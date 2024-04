CZC zvoní umíráček. Kdysi byl e-shopem geeků, teď má přijít i o nejoblíbenější funkce

Uložit 0

Trápení polského Allegra poté, co si před dvěma lety pořídilo Mall Group včetně CZC, zřejmě zdaleka nekončí. Tento týden ve skupině českých e-shopů propustilo pravděpodobně přes stovku zaměstnanců a samo přiznává, že nastavené tempo transformace dlouhodobě ztrátového byznysu zaostává za jeho očekáváními. To s sebou nese značné výzvy a otázky nad dlouhodobým směřováním jedněch z největších hráčů českého e-commerce trhu. A zatímco obecná pozornost se zaměřuje hlavně na Mall, jeho menší sestra CZC to má možná nahnuté mnohem víc.

S informací, že Allegro plánuje uzemnění e-shopu CZC, přišly minulý týden Hospodářské noviny. Skončit tak například mají funckionality, které CZC odlišovaly od konkurence a jsou populární zejména pro náročnější a odborně zaměřené zákazníky, jako například konfigurátor počítačových sestav či komunitní diskuse odborníků.

Zprávy o plánu ukončit zmiňované funkcionality poté pro CzechCrunch potvrdily na sobě nezávislé zdroje. CZC si nejdřív externě a následně interně vyvíjelo vlastní nadstavbu platformy, na které fungovalo, což mu umožňovalo provozovat i tyto funkce. S přechodem na jednotnou platformu od Allegra, což je v procesu, je ale pokračování tohoto systému z pohledu polské matky zbytečně nákladné.

Samotné Allegro na tyto zprávy reaguje nejednoznačně. „Konsolidujeme všechny naše obchodní aktivity do jednoho společného softwarového řešení a zkoumáme, jaké možnosti tím můžeme zákazníkům CZC v rámci Allegra nabídnout. Propojujeme tak široký výběr specializovaných produktů a pro spotřebitele známé prostředí na straně CZC s efektivním systémem Allegra a všemi výhodami, které platforma nabízí,“ říká pro CzechCrunch Roy Perticucci, generální ředitel Allegra.

Pro geeky tu bylo CZC, pro všechny ostatní Alza.

Pokud k utlumení funkcionalit ale dojde, e-shop může ztratit svoji silnou pozici. „Mezi ajťáky mělo CZC ve své době docela výsostné postavení – byl to ‚geekovský‘ obchod. Velmi oceňovali komunitu kolem něj, která je schopná a ochotná ke všemu rychle a dobře poradit. Pro geeky tu bylo CZC, pro všechny ostatní Alza,“ komentuje pro CzechCrunch Jiří Hlavenka, jenž je kromě jiného investorem v e-commerce a internetových firmách.

Hlavenka zároveň ještě před rokem 2000 spoluzaložil e-shop Vltava.cz, tehdy vůbec první e-shop v zemi, který o pár let později prodal. „Je to už hrozně dávno, my jsme tehdy měli pro počítače e-shop Cybex.cz a jako největší konkurenci jsme vnímali Alzu. Myslím, že v začátcích bylo CZC poměrně malé. V prvních letech spíš všichni bojovali s technologiemi a logistikou, tedy sami se sebou, než se svými konkurenty,“ vzpomíná.

Z pohledu zkušeného podnikatele a investora hodnotí aktuální dění, a to včetně toho v CZC, i když sám Hlavenka přiznává, že dovnitř není vidět a lze jedině pozorovat, co s e-shopem dělá nový majitel. „Z jeho pohledu existuje jenom Allegro, což je polský supergigant, totálně dominující polské e-commerce. Tam vlastně působí jen Allegro a spousta drobotiny,“ komentuje.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Investor a podnikatel Jiří Hlavenka

Podle Hlavenky je Allegro přesvědčené – nebo alespoň bylo –, že se na takovou pozici zvládne vypracovat i na českém trhu: „Že u nás silou prosadí obří tržiště, kde dostanete cokoli od květináče po automobil, že s ním ovládne trh a pak zbude taky jenom drobotina. E-shopy, které u nás koupil, tedy Mall a CZC, jsou vlastně jenom takové vstupní schůdky, po nichž rychle vystoupá k obřímu tržišti a pak je v něm rozpustí.“

