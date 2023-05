Přespat na nádraží nemusí být za trest. Na Dráze národního parku vzniká už druhá ubytovna ve stanici

Někteří od ubytování v blízkosti vlaků utíkají, protože si pamatují, jak se tu třesou stěny, jiní by ale za podobný zážitek dali jmění. Správa železnic si to před pár lety uvědomila, a tak na nádraží v Jedlové po rekonstrukci zřídila i několik pokojů, které si mohou lidé pronajmout. Projekt na Děčínsku se osvědčil, protože v současnosti probíhá ve stejné oblasti rekonstrukce další nádražní budovy.

Volba padla na Krásnou Lípu, kde od roku 2000 sídlí Správa Národního parku České Švýcarsko. Ostatně se také místní samosprávě přezdívá Brána do Českého Švýcarska, protože leží přesně na jeho pomezí a pomezí Lužických hor. Z Krásné Lípy není potřeba do hor spěchat – město má bohatou historii, která sahá až do čtrnáctého století. To všechno tu zvyšuje turismus, lidé přitom až doteď přijížděli na nádraží, které rozhodně nebylo chloubou města. To se má ale změnit na konci roku.

Správa železnic se rozhodla nádraží opravit, práce přitom začaly už loni v listopadu. „Dojde k celkové rekonstrukci včetně střechy, zateplení, výměny oken a dveří a zřízení bezbariérového přístupu. Opravou projde také přístřešek nástupiště, pod kterým se nově zřídí úschovna kol,“ popsala pro CzechCrunch tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Opravovat se má také čekárna pro cestující a prostory pro dopravce nebo právě pro státní organizaci.

Ovšem ve zbývající, té větší části nádraží vznikne něco stále nevídaného: bude tu turistická ubytovna s deseti pokoji. Součástí má být i bistro s veřejnými toaletami, přičemž obojí má spravovat přímo město, které po opravě nádraží dlouhá léta volalo – a dokonce přemýšlelo, že by ho celé odkoupilo.

Tehdy ještě patřila budova Českým drahám, ty ji ale v balíku s dalšími železničními přístřešky převedly právě pod státní organizaci, která má na starosti železniční dráhy. Součástí stavby má být rovněž vytvoření parkovací plochy.

Foto: SŽ Krásná Lípa nyní prochází rekonstrukci

Deset budovaných pokojů je přitom oproti Jedlové poměrně velký rozmach. První proměněné nádraží u Jiřetína pod Jedlovou má totiž k dispozici jen pokoje tři, byť do dvou z nich se vejde až sedm lidí, do třetího osoby čtyři. Na Jedlové pokoje vznikly z původních drážních bytů. Pro město jde přitom o opravdový zážitek, a to hned z několika důvodů.

Zaprvé proto, že široko daleko není nic, jen lesy. Nádraží tak poskytuje zajímavé a paradoxně velmi klidné útočiště v nádherné krajině. Tedy žádné otřásající se stěny. Druhý důvod je stáří zdejší nádražní budovy, protože pochází z roku 1869. A do třetice je to osoba provozovatele. Nádraží totiž sice patří – stejně jako to v Krásné Lípě – Správě železnic, provozuje ho ale pan Hrdlička, který byl původně místním výpravčím.

Není potřeba mít přitom obavu, že by uprostřed lesa nebylo co jíst. Součástí nádraží Jedlová je rovněž restaurace, kde se vaří česká kuchyně. Jídla jsou mimochodem připravovaná na kamnech, ve kterých se topí dřevem. Kdo by sem chtěl na pochoutku či přespání vyrazit autem, má ovšem smůlu – dostat se sem je totiž možné jenom po kolejích.

Správa železnic na Dráze národního parku opravila i další nádražní budovy – hotové už jsou Mikulášovice, Rumburk nebo Chřipská. Chystá se také rekonstrukce nádraží v Benešově nad Ploučnicí a v Rybništi. Jedlová je ale zatím jediná, kde se nyní dá přespat. Na konci roku přibyde i Krásná Lípa.

Foto: SŽ Na nádraží Jedlová se už lidé mohou ubytovat nyní