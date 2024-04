První peníze na byt spálil v akciích a říká: Neřešte investice u piva, je to hazard. A pozor na půjčky

Uložit 0

Škola života funguje nejen ve vztazích, ale i v investicích. Své o tom ví Vladimír Brůna, který v minulosti pro investiční skupinu Miton stavěl na nohy obchodníka s cennými kovy Golden Gate a dnes je spolumajitelem mimo jiné strojírenské firmy ISOS Automation a také je hodně aktivní na nemovitostním trhu. V 18 letech totiž od otce dostal peníze na byt. „Koupil jsem za to akcie Škody Plzeň a vše prodělal. Bylo to moje první velké školné,“ popisuje pro CzechCrunch v neformálním rozhovoru ze série Money Makers.

Vladimír Brůna je poměrně výrazná, byť pro širší veřejnost možná nenápadná, postava zdejší investiční scény. Své postřehy ze světa správy peněz a jejich zhodnocování pravidelně publikuje na serverech iDnes.cz a Hlídací pes, je velmi aktivní na sociálních sítích LinkedIn a X a má kolem sebe neformální skupinu investorů a movitých lidí, kterým s kolegy pomáhá se správou majetku v hodnotě několika miliard korun.

Vedle toho je také třeba spolumajitelem společnosti ISOS Automation, která se věnuje průmyslové automatizaci a sídlí v Perninku v Krušných horách. Právě tam se pětačtyřicetiletý Brůna stal výrazným investorem, kde mu patří řada nemovitostí včetně lyžařského areálu a v horském městečku chystá ambiciózní developerské projekty čítající i vybudování wellness centra.

Ačkoli mu Krušnohorsko přirostlo k srdci, v investicích se ale mnohem víc spoléhá na rozum. „Na investicích nelpím, nemám k nim citovou vazbu ani emoce a investuju jen to, o co můžu přijít. V investicích se snažím hledat Popelky, a když je udělám princeznami, tak je provdám za poctivého a bohatého ženicha,“ říká v interview, které navazuje na naši investiční konferenci Money Maker, jejíž třetí ročník se bude konat letos v listopadu.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice, klidně něco v dětství?

Ve druhé třídě jsem začal sbírat známky. Kupoval jsem známky sportovců, kosmonautů a exotické flóry a fauny ve specializovaných prodejnách pro filatelisty. Byly hezčí než ty běžně dostupné v trafice v obálkách, kde nebylo vidět, co tam je. Známky jsem měnil se spolužáky za známky z první republiky nebo protektorátu, jejich dědové a babičky jich měli dost na půdě. Tyhle staré známky jsem pak prodával jednomu sběrateli se ziskem a moje sbírka rostla. Dodnes mám čtyři alba známek jako vzpomínku.

Máte s nějakou akcií či nějakým dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Táta mi 18 let spořil do investičního pojištění typu Beruška – nebo tak nějak se to jmenovalo. Pravidelně stovku měsíčně, v LIAZu bral asi tři tisíce. Pak mi to v 18 letech předal a řekl, že to je základ na byt. Koupil jsem za to akcie Škody Plzeň a vše prodělal. Bylo to moje první velké školné. Trvalo mi troje prázdniny, než jsem peníze vydělal nazpátek manuální prací a začal se zajímat o investování a jeho principy, abych podobnou chybu neopakoval v budoucnu.

Jaká byla naopak vaše poslední investice, kterou jste učinil?

Investuju pravidelně každý týden. Není lepší strategie než rozkládat riziko diverzifikací a investovat pravidelně po malých částkách. Rád také investuju do aktiv, která nikdo nechce. Nedávno jsem si třeba koupil na severu Čech bývalou budovu Svazarmu na bývalém cvičáku pro psy.

Foto: Lavin Nguyen/CzechCrunch Investor Vladimír Brůna

Co byla vaše – je na vás podle jakého kritéria – nejlepší investice?

Nejlepší investice je do vzdělání. Jsem rád, že jsem si na vysoké škole vydělal na letenku do USA, to mi otevřelo oči. Skvělá časová investice byla do kariéry ve Velké Británii. Teď investuju do lidí, kvalitní lidi jsou tím nejlepším aktivem.

Zkuste popsat vás přístup k investování?

Investuju pravidelně po menších částkách. Hodně diverzifikuju, aktuálně držím:

20 % přímé investice do firem,

20 % pozemky,

15 % nájemní nemovitosti,

15 % peníze (okamžitá likvidita),

15 % stříbro,

10 % veřejně obchodovatelné akcie,

5 % zlato.

Nesleduju cenu investic každý den, jen čtvrtletně. To dělám revizi svého portfolia. Poctivě zamykám zisky, na zamykání zisků ještě nikdo nezchudl. Na investicích nelpím, nemám k nim citovou vazbu ani emoce a investuju jen to, o co můžu přijít. V investicích se snažím hledat Popelky, a když je udělám princeznami, tak je provdám za poctivého a bohatého ženicha.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl věnovat financím a investicím?

Při své práci ve Velké Británii, kde jsem se věnoval transakčnímu poradenství ve firmě PwC a kde jsem vydělával hodně peněz pro jiné. Řekl jsem si, že je čas vydělávat na sebe. Měl jsem štěstí na lidi – nadřízené a klienty, kteří mě hodně o investování naučili.

Stále nevěříte bitcoinu, ale zlatu a stříbru?

Bitcoinu věřím, ale nemám ho rád. Proč spotřebovat tolik elektrické energie na něco virtuálního? Už tak naše planeta dost trpí.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Ano. Škola mi dala pocit, že o investicích se nenaučím v přednáškové aule nebo ze skript, ale jen tím, že to vyzkouším na vlastních penězích. Jak to říct slušně? Onanováním se nikdo souložit nenaučil.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Babička ze strany maminky byla hodně spořivá a dala mi základy. Rodiče v životě udělali dvě velmi podařené investice do nemovitostí, ale bylo to zároveň tvrdě odpracované. A moji rodiče si vzali jediný úvěr v životě – ze stavebního spoření. Člověk by neměl žít na dluh a měl by si kupovat jen za to, co vydělá.

Na čem zbohatli bohatí lidé, které znáte? — Vladimír Brůna (@bruna_vladimir) April 5, 2024

Cítíte kolem sebe, že se v posledních letech z investování stalo téma? Že se o něm lidé baví a že se vás na něj ptají i u piva?

Téma investic do hospody nepatří. Tím, že to lidi řeší mimo jiné v hospodě, tak to vede ke špatným investičním rozhodnutím. Lidé si pletou spoření, investice a spekulace. Bohužel dost Čechů přeskočilo fázi investování a ze spoření přešli ke spekulacím. Pro některé to nedopadne dobře.

Je nějaký vzor v oboru pro vás?

Hodně inspirace teď čerpám od pana Václava Nováka (investor a krizový manažer, spoluzakladatel skupiny M.L. Moran – pozn. red.). Je to úžasný člověk se skvělou energií.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Svět investic kazí finanční poradci, kteří tomu buď nerozumí a jsou nadšení amatéři, nebo jdou v horším případě po rychlých provizích. Jinak moc nefandím různým podlimitním emisím dluhopisů na divné projekty, nemovitostním nebo jiným prašivým dluhopisům.

Kdybyste nepronikl do světa financí, co byste chtěl dělat?

Tím, že investuju, tak se můžu věnovat tomu, co mě v životě baví. A nepotkávat lidi, co mě nebaví a berou energii. Neměnil bych.