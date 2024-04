Warner TV je tady. Ode dneška ji v Česku naladíte zadarmo, začíná Blade Runnerem a Vesmírnou odyseou

Uložit 0

Ode dneška naladíte v Česku novou stanici Warner TV – a to zcela zdarma. Na své si přijdou především fanoušci klasických filmů z nabídky společnosti Warner Bros. Discovery, do níž do níž patří oceňované snímky jako Madisonské mosty či Zrodila se hvězda i Batman se Supermanem. Seriáloví fanoušci se zase mohou těšit na Smallville, Rande z pekla, Uklízečku nebo Hranice nemožného.

Warner TV je zdarma dostupná v pozemním vysílání DVB-T2, naladíte ji i v placené nabídce poskytovatelů Antik Telecom, 4net, Elsat, Grape SC, Lepší.tv, Poda, Rete Internet, T-Mobile (Magenta TV) a Vodafone.

A co vás v programu Warner TV čeká? Přinášíme vám přehled pro premiérový den nové stanice i pohled na to nejzajímavější z programu Warner TV pro duben a květen.

Úterý 2. dubna

První den na Warner TV patří především sci-fi. Úvodními epizodami z prvních sérií odstartuje populární supermanovská story Smallville i s každým dílem tajuplnější a napínavější Hranice nemožného. Kdo dává přednost odlehčenějším dílům, počká si na odpoledne na Super drbnu. Velký vrchol premiéry Warner TV ale přijde k večeru, kdy se na obrazovce ukážou naprosté klasiky vědeckofantastického žánru – 2001: Vesmírná odysea a Blade Runner.

10.50 – Smallville, řada 1 / epizoda 1

11.45– Smallville, řada 1 / epizoda 2

12.40– Hranice nemožného, řada 1 / epizoda 1

14.15– Hranice nemožného, řada 1 / epizoda 2

15.15– Super drbna, řada 1 / epizoda 1

16.10 – Super drbna, řada 1 / epizoda 2

17.00 – Hranice nemožného, řada 1 / epizoda 3

18.00 – Hranice nemožného, řada 1 / epizoda 4

19.00 – 2001: Vesmírná odysea

21.40 – Blade Runner

23.40 – Restaurant: Impossible, řada 14 / epizoda 1

Sci-fi úterky

Každé úterý v osm hodin večer můžete na Warner TV pravidelně sledovat klasiky vědeckofantastického žánru.

2. dubna – 2001: Vesmírná odysea

9. dubna – Westworld

16. dubna – Žena ve vodě

23. dubna – Pitva mimozemšťana

30. dubna – Zrození

7. května – 2010: Druhá vesmírná odysea

14. května – Pleasantville: Městečko zázraků

21. května – Astronaut

28. května – Beetlejuice

Páteční trháky

Konec pracovního týdne na Warner TV znamená cenami ověnčená dramata.

5. dubna – Zrodila se hvězda

12. dubna – Purpurová barva

19. dubna – Byl jsem při tom

26. dubna – Loučím se, děvče

3. května – Madisonské mosty

10. května – Rachel, Rachel

17. května – Jmenuji se Sam

24. května – Alice už tu nebydlí

31. května – Selena

Neděle se superhrdiny

Než vypukne nový týden, rozloučí se s vámi Warner TV v superhrdinském stylu.

7. dubna – Batman

14. dubna – Batman se vrací

21. dubna – Batman navždy

28. dubna – Batman a Robin

5. května – Superman

12. května – Superman II

19. května – Superman III

26. května – Superman IV: The Quest for Space

2. června – Superman II: The Richard Donner Cut

Kromě filmů na diváky čekají i dnes už taktéž klasické seriály. O povedené sérii Hranice nemožného neboli Fringe už byla řeč, stejně tak o příbězích ze Supermanova mládí ve Smallville, k nim se přidá sci-fi romance Roswell: Nové Mexiko. Zájemce s trochu odlišným vkusem potěší Policajti z L. A., Rande z pekla nebo Uklízečka. Pro odlehčení tu je Super drbna. Příznivce reality TV čeká Restaurant: Impossible či Mrazivé zlato. Zvídavé diváky zase Jak to dělají? Kompletní program Warner TV najdete na webu stanice.

Společnost Warner Bros. Discovery v Česku zakrátko představí také streamovací službu Max. Ta vznikne proměnou stávajícího HBO Max a jeho nabídku rozšíří o reality show a dokumenty z kanálu Discovery nebo sportovní přenosy Eurosportu. Během letních olympijských her v Paříži svým předplatitelům dokonce poskytne kompletní přenosy bez nutnosti objednání doplňkového sportovního balíčku.