Ano, fotbalové PSG má sice v kádru opěvovaného Lionela Messiho a Neymara, ale ani oni nemají mezi fanoušky na stadionu Park princů takové jméno jako Kylian Mbappé. Právě tomuto mladému francouzskému útočníkovi a mistrovi světa teď pařížský celek prodloužil smlouvu – a vydělá si za jediný den tolik, co běžný smrtelník nezvládne za celý život. Až nesmyslně lukrativní smlouva ale vyvolává v nejvyšších fotbalových patrech poměrně velké rozepře. A hodně rezonuje také v Realu Madrid, kam měl slavný fotbalista už jednou kopačkou nakročeno.

Schylovalo se k výkopu posledního zápasu nejvyšší francouzské fotbalové ligy mezi PSG a Métami. Čtvrt hodiny před startem nakráčel před zaplněný pařížský stadion Kylian Mbappé po boku prezidenta klubu Násira Al-Chelajfího. A to byl moment, kdy se dalo tušit, co přijde. Po týdnech spekulací, zda třiadvacetiletý rodák z Paříže nakonec nevymění PSG za španělský Real Madrid, byly karty konečně vyloženy na stůl. Respektive na zelený trávník.

Pak Mbappé ukázal dres s číslem 2025, což potvrdilo fakt, že zůstává „doma“. Podepsal totiž v PSG smlouvu na další tři roky – a emoce diváků byly na maximu. Neradují se však jen oni, minimálně obdobnou radost musí mít i katarští majitelé klubu, kteří moc dobře ví, že Mbappé toho může pro PSG ještě mnoho udělat. A hlavně s pařížským týmem konečně zabojovat o triumf v Lize mistrů, kde se našlapanému celku historicky nedaří.

Dost možná největší fotbalový podpis letošního roku ovšem vyvolal celou řadu otázek, a to hlavně v souvislosti s odměnou a platem, který bude Mbappé za setrvání v PSG každoročně dostávat. Částka je to obří, pro běžné lidi až nepředstavitelná. Ačkoliv nejde o oficiální potvrzení, na základě zpráv renomovaných médií jako Sky, BBC nebo Sports Illustrated by si měl Mbappé každoročně v PSG vydělat 80 milionů eur, tedy přes 1,9 miliardy korun.

Foto: Depositphotos Francouzský fotbalista a hvězda pařížského klubu PSG Kylian Mbappé

Při rychlém přepočtu to dělá zhruba pět milionů korun denně. K tomu je ovšem nutné připočíst ještě jednorázovou odměnu za samotné podepsání smlouvy, která se má pohybovat až okolo 150 milionů eur, respektive 3,7 miliardy korun. Za tři roky hraní a zmíněný podpis si tak Mbappé vydělá zhruba 9,4 miliardy korun.

„Rád bych vám oznámil, že jsem se rozhodl prodloužit smlouvu v PSG. Samozřejmě mě to těší. Jsem přesvědčen, že mohu dále růst v klubu, který mi poskytuje vše potřebné k tomu, abych mohl podávat výkony na nejvyšší úrovni. Jsem také rád, že mohu i nadále hrát ve Francii, v zemi, kde jsem se narodil, kde jsem vyrostl a kde jsem si udělal jméno,“ napsal v oficiálním vyjádření Mbappé.

Nejde jen o peníze

Kylian Mbappé, který do PSG přišel v roce 2017 z AS Monaco za údajných 180 milionů eur a v 217 zápasech už za Paříž nastřílel 171 gólů, se ovšem velmi rychle dostal do hledáčků světových médií. Nejen těch sportovních. A to hned ze dvou důvodů – kvůli odmítnutí podpisu smlouvy s Realem Madrid (který PSG letos vyřadil z Ligy mistrů) a kvůli možná až nesmyslným penězům, které bude nově pobírat.

Bylo totiž veřejným tajemstvím, že s madridským velkoklubem jedná, přičemž hájení barev slavného Bílého baletu už bylo na spadnutí. Fotbalovou veřejnost ale Mbappé až do poslední chvíle nechával v nejistotě. Nikdo tak pořádně nevěděl, kam v nové sezóně nakonec zamíří. Rady mu měl údajně dávat i francouzský prezident Emmanuel Macron. Nakonec se ale rozhodl zůstat tam, kde se proslavil – a sám to po telefonu oznámil prezidentovi Realu Florentinu Pérezovi.

Rázem se tak začalo mluvit o tom, že Mbappé zůstal v PSG kvůli lukrativní smlouvě, kterou mu šejkové nabídli. Prý to ale není pravda. Jak ho cituje server ESPN, pařížský útočník se rozhodl zůstat také z „vlasteneckých“ důvodů. „Všichni vědí, že jsem chtěl loni odejít. Ale teď je to jiné, ze sportovního i osobního hlediska. Opustit zemi by nebylo správné. Je v tom sentimentální aspekt a změnil se i sportovní projekt… O celém projektu jsme mluvili několik měsíců, o penězích jen pár minut,“ řekl.

Právě spojení „sportovní projekt“ je v kontextu Mbappého zajímavé. Svým způsobem už totiž po podpisu nové smlouvy nebude jen fotbalistou, ale také člověkem s rozsáhlými pravomocemi v rozhodování o chodu klubu a jeho další budoucnosti. Prý má promlouvat i do přestupů a spolupodílet se na výběrech nových trenérů. Už nyní se například spekuluje o tom, že by současného kouče Mauricia Pochettina měl v létě vystřídat slavný Zinédine Zidane.

Velkou roli má v celé přestupové kauze i Real Madrid, tedy klub, kam měl Mbappé původně zamířit. Je totiž známé, že PSG a Real Madrid mají mezi sebou dlouholeté spory. Jedním z důvodů, proč byl pařížský celek ochoten za Mbappého nabídnout takové peníze, je i jakési klubové ego. Pro PSG by bylo složité pustit svou největší hvězdu k velkému rivalovi. Navíc před mistrovstvím světa v Kataru, odkud majitelé PSG pochází. Potřebují hvězdu pro chlubení.

Celá věc se navíc může zatoulat až do nejvyšších pater evropské fotbalové unie UEFA. Šéf španělské ligy Javier Tebas totiž na PSG chystá stížnost, protože klub podle něj nemá kvůli obřím účetním ztrátám (údajně přes 500 milionů eur) prostředky na tak vysoké investice, čímž by porušoval pravidla takzvaného finančního fair play.

Vedení pařížského celku se ale hájí tím, že ztráty jsou způsobené pandemií a úbytkem zisků z televizních práv – nemá jít o neuvážené platové podmínky pro své největší hvězdy. Zásadní zvrat se ale neočekává. Fotbalová megahvězda se tak v následujících třech letech bude nadále objevovat v Parku princů.