Přes Týmuj se k zápasům svolávají tisíce sportovních týmů. Česká aplikace teď získává miliony

Kdo hraje nějaké týmové sporty, jistě moc dobře ví, jak náročné může být se vůbec svolat, sladit termíny a vše mezi kolegy a kamarády dohodnout. Někteří si volají, jiní píšou zprávy a populární jsou v tomto ohledu zejména skupinové vzkazy na WhatsAppu nebo Messengeru. Ještě snazší organizaci sportovních týmů všeho druhu umožňuje česká online služba Týmuj.cz, kterou využívají tisíce skupin po celé zemi. Nově teď hlásí také vstup vůbec prvního externího investora, jehož peníze mají pomoci s rozvojem aplikace a expanzí do zahraničí.

Služba Týmuj.cz není na trhu žádným nováčkem. Petr Salomon ji s tehdejším kamarádem a společníkem Pavlem Zigáčkem spustili už v roce 2008. Původně měli v hlavách velký sportovní portál, jehož bude Týmuj součástí. Nakonec ale zjistili, že nemají šanci realizovat projekt v takovém rozsahu, jak si původně naplánovali, a tak vložili veškerou energii do rozvoje Týmuj jako služby pro snadnou organizaci sportovních celků. Vyřešit tím chtěli praktické problémy s organizací sportu, které znali z vlastní zkušenosti i ze svého okolí.

„Drtivá většina amatérských týmů se v té době organizovala přes SMS, e-mail a Excel. Inspirovali jsme se americkým projektem TeamSnap a ani u nás jsme v té době nebyli s podobným konceptem jediní, to jsme se dozvěděli až při spouštění projektu,“ vzpomíná Salomon. Připomíná, že ani on, ani jeho kolega Zigáček nebyli programátoři nebo designéři, co by si dokázali celou službu navrhnout sami. A na začátku věřili, že to nebude jen koníček. „Nedlouho po spuštění a po vyčerpání finančních zdrojů a chladné kalkulaci jsme zjistili, že budeme muset oba do práce,“ směje se.

Službu každopádně postupem času začalo využívat stále více amatérských sportovních týmů, skupin kamarádů, sousedů či kolegů, kteří si prostřednictvím Týmuj mohli plánovat tréninky a zápasy, sledovat docházku nebo vzájemně komunikovat. V roce 2017 přišla mobilní aplikace a od začátku letošního roku službu využilo téměř osm tisíc sportovních týmů s více než sto tisíci členy. Registrovaných uživatelů má služba historicky už 350 tisíc, aktivně ji každý měsíc využívá více než 100 tisíc sportovců. Nejoblíbenější je fotbal, volejbal, hokej, florbal a basketbal. Stále větší zájem je také o cvičení nebo fitness.

Foto: Týmuj.cz Zdeněk Domáček (produktový manažer), Petr Salomon (zakladatel), Matěj Turek (investor)

Nový impuls pro další rozvoj služby teď přináší Matěj Turek, který do projektu přichází jako investor. Týmuj podpoří řádově několika miliony korun. Ve firmě Event Service, která za aplikací stojí, nově drží 40 procent, zbylých 60 procent patří Petru Salomonovi. V loňském roce tržby firmy přesáhly milion korun a skončila v mírné ztrátě. „Vývoj a provoz aplikace a celé služby není levná záležitost. Donedávna jsme fungovali navíc zcela zdarma a vše investovali z vlastních prostředků. Jsem moc rád, že i po zpoplatnění služby u nás většina uživatelů zůstala a její přínos nadále oceňují,“ uvádí zakladatel Týmuj.

Petr Salomon odhaduje, že jen v přímých nákladech na vývoj, provoz a údržbu už projekt spolkl zhruba sedm až osm milionů korun. „Před vstupem Matěje Turka šlo čistě o soukromé zdroje,“ doplňuje. Nový investor přináší na stůl nejen peníze, ale také zkušenosti z řady jiných online projektů. Spoluzaložil platební startup Trisbee a Boom Events a je investorem v projektech jako myTimi, EbikePartners, Monkey Mum či Ticketstream. Společným cílem teď bude vytvořit anglickou verzi aplikace a nabídnout ji na zahraničních trzích. Tam vidí Petr Salomon další potenciál pro růst.

„Týmuj je typický univerzální, škálovatelný produkt, který si může najít uživatele skoro kdekoli na světě. Podobně zaměřená konkurence existuje de facto v každé větší zemi, ale ten globální trh je opravdu velký. My se zaměřujeme na týmy o zhruba 15 až 50 členech. Pod tou spodní hranicí vládne většinou WhatsApp, nad horní už se často objevují větší, specializované služby pro kluby,“ popisuje zakladatel. A za důležitý milník považuje již zmíněný přechod na zpoplatněnou verzi. Její zavedení sice dlouho odkládal, ale nakonec si tento krok pochvaluje.

„Kritéria zpoplatnění jsme, myslím, nastavili docela přátelsky. Povinně jsme zavedli platbu u velkých týmů s 25 členy, ostatním jsme při používání zdarma částečně omezili některé funkce. Žádný exodus týmů se nekonal. Letošní rok máme celkově více aktivních týmů než loni ve stejném odbobí a čtvrtina z nich je v placené verzi,“ dodává Petr Salomon. Pro jeden tým stojí Týmuj 119 korun měsíčně. I nadále zůstává stejné motto celého projektu, kterým je parafráze olympijského hesla Není důležité vyhrát, ale sejít se. Služba chce týmům i jejich vedoucím nadále pomáhat hlavně s docházkou.