Investiční kabelku mi manžel rozmluvil, sběratelské LEGO spolu ale stavíme, říká bankéřka Pešková

Daniela Pešková patří dlouhodobě mezi nejvlivnější osobnosti české finanční scény, ostatně v představenstvu největší banky – České spořitelny – sedí od roku 2016. Má v ní na starost retail, tedy kompletní pobočkovou síť. A do světa peněz ji to táhlo v podstatě od dětství, ostatně její první byznysový pokus byl jak z učebnice amerického podnikatelského snu: „Koupila jsem citróny, kelímky a brčka, z nichž jsem připravila citronádu pro turisty procházející kolem naší chalupy,“ říká.

S bankami spojila čerstvě padesátiletá Daniela Pešková celou svou profesní kariéru: v roce 1998 nastoupila do GE Money Bank (dnešní Moneta), následovala Raiffeisenbank a posledních více než 15 let působí v České spořitelně. „Už od školy mě zajímal komplexní vztah mezi produktem a prodejem na jedné straně a zákaznickou zkušeností a klientským servisem na druhé,“ říká pro CzechCrunch v rozhovoru ze série Money Makers.

Ještě předtím, než se vydala do bankovních vod, což bylo hned po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické, si ale vyzkoušela i klasický obchod – nějakou chvíli vedla prodejnu s dřevěnými hračkami. A tam se, podle svých slov, naučila to klíčové: pochopila, že rozhodující faktor v byznysu je, jak dobře umíte řídit lidi, protože to jsou nakonec zaměstnanci, kdo rozhoduje o úspěchu a neúspěchu jakékoliv firmy.

„Řízení lidí tak, aby chápali a efektivně naplňovali obchodní strategii, považuju za svoje hlavní know-how a roli, bankéřkou se cítím až na druhém místě,“ dodává Pešková. V rozhovoru, který je navázaný i na naši konferenci Money Maker, pak prozrazuje, zda by chtěla mít investiční kabelku, že jejím vzorem je kolega Jan Hájek z Top Stocks nebo proč děti považuje nejlepší a nejhorší investici současně.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice?

Bylo mi jedenáct a táta mi k prázdninovému kapesnému přidal půjčku, za níž jsem koupila citróny, kelímky a brčka, z nichž jsem připravila citronádu pro turisty procházející kolem naší chalupy. Bylo vedro a ta citronáda se mi vážně povedla, takže jsem půjčku nejen vrátila, ale realizovala i slušný výnos.

Máte s nějakou akcií či nějakým dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Několikrát jsem se marně pokoušela přesvědčit manžela, že kabelky jsou přeci skvělý investiční asset, ale správně argumentoval, že v tom případě se nesmí nosit. Má ale dobré srdce, takže své investiční LEGO stavebnice nás občas nechá postavit. Dobrou investicí je ale také výtvarné umění a v tomto smyslu mám speciální vzpomínky na darovanou malbu od Michala Škapy aka Trona, kterého mám moc ráda.

Jaká byla naopak vaše poslední investice, kterou jste učinila?

To, že jsem zvedla hozenou rukavici a stala se po dlouhém váhání předsedkyní společenství vlastníků, považuji ji za jednoznačnou investici do budování občanské společnosti v našem domě. Nicméně v tom pravém investičním slova smyslu to byl podřízený dluhopis Erste.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Daniela Pešková z České spořitelny

Co byla vaše – je na vás podle jakého kritéria – nejlepší investice?

Narození našich dětí. V klasickém investičním světě je ale mojí stálicí náš podílový fond Top Stocks, do něhož investuji pravidelně dvakrát za měsíc.

A co naopak nejhorší?

Myslím, že narození našich dětí lze klasifikovat jako tu nejlepší a zároveň nejhorší možnou investici. (smích) A hodně špatným rozhodnutím byla také moje dávná investice do NWR.

Zkuste popsat váš přístup k investování?

Sváří se ve mně opatrnost matky a ženy, která cílí na dlouhodobý výnos a nízké riziko, se zvědavostí a hráčskou vášní Vlka z Wall Street.

Kdy jste si uvědomila, že byste se chtěla věnovat financím a investicím?

Vlastně mě už od školy zajímal komplexní vztah mezi produktem a prodejem na jedné straně a zákaznickou zkušeností a klientským servisem na druhé straně. Během studií jsem pracovala a posléze i vedla obchod s dřevěnými hračkami, kde jsem mohla vidět celý byznysový a klientský model z první ruky a taky jsem viděla, jak obrovský vliv má na váš byznys to, jak dobře řídíte svoje lidi. Řízení lidí tak, aby chápali a efektivně naplňovali obchodní strategii, považuju za svoje hlavní know-how a roli, bankéřkou se cítím až na druhém místě.

Čemu věříte spíš: bitcoinu, nebo zlatu?

Když se dívám na moje investované částky do zlata a bitcoinu, tak oběma věřím stejně a málo.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Škola mi dala především ohromné množství kontaktů na lidi, s nimiž se v pracovním životě potkávám dodnes. A myslím, že tím největším benefitem vysoké školy obecně je spíše než určitý objem znalostí schopnost naučit se koncentrovat, analyticky přistupovat k problémům a v neposlední řadě disciplínu makat i na věcech, jejichž smysl a význam člověk někdy nevidí na první pohled.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Neměl. Táta učil na VŠCHT a máma programovala a překládala a myslím, že jejich největší investicí jsem byla já.

Cítíte kolem sebe, že se v posledních letech z investování stalo téma? Že se o něm lidé baví a že se vás na něj ptají i známí u vína?

Jednoznačně! Vidím to především na počtu klientů, kteří investují se spořitelnou a jejichž počet nyní roste dvouciferným tempem. Každá druhá akcie už je koupená přes našeho George.

Je nějaký vzor v oboru pro vás?

Honza Hájek, portfolio manažer našeho největšího podílového fondu Top Stocks. Pokud si někdo zaslouží metál za edukaci klientů a společnosti ohledně prospěšnosti investování pro zlepšování finančního zdraví, je to Honza!

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Nedávno mne nadzvedla kauza dluhopisů TV Šlágr, na kterou upozornil influencer Lukáš Fritscher, s nímž na TikToku spolupracujeme.

Kdybyste nepronikla do světa financí, co byste chtěla dělat?

Pracovala bych v cestovním ruchu nebo učila.