméně se také mohla firma se správcem účtu domluvit v soukromí. Veškeré tyto kroky ale jasně ukazují, jak je název Meta pro bývalý Facebook důležitý.

Mark Zuckerberg už totiž nechce, aby byla jeho firma spojována výhradně s největší sociální síti světa. Naopak má vizi vytvořit takzvaný virtuální vesmír (metaverse), v rámci kterého by lidem nabízel možnost střetávat se ve virtuální realitě. K tomuto plánu ostatně postupně míří – začalo to brýlemi s rozšířenými možnostmi, poté firma spustila i vlastní virtuální svět Horizon Worlds. A to je teprve začátek.