Takový scénář by slovy Hlavenky vedl k tomu, že Allegro by oba trhy propojilo a fungovalo by jako tržiště i pro další země po vzoru Amazonu. „Tohle by bylo v pořádku, pokud by se mu to podařilo, protože výsledná hodnota by byla obří. To, že by někde po cestě ‚padly za vlast‘ Mall a CZC, by mu nevadilo. Pokud se to ale nepodaří – a zatím vše nasvědčuje tomu, že nikoli –, tak se splní jen první část věty, tedy tyto kdysi slavné české e-shopy, neskutečně draze koupené, padnou za vlast a nic nebude,“ uzavírá.

Lidé u Mall Group nakupují méně

Zatím si CZC svoji pozici relativně udržuje, i když první rok po akvizici dále klesalo. Konkrétní související data Allegro již nekomentuje. Například ale podle portálu Similarweb, který slouží ke srovnání návštěvnosti webů, na CZC během letošního března zavítalo 3,3 milionu lidí. Pro srovnání: konkurenční Datart měl zaznamenat 6,2 milionu návštěv, Electroworld.cz pak 1,1 milionu a Mironet přibližně 700 tisíc. U Alzy šlo o 17,1 milionu návštěv, u Mallu 4,5 milionu.

Z oficiální závěrky Allegra ale vyplývá, že skupině Mall Group, do které patří i CZC a další e-shopy v pěti zemích, výrazně klesl objem prodaného zboží (GMV), a to za rok 2023 meziročně o 22,5 procenta. Samotné tržby klesly o 22,4 procenta. O čtyři procenta loni klesl i počet aktivních nakupujících a každý ze zákazníků na těchto e-shopech v průměru utratil o 19,4 procenta méně. Kromě odlivu to ukazuje, že ti, kteří nakupují, si pořizují levnější zboží, což ale může být z části způsobeno také obecně klesajícími útratami na internetu.

Nejbližší konkurenti CZC přitom podle oficiálních vyjádření zásadnější změny u zákazníků nepozorují. Obchodně marketingový ředitel František Mikoška z HP Tronicu, kam patří Datart, uvedl, že jen těžko dokážou hodnotit změny v počtech zákazníků od loňského léta, kdy na českém trhu oficiálně začal fungovat marketplace Allegro.cz.

„Zaznamenali jsme určitou změnu v počtu nových nakupujících, ale že by tento vliv byl významný, a ještě abychom si to interpretovali tak, že to je vlivem vstupu Allegra, to bychom si nedovolili,“ komentuje Mikoška. „Vnímáme, že se snižuje aktivita konkurentů typu CZC a Mall, tyto značky ale stále fungují. V datech v některých kategoriích vidíme velmi zajímavé růsty, ale důvod může být jiný než snížení aktivity určité konkurence. Růst může být způsoben například snížením cen u některých výrobců.“

Podobně to vidí i další hráč T.S.Bohemia. „V segmentu koncových zákazníků aktuálně moc nerosteme. Výrazně vyšší poptávku, asi o dvacet procent, ale zaznamenáváme u firemních zákazníků. Zda je to způsobeno jejich odchodem z e-shopů Mall a CZC, se ale těžko vyhodnocuje, zároveň jsme totiž v této oblasti rozběhli několik vlastních aktivit,“ komentuje ředitel Patrik Hužva.

Alza jako vítěz

A jak je na tom jednička na trhu? „Máme za sebou mnoho změn a inovací, které se u našich zákazníků těší velké oblibě, což přispívá k pozitivnímu vnímání naší značky a odráží se to v růstu návštěvnosti,“ komentuje člen představenstva Alzy Petr Bena a vyjmenovává služby jako Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš, doručení zdarma s AlzaPlus+, reklamace přes AlzaBoxy či dvouletou záruku pro firmy.

„Z dat pak vidíme, že většina zákazníků, co někdy nakoupila na Mallu či CZC, nakupuje také na Alze, jsou to tedy i naši zákazníci. Nicméně nedokážeme přesně určit, zda přešli částečně, nebo úplně z CZC či Mallu. Zajímavé ale je, že obráceně to neplatí, většina zákazníků Alzy na těchto dvou e-shopech nenakupuje,“ doplňuje Bena.

Alza v posledních letech přestala aktivně komunikovat své výsledky, své hospodaření zveřejňuje v oficiální závěrce v lednu, avšak s ročním zpožděním – letos v lednu tak ukázala čísla za rok 2022. Poprvé po dvaceti letech jí tehdy klesl obrat, a to o přibližně 3,5 miliardy korun.

Foto: Alza Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz

Podle zdrojů CzechCrunche má ale jednička zdejšího trhu nyní důvod k úsměvu. Loni se opět měla dostat k růstu a překonat svůj doteď historický rok 2021. To by znamenalo, že její tržby mohly v minulém roce růst i o deset procent, zatímco celý e-commerce trh meziročně klesl o šest procent.

Ostatně v polovině loňského roku a jen týdny po oficiálním vstupu Allegra na český trh Alza oznámila, že svůj původní Marketplace mění na Alza Trade, s nímž se vůči ostatním hráčům s klasickými online tržišti výrazně vymezuje. „Na rozdíl od marketplaců na Alza Trade zboží neprodávají zákazníkovi jednotliví prodejci, ale přímo společnost Alza. Zákazníci tak uzavírají smlouvu s Alzou. Ta je zodpovědná za kompletní prodejní a poprodejní proces a nese odpovědnost za dodání zboží a poskytování všech služeb. Ve vztahu k Alze jsou pak jednotliví prodejci v postavení dodavatelů,“ komentovala při představení firma.

Právě na to může český zákazník slyšet, protože takové garance bude očekávat zejména u dražších položek jako bílé zboží či větší elektronika, což jsou segmenty, ve kterých byly Mall a CZC velmi výraznými hráči.

Jaké jsou cíle Allegra

Z dlouhodobého pohledu Allegro plánuje posilovat svoji mezinárodní pozici, což je také důvodem, proč si před dvěma lety Mall Group pořídilo. Postupně tak plánuje své tržiště spouštět v dalších zemích – loni přišlo na řadu Česko, před pár týdny Slovensko. Dlouhodobý potenciál vidí kromě našeho regionu i na západě Evropy, kde je sice dominantní Amazon, ten ale obecně nemá dobrou pověst u samotných obchodníků, což by mohlo hrát do karet právě Allegru.

Jak do celého konceptu budou zapadat Mall s CZC, není zjevné, do budoucna ale podle oficiálního vyjádření Allegro nadále s CZC počítá. „Na Allegru patří k předním obchodníkům v rámci své kategorie a my jsme si jeho loajální a znalé zákaznické základny vědomi. Jsme proto připraveni společnost v její transformaci plně podporovat,“ popisuje generální ředitel Perticucci.

Dle jeho slov spousta zákazníků, která dříve nakupovala na Mallu a CZC, nyní nakupuje na Allegru. „Zpětná vazba, kterou od nich dostáváme, je však ve velké míře pozitivní, zejména co se týče celkové nákupní zkušenosti na Allegru – primárně pak v rámci cen a šíře sortimentu, jednoduše mají větší výběr,“ doplňuje s tím, že v blízké budoucnosti chce firma posílit tzv. omnichannel propozici, kterou má CZC disponovat.

„CZC je zároveň na Allegro platformě klíčovým obchodníkem, jde tedy o společný úspěch vedoucí ke stejnému cíli – zpřístupnit zákazníkům co nejširší sortiment zboží za atraktivní ceny a vyhovět tak jejich potřebám v rámci online nakupování. Chtěli bychom CZC podpořit v získávání dalších zahraničních zákazníků, k čemuž pomůže také koncept store-in-store,“ dodává Perticucci